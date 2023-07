Les meilleures couleurs de chaussures à associer avec des tenues blanches : le guide ultime

Que vous le sachiez ou non, la couleur de vos chaussures peut faire ou défaire votre tenue, soit en rassemblant l'ensemble, soit en s'opposant et en créant une apparence générale décousue.

Jaquelyn Wahidi, styliste personnelle et contributeur de Margo Paige, note qu'une chaussure de mauvaise couleur peut également détourner l'attention de votre tenue chic. Cela est particulièrement vrai lorsque votre tenue est blanche. Donc, si vous êtes à la recherche d'inspiration de style, continuez à lire pour entendre les stylistes parler des six meilleures couleurs de chaussures à porter avec des vêtements blancs.

Les chaussures nude : la meilleure option pour un ensemble harmonieux.

Dans l'ensemble, les experts s'accordent à dire que le nu est la meilleure couleur de chaussures à porter avec du blanc, pour plusieurs raisons différentes. Farnam Elyasof, PDG et fondateur de Combinaisons flexibles, note que puisque les chaussures nude se fondent dans votre peau, elles ne détourneront pas l'attention de votre ensemble. “Les chaussures nude offrent un effet d'allongement des jambes, mais gardez à l'esprit que cela ne fonctionne que lorsque vous choisissez une teinte nude qui correspond à votre teint“, explique Wahidi. “Par exemple, si vous avez la peau plus foncée, votre chaussure nude peut être un marron moka. Si vous avez la peau plus claire, votre nude peut être un blanc coquille d'œuf.” Chantelle Hartman Malarkey, une spécialiste de la mode et blogueur lifestyle, recommande d'associer un escarpin vernis nude avec un tailleur blanc. Des sandales tissées, comme ces Vineyard Vines toboggans plats en jute, sont parfaits pour les robes d'été blanches décontractées.

Les chaussures métalliques : pour une touche glamour et sophistiquée.

Les métalliques sont à la mode en ce moment en ce qui concerne les chaussures d'été. “Les chaussures en argent, en or ou en or rose peuvent ajouter une touche de glamour et de sophistication aux tenues blanches“, explique Ra'el Cohen, experte en design de mode et co-fondatrice/directrice de la création de Troisième Amour. “Ils peuvent agir comme des accents accrocheurs sans dominer l'apparence générale.” Wahidi aime particulièrement l'or, car il ajoute de la chaleur à une tenue blanche. Essayez une paire de spartiates dorées avec un short blanc, par exemple. Ou, Malarkey recommande des talons à lanières argentés avec une robe de cocktail blanche pour une soirée en amoureux.

Les chaussures bleu ciel : une touche de couleur ludique.

Les baskets bleu ciel ajoutent une touche ludique à une barboteuse ou une combinaison blanche décontractée, tandis que Malarkey note que les talons de chaton bleus donnent aux robes d'été blanches une touche romantique. Wahidi suggère d'associer une pompe en daim bleu pastel, comme celle-ci en sourdine Nine West paire, avec des tenues blanches au printemps et en été. Alors que vous passez votre garde-robe à l'automne, essayez ces mêmes escarpins avec une chemise boutonnée blanche et un jean moyennement délavé. Et ne craignez pas les blues plus profonds pour une version avant-gardiste. Selon Brigid Stasen, styliste personnelle et fondatrice/PDG de Reliez votre style, une chaussure bleu cobalt plus intense offre un contraste saisissant avec une tenue blanche – et un sac à main, une ceinture, une écharpe ou un bijou de la même teinte peut lier le look.

Les couleurs pastel douces : pour une association délicate.

“Les tons pastel doux peuvent créer une association délicate et féminine avec des vêtements blancs“, explique Cohen. “Ces couleurs peuvent ajouter une subtile touche de couleur tout en conservant une sensation légère et aérée.” Par une journée ou une nuit plus fraîche, essayez d'associer un jean boyfriend blanc avec un pull rose pâle et des chaussures plates assorties pour un look à la fois décontracté et chic. Pendant les mois les plus chauds, les baskets blush ajoutent une touche amusante à un débardeur blanc basique ou à une robe t-shirt.

Les couleurs terreuses : une esthétique organique et chaleureuse.

“Les couleurs de chaussures terreuses telles que le bronzage ou le marron créent une esthétique organique mais chaleureuse lorsqu'elles sont portées avec des vêtements blancs, en particulier à l'automne“, explique Malarkey. Rosie Mangiarotti, experte en mode et fondatrice de Perkies, suggère d'associer un pantalon blanc ou une robe pull blanche confortable avec des bottes ou des chaussons de couleur camel pendant l'automne et l'hiver. Pour un look plus estival, elle recommande des sandales marron ou beige avec une robe longue blanche fluide.

Les chaussures noires : un classique intemporel.

“Pour une combinaison classique et intemporelle, les chaussures noires peuvent offrir un contraste saisissant avec les vêtements blancs“, explique Cohen. Mangiarotti, un autre partisan de cette combinaison de couleurs audacieuses, suggère d'associer des escarpins ou des mocassins noirs à un pantalon blanc, puis de nouer plus de noir avec une ceinture, un blazer ou une pochette. “Les talons noirs peuvent aussi ajouter de l'élégance à une robe ou une jupe blanche“, ajoute-t-elle. La meilleure partie du combo noir et blanc est que vous pouvez jouer avec les motifs et la texture sans vous soucier que votre tenue ait l'air trop occupée visuellement. Par exemple, un t-shirt à rayures noires et blanches est parfait avec une jupe en jean blanche et des baskets Chuck Taylor noires.

Voici les six meilleures couleurs de chaussures à porter avec des vêtements blancs : nude, métalliques, bleu ciel, couleurs pastel douces, couleurs terreuses et noires. Expérimentez et amusez-vous avec vos tenues pour trouver la combinaison parfaite qui vous convient le mieux.

