Les indices révélateurs de l’intention de s’amuser plutôt que de rechercher une relation sérieuse chez un homme

Vous vous êtes peut-être déjà demandé si vous ne perdiez pas votre temps avec un homme.

Parfois, il peut être un peu compliqué de reconnaître les signes qui indiquent qu'une relation ne va pas dans le bon sens, c'est pourquoi nous allons détailler les 4 signes qu'un homme veut juste s'amuser et ne cherche pas une relation sérieuse. Ainsi, la meilleure chose à faire est de décider de fuir cette relation qui ne mène nulle part.

Manque d'engagement

L'un des principaux signes qu'un homme veut simplement s'amuser avec vous et ne veut pas d'une relation sérieuse est le manque d'engagement, et c'est l'un des signes les plus évidents que vous pouvez remarquer.

Si vous remarquez que l'autre partie ne montre aucun intérêt à établir une relation solide ou à s'engager émotionnellement, il est probable qu'elle ne veuille pas être votre partenaire. En fait, s'il réagit mal ou vous ignore lorsque vous lui parlez de questions futures, ce qui est typique d'une relation sérieuse, cela indiquera clairement qu'il n'a pas le même engagement que vous à se concentrer sur une relation stable au fil du temps.

Communication inefficace

Si vous apprenez à connaître un homme et qu'il ne communique pas de manière efficace et fluide, c'est qu'il veut juste s'amuser et qu'il ne cherche pas quelque chose de plus. S'il ne vous parle pas tous les jours ou ne s'intéresse pas à ce qui se passe dans votre vie, c'est-à-dire si vous remarquez un certain manque d'intérêt, il est très probable qu'il ne cherche pas une relation sérieuse.

Il se peut qu'il ne vous écoute pas et ne vous accorde pas beaucoup d'attention, ce qui, ajouté au fait qu'il ne vous accorde pas le temps dont vous avez besoin, signifie qu'il n'y a pas la communication nécessaire de part et d'autre pour qu'une relation prospère et ait un avenir.

Non-respect des promesses

Un autre signe évident que l'homme veut juste s'amuser avec vous et ne veut rien de sérieux, c'est qu'il ne tient pas ses promesses. Si l'autre personne parle plus qu'elle ne le fait, il est clair que ses actions ne sont pas en accord avec ses intentions, et il devrait toujours être clair que nous sommes ce que nous faisons, et non ce que nous disons que nous ferons.

Le fait de ne pas tenir ses promesses et de ne pas réaliser ce que l'on a dit à l'autre peut générer beaucoup de frustration et même d'épuisement émotionnel, et tout cela vous amènera à penser que vous perdez vraiment votre temps avec une personne qui ne vous correspond pas.

Manque de développement personnel

Votre partenaire doit vous encourager à vous épanouir. Si vous avez l'impression de stagner ou que l'autre personne ne vous aide pas à grandir et à évoluer, soit parce qu'elle ne s'y intéresse pas, soit parce qu'elle vous empêche de le faire, cela signifie que vous perdez votre temps avec une personne qui n'est pas faite pour vous.

Autres signes indiquant qu'un homme ne cherche pas une relation sérieuse

En plus des 4 signes indiquant qu'un homme veut juste s'amuser et ne cherche pas une relation sérieuse, il existe d'autres petits signes qui peuvent vous aider à l'identifier et à prendre des décisions à son sujet :

Il ne vous présente pas à ses amis : un signe évident que l'autre personne ne veut pas quelque chose de sérieux avec vous et cherche juste à s'amuser est qu'il ne vous présente pas à son cercle d'amis. S'il n'a jamais cherché à connaître ses proches, et même s'il montre une attitude négative lorsque vous lui posez la question, cela signifie qu'il n'est pas intéressé par l'idée de vous officialiser en tant que partenaire. Il en va de même si, au bout d'un certain temps, il ne vous a pas non plus présentée à sa famille, alors que vous êtes ensemble depuis un certain temps. Cela indique qu'il n'a pas de perspectives d'avenir avec vous.

Il n'est pas affectueux en public : bien qu'il y ait des hommes qui trouvent difficile de montrer de l'affection en public, lorsque vous êtes une personne importante dans sa vie, ils laissent généralement cela de côté et succombent à vos charmes pour vous montrer l'affection dont vous avez besoin. C'est un autre petit signe qui vous aidera à savoir si cette personne recherche une relation sérieuse.

Absence de progrès dans la relation : si, lorsque vous vous rencontrez, vous ne faites que coucher ensemble ou, tout au plus, aller dans des bars ou des endroits similaires, il est très probable que l'autre personne ne veuille que passer du bon temps avec vous et satisfaire ses propres besoins, sans vraiment vouloir faire un pas de plus pour que cela devienne une relation sérieuse.

Il n'est pas attentionné envers vous : lorsqu'un homme veut quelque chose de sérieux, il est généralement attentionné envers vos sentiments, vos besoins et vos désirs. Si, au contraire, il ne se préoccupe pas de vous et ne vous invite même pas à sortir, il est fort probable qu'il évite une relation sérieuse et qu'il vous veuille juste pour s'amuser.

Ne pas s'intéresser à votre vie : Si vous remarquez un manque d'intérêt et des relations superficielles, sans approfondir ou essayer d'en savoir plus sur votre vie, c'est un autre signe d'un manque d'intention de progresser dans une relation sérieuse, car dans ce cas, il/elle voudra plus d'informations sur vous et montrera de l'intérêt pour ce qui vous préoccupe.

