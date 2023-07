Les meilleures astuces pour une déconnexion totale pendant les vacances estivales

Les vacances d'été tant attendues sont enfin arrivées. Cependant, les pensées ruminantes ne vous empêchent pas de vous déconnecter complètement pour vous reposer et reprendre des forces.

Pour vous aider à vous arrêter et à vous débarrasser de tous les soucis du quotidien, nous vous proposons différentes activités que vous pourrez pratiquer pendant vos vacances.

Quatre plans pour déconnecter pendant les vacances :

A la plage sans portable

Le bruit des vagues, l'odeur du sable et sentir la brise marine vous caresser sont trois ingrédients qui vous feront oublier le monde. Pour en profiter pleinement, nous vous suggérons de laisser votre mobile à la maison ou à l'hôtel, ainsi, tous vos sens seront au présent.

Lire un livre sous le soleil, jouer avec le sable, faire du paddle ou dans les vagues, marcher le long du rivage ou simplement s'asseoir pour contempler l'infini vous aidera à vous déconnecter de la routine. De plus, il existe des plages situées dans des zones protégées où il n'y a pas de couverture, au cas où vous décidez d'emporter votre téléphone portable avec vous, mais vous ne voulez pas le surveiller.

Sports de plein air

Pratiquer des sports en plein air présente de multiples bienfaits pour la santé physique et mentale. Il améliore la mémoire à court terme, a un effet anti-stress, combat la dépression et l'anxiété, protège la vue et aide à la concentration.

Nager dans la piscine ou à la mer, faire de la randonnée en montagne, faire du surf ou jouer au volley-ball sur la plage sont quelques-unes des meilleures options pour faire de l'exercice et se déconnecter pendant l'été. Dans tous les cas, il faut connaître les températures de la saison estivale et les prendre en considération avant de commencer tout sport.

Lire un livre

Un plan parfait et bon marché pour se déconnecter pendant les vacances est de lire un livre. Vous pouvez le faire à la maison, sur la plage, à la campagne, dans une cafétéria… De cette façon, vous vous plongerez dans une histoire et voyagerez avec les personnages dans des endroits que vous n'auriez sûrement jamais imaginés.

Grâce à la lecture, votre tête sera concentrée sur la suite d'une intrigue qui vous détournera de toutes ces pensées ruminantes qui ne vous permettront pas de vous déconnecter. De plus, vous pourrez vivre une histoire d'amour ou, bien au contraire, un thriller psychologique qui ne vous fera pas cesser de chercher un meurtrier entre les pages.

Une fête de la musique

Chanter à tue-tête lors d'un festival, danser et sauter de joie est l'un des meilleurs moyens d'oublier le monde extérieur à la salle. Pendant l'été, des dizaines de concerts sont organisés pour tous les goûts et c'est l'un des meilleurs plans que vous puissiez faire pour déconnecter. De plus, vous devez savoir que la musique se connecte directement au subconscient – le côté le plus primitif du cerveau – et est capable de lui faire générer des endorphines et de la dopamine, des hormones clés pour nous faire sentir mieux.

