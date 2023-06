Les meilleures astuces pour encourager une alimentation saine chez les enfants cet été

Selon Harvard, le maintien d'une alimentation saine est l'une des habitudes de vie essentielles pour garantir une vie saine et vivre plus longtemps.

Nous vous avons donné de nombreux conseils et des listes de super-aliments, mais quelles sont les lignes directrices à suivre avec les plus jeunes membres de la famille ? Le fait est que le début de l'été et la fin de l'école en Espagne peuvent signifier que les repas des enfants peuvent être incontrôlés par rapport au reste de l'année. Afin que les repas des enfants ne deviennent pas un véritable gâchis, nous avons rassemblé ci-dessous une série de routines et de conseils pour que la nourriture de vos enfants soit saine et équilibrée cet été.

L'importance d'une alimentation saine pour les enfants

Garantir une alimentation saine est d'une importance vitale, y compris pour les plus jeunes membres du foyer, précisément en raison de l'importance que cela peut avoir pour le développement et le bien-être des enfants. Voici quelques points clés sur l'importance d'une alimentation saine :

– Croissance et développement adéquats : une alimentation équilibrée fournit les nutriments essentiels dont les enfants ont besoin pour grandir et se développer. Les principaux nutriments sont les protéines, les glucides, les graisses saines, les vitamines et les minéraux. Ces nutriments sont essentiels au développement des os, des muscles, du cerveau et du système immunitaire.

– Énergie et performance : une alimentation saine fournit l'énergie dont les enfants ont besoin dans la vie de tous les jours. Une alimentation équilibrée et riche en nutriments leur donne l'énergie nécessaire pour l'activité physique, la concentration à l'école et d'autres activités.

– Prévention des maladies : Une alimentation saine pendant l'enfance peut contribuer à prévenir les maladies à long terme, telles que le diabète de type 2, les maladies cardiaques et certains types de cancer, comme l'explique une étude publiée dans Hospital Nutrition. Il ne faut pas oublier que l'adoption de bonnes habitudes alimentaires dès le plus jeune âge peut avoir un impact positif sur la santé tout au long de la vie.

– Développer des habitudes alimentaires saines : les habitudes alimentaires prises pendant l'enfance ont tendance à persister à l'âge adulte. Une alimentation saine dès le plus jeune âge peut donc contribuer à développer de bonnes habitudes alimentaires qui perdureront tout au long de la vie.

– Amélioration des résultats scolaires : une alimentation adéquate a également un impact positif sur les résultats scolaires des enfants. Une alimentation saine et équilibrée fournit les nutriments nécessaires au bon fonctionnement du cerveau, ce qui se traduit par une meilleure concentration, une meilleure mémoire et une meilleure capacité d'apprentissage.

Comment inciter vos enfants à manger sainement en été ?

Nous changeons tous nos habitudes en été et pendant les vacances, mais si nous ne les contrôlons pas à la maison, nos enfants le feront aussi. Ces conseils vous aideront à faire en sorte que vos enfants mangent sainement en été.

– Hydratez-les correctement : Les enfants ne cessent de courir, de nager, de marcher et de bouger. Pour cette raison, et parce que les températures estivales sont élevées, il est important de contrôler l'hydratation des plus petits. Vous pouvez le faire en transportant ou en achetant de l'eau fraîche partout où vous allez, en leur offrant de l'eau pour qu'ils ne l'oublient pas, en préparant de l'eau aromatisée aux fruits pour ajouter des vitamines à leur hydratation et en évitant les boissons sucrées ou gazeuses.

– Encouragez-les à goûter des fruits d'été : Les fruits sont un élément essentiel de l'alimentation tout au long de l'année et nous pouvons profiter de l'été pour aider nos petits à découvrir de nouveaux fruits et à s'hydrater. Offrez-leur de la pastèque, du melon, de la pêche, de l'abricot, des cerises ou des prunes, entre autres. Une alternative rafraîchissante pleine de vitamines, de minéraux et d'hydratation.

– Cuisine saine : Un autre conseil essentiel est de continuer à cuisiner sainement même en été. Pour cela, évitez de faire frire les aliments et préférez les grillades, la cuisson à la vapeur ou la friture à l'air libre. Pour les recettes que vous préparez, utilisez peu d'huile, évitez les plats préparés et cuisinez à la maison autant que possible. En effet, l'été est la saison des salades, des gaspachos, des glaces et autres aliments. Vous pouvez donc opter pour des recettes fraîches et saines telles que des glaces naturelles faites maison, des soupes froides ou des crèmes de courgettes ou de poireaux, des salades de légumes, des pâtes, des fruits, du riz ou du poisson.

– Évitez les dîners trop copieux : En été, il est également important de surveiller ce que l'on mange avant de se coucher, surtout pour les enfants. Veillez à ce qu'ils mangent un repas léger au moins deux heures avant d'aller au lit pour leur assurer une bonne nuit de sommeil.

– Contrôler les heures de repas : Il est normal en été de changer constamment d'heure de repas, mais il est important de maintenir une routine, notamment pour éviter de grignoter en dehors des heures de repas ou de manger de manière compulsive. Un autre facteur important à prendre en compte est qu'il est important de respecter le moment où vos enfants n'ont pas faim, car il est courant qu'ils aient moins d'appétit en été qu'à d'autres moments de l'année.

– Des glaces oui, mais avec modération : Qui n'a pas envie de glace en été ? Il est possible que peu de personnes soient épargnées par ce caprice, mais il est préférable de contrôler cette pulsion et de veiller à manger des glaces avec modération. Les glaces restent un aliment riche en graisses et en sucres, il est donc préférable de faire des glaces maison et de les limiter à des moments précis.

– Encouragez-les à vous accompagner pour faire les courses et la cuisine : Un bon moyen de leur faire prendre conscience de l'importance d'une alimentation saine est de les faire venir avec vous pour faire les courses et vous aider à cuisiner une recette saine.

– Préparez leur petit-déjeuner : Le petit-déjeuner est l'un des repas les plus importants de la journée et il est très nécessaire pour les enfants, qui dépensent constamment de l'énergie pendant l'été en raison de leur activité constante. Un petit-déjeuner sain composé de pain ou de céréales, de lait et d'un fruit ou d'un jus naturel peut être une bonne façon de commencer la journée.

– Déguiser les légumes : Les légumes font partie de ces aliments qu'il n'est pas toujours facile de donner aux plus petits. Nous vous encourageons donc à les déguiser en y ajoutant des pommes de terre ou même des œufs brouillés pour rendre le plat plus appétissant. N'oubliez pas que les légumes leur apportent des fibres, des vitamines et des minéraux.

– Cuisine au barbecue : Varier la façon de cuisiner peut aussi être une bonne alternative et quoi de mieux que le barbecue pour le faire. Bien que nous associions souvent les barbecues à la viande, aux saucisses ou au bacon, la vérité est que nous pouvons également y faire cuire des légumes, du poisson, des fruits de mer, etc. De cette manière, nous pouvons rendre la nourriture saine encore plus intéressante et savoureuse pour les petits.

3.8/5 - (13 votes)