Les meilleures plantes d’intérieur pour éloigner les moustiques cet été.

Les beaux jours sont enfin là et avec eux arrivent les vacances en France, les journées ensoleillées passées à la plage et à la piscine… mais aussi les redoutables moustiques et leurs piqûres incessantes.

Ces petits insectes volants peuvent rapidement gâcher notre sommeil les nuits d'été, lorsque nous n'avons d'autre choix que de dormir les fenêtres ouvertes pour supporter la chaleur.

Pour que cela ne soit plus un problème, et si vous avez déjà pris note des plantes d'intérieur qui peuvent vous aider à rafraîchir l'atmosphère de votre maison, nous vous présentons cette fois les plantes qui ont le pouvoir de repousser ces ennuyeux moustiques.

Des plantes d'intérieur pour éloigner les moustiques efficacement

Ces plantes aromatiques agissent comme des répulsifs naturels parfaits et peuvent également servir de rafraîchisseurs d'air naturels dans toute la maison.

Lavande

L'odeur intense de la lavande, si agréable pour nous, a l'effet inverse sur les insectes tels que les mites, les puces, les mouches et les moustiques. Ces créatures seront repoussées par les huiles essentielles sécrétées par les feuilles de lavande, ce qui diminue leur capacité à nous repérer.

De plus, la lavande est une plante très résistante et tolérante à la sécheresse, elle aura donc besoin simplement de soleil et de chaleur. Ses fleurs ornent votre maison de l'été à l'automne.

Basilic

Le basilic est une autre plante aromatique d'intérieur qui peut repousser les moustiques et les aleurodes, ainsi que leurs larves. En plaçant le basilic près de vos portes et fenêtres, vous maximiserez son efficacité. De plus, vous pourrez également l'utiliser pour donner plus de saveur et de parfum à vos plats.

Menthe

La menthe est une plante incroyable car elle repousse efficacement les moustiques tout en soulageant les démangeaisons causées par les piqûres. Vous pouvez utiliser l'huile de menthe pour calmer les irritations cutanées après une piqûre. Veillez simplement à choisir un pot adapté, suffisamment large et profond pour accueillir sa croissance horizontale.

Hysope

L'hysope est une herbe aromatique efficace contre les moustiques et qui peut également être utilisée en cuisine ou dans des remèdes à base de plantes. Elle a besoin de beaucoup de soleil, de températures douces et d'un arrosage régulier en période de sécheresse.

Rue

Cette plante aux belles petites fleurs jaunes, originaire de la Méditerranée, est très efficace pour repousser les moustiques. Elle nécessite un arrosage modéré et une exposition à la lumière indirecte.

Thym

Le thym est une autre plante d'intérieur qui peut vous aider à éloigner les moustiques et à agir comme un répulsif naturel puissant. En plus, vous pourrez préparer de délicieuses infusions au thym à la maison. Cette plante est facile à entretenir et convient parfaitement à ceux qui ne veulent pas consacrer trop de temps à leurs plantes.

Laurier

L'arbuste de laurier, connu pour ses feuilles persistantes et son parfum, est un répulsif naturel très efficace contre les moustiques et les guêpes. Il peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur, en particulier près des portes et des fenêtres, à condition de lui fournir suffisamment de soleil et d'air.

Jasmin

En plus d'être beau avec ses fleurs blanches et son agréable odeur, le jasmin est un remède naturel très efficace pour repousser les moustiques et les mouches. Vous pouvez l'utiliser à l'extérieur, mais également à l'intérieur si vous le placez près d'une fenêtre ensoleillée et que vous l'arrosez régulièrement.

N'hésitez pas à ajouter ces plantes à votre intérieur pour repousser efficacement les moustiques tout en donnant vie à votre décoration. Fini les nuits gâchées par les piqûres, profitez des beaux jours en toute tranquillité !

