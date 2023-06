Les infections graves liées aux espèces de moustiques en France

Les moustiques responsables de milliers de décès chaque année dans le monde

Chaque année, les moustiques sont responsables de plus de 700 000 décès dans le monde, principalement à cause des maladies qu'ils transmettent, telles que le paludisme, la fièvre jaune, le Zika et la dengue. Rien qu'en ce qui concerne la dengue, cette maladie provoque 390 millions d'infections chaque année à travers le monde.

Les moustiques invasifs : une menace grandissante

Il existe plus de 3 500 espèces de moustiques dans le monde, dont la plupart ne transmettent pas de maladies. Cependant, certaines espèces sont capables de s'adapter et de vivre dans des environnements qui ne sont pas leur habitat d'origine. Trois de ces espèces invasives sont déjà présentes en France.

La dengue : une maladie en expansion

En 2004, l'arrivée du moustique tigre en France a déjà été une source d'alerte concernant la transmission de maladies telles que la dengue, le Zika et le chikungunya. Aujourd'hui, un autre moustique, le moustique de la fièvre jaune, également capable de transmettre la dengue, est en pleine expansion. En raison du changement climatique, ces moustiques sont capables de vivre à des altitudes et des latitudes plus élevées, ce qui augmente le risque de transmission de la maladie.

Des chercheurs ont déjà découvert que les molécules présentes dans la salive du moustique vecteur de la dengue ont la capacité d'affaiblir notre système immunitaire et de propager l'infection dans notre organisme. Les symptômes de la dengue comprennent la fièvre, des douleurs musculaires et articulaires, des éruptions cutanées et des hémorragies pouvant conduire à des cas graves, voire à la mort.

Le virus du Nil : une menace en France

En 2020, le virus du Nil a fait la une des journaux en France avec 77 personnes infectées, principalement dans les régions d'Andalousie et d'Estrémadure. Cette maladie transmise par les moustiques peut également entraîner des complications graves chez l'homme.

Le paludisme : une augmentation préoccupante

En France, les cas de paludisme sont en augmentation depuis quelques années. En 2019, il y a eu une hausse significative du nombre de cas par rapport à l'année précédente, avec 115 cas recensés. Il est donc important de prendre des mesures de prévention pour éviter la propagation de cette maladie.

Comment reconnaître les symptômes de la dengue

La dengue est une maladie qui peut être bénigne dans la plupart des cas, mais qui peut également être grave, voire mortelle. Les symptômes les plus courants de la dengue comprennent une forte fièvre, des maux de tête sévères, des douleurs musculaires et articulaires, des nausées, des vomissements, une inflammation des glandes lymphatiques et une éruption cutanée sous forme de points rouges.

Comment se protéger des moustiques

La meilleure façon de se protéger contre les maladies transmises par les moustiques est de prévenir les piqûres. Il est recommandé d'utiliser des répulsifs contre les moustiques et de rester à l'écart des zones où ils se trouvent, en particulier à l'aube et au crépuscule. Il est également important de vider tout récipient d'eau stagnant, où les moustiques peuvent se reproduire.

Il existe également un vaccin contre la dengue, le Dengvaxia, qui peut réduire la probabilité de développer une forme grave de la maladie. Ce vaccin est recommandé pour les personnes âgées de 9 à 45 ans.

Il est essentiel d'être conscient de la menace que représentent les moustiques et de prendre les mesures nécessaires pour se protéger, afin de prévenir la propagation de ces maladies dangereuses.

