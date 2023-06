Les meilleurs choix pour des voyages familiaux inoubliables, d’après les spécialistes

Il est temps d'acheter les billets, de faire les valises, de réserver les hôtels, de planifier les itinéraires et de partir à l'aventure.

Contrairement à d'autres choses qui procurent du plaisir, les voyages n'ont non seulement aucune contre-indication, mais ils ont également de nombreux effets bénéfiques sur la santé, comme le confirment plusieurs études scientifiques.

Les bienfaits des voyages pour la santé

Parmi les bienfaits pour l'organisme, la réduction du stress se distingue. Même s'il s'agit d'un court voyage vers une destination peu éloignée, le fait de laisser la routine derrière soi permet de se déconnecter et de profiter du moment présent. Les voyages sont également intéressants pour le cerveau, car la nécessité de s'adapter à de nouveaux sons, de nouveaux paysages, etc. stimule le cerveau et le rend plus créatif. D'autre part, les voyages réduisent le risque d'infarctus du myocarde, en particulier chez les personnes âgées. Se déplacer d'un endroit à l'autre renforce également l'estime de soi, car tout voyage comporte des défis tels que s'habituer à un lieu inconnu ou apprendre à connaître ses habitants. Et plus la destination est éloignée, plus le défi est grand. Cela contribue à un plus grand bien-être émotionnel et nous rend finalement plus heureux. S'il est une chose qu'un voyage nous apporte, c'est une source de souvenirs futurs et d'anecdotes à raconter, qui resteront à jamais gravés dans notre rétine.

Le cercle de la vie en Afrique

Qui n'a pas rêvé de voir de près les “Big Five” : lion, éléphant d'Afrique, guépard, rhinocéros et buffle brun ? Le cratère du Ngorongoro, en Tanzanie, est l'endroit idéal pour réaliser ce rêve. Il s'agit non seulement de la seule caldeira volcanique intacte au monde, mais aussi du cœur de la savane : 25 000 espèces y vivent en permanence, ce qui en fait la plus grande concentration stable d'animaux sauvages de la planète. Avec ses 20 kilomètres de long et ses 600 mètres de haut, l'ancien volcan aurait même été plus haut que le Kilimandjaro. De nombreux lodges de luxe sont disponibles à proximité, notamment le Ngorongoro Lodge, dont le design se fond dans l'environnement et vous permet de vous réveiller au son de la nature, avec le cratère en toile de fond.

L'Europe sur les rails

En accord avec la tendance du slow travel, votre liste de voyages doit inclure un voyage à bord d'un train de luxe, comme le légendaire Orient Express, pour remonter le temps et se sentir comme le protagoniste d'un roman d'Agatha Christie. Voyager à bord de l'Orient Express est sans doute la façon la plus romantique et la plus luxueuse de visiter les capitales européennes que sont Londres, Paris et Venise.

Asie : visite du pays du soleil levant

Le Japon figure en tête de liste des destinations les plus prisées, en particulier pendant la saison Hanami au printemps, lorsque les cerisiers sont en fleurs, ou la saison Momiji en automne, lorsque les feuilles prennent une teinte rougeâtre. Vous pourrez y vivre des expériences uniques, comme prendre un cours de papier washi, vous baigner dans un onsen traditionnel, visiter la maison du clan des samouraïs Nomura, préparer l'ancienne cérémonie du thé ou déguster un dîner japonais avec des geishas dans le quartier populaire de Gion.

Océanie : la nature à l'état pur

L'Australie est une destination aussi lointaine que particulière, où l'on peut vivre des expériences mémorables. Parmi les activités aquatiques par excellence, le surf prédomine, Emerald Beach étant une référence pour surfer au milieu des kangourous, et la plongée, car un voyage en Australie n'est pas complet sans plonger dans sa célèbre Grande Barrière de Corail, l'une des merveilles naturelles du monde. En ce qui concerne les spectacles visuels, la liste est infinie, mais on retiendra la beauté naturelle du Pink Lake, un lac salé d'Australie occidentale dont la couleur rose est due à une combinaison d'algues et à une forte concentration de crevettes, et l'inoubliable coucher de soleil du Field of Light à Ayers Rock, œuvre de l'artiste britannique Bruce Munro, où 50 000 tiges de lumière transforment la zone désertique devant Uluru en un paysage de conte de fées.

Antarctique : les pas des explorateurs

Poser le pied sur le septième continent est un privilège que peu de gens ont connu. Il est possible de s'aventurer en territoire inconnu et d'explorer l'Antarctique en croisière aérienne. Le navire d'expédition Ocean Nova, d'une capacité de 67 passagers, se faufile à travers les fjords et les imposants icebergs, tout en observant la faune indigène de la péninsule Antarctique : oiseaux de mer, pingouins, phoques et baleines. Le voyage peut inclure des visites aux îles Shetland du Sud, au passage de l'Antarctique, au détroit de Gerlache et au détroit de Penola.

L'essence de l'Amérique du Sud

Le Pérou n'est pas seulement connu pour la cité inca de Machu Picchu, l'une des sept merveilles du monde moderne, mais il est aussi complexe que ses tissus : de l'histoire millénaire qui imprègne ses rues à la biodiversité naturelle de l'Amazonie – où la légende veut que l'El Dorado soit caché – ou à sa capitale gastronomique acclamée, les charmes sont si nombreux que c'est un défi de les aborder tous au cours d'un seul voyage.

Bonus Track : le tour du monde

Comme on dit, la vie est trop courte et le monde est trop grand. Mais pour ceux qui ne se contentent pas de visiter un seul continent, ils peuvent le parcourir comme Willy Fog, par le ciel ou par la mer. Le nombre de tours du monde effectués par des compagnies maritimes, naviguant sur les sept mers pendant trois à cinq mois, ne cesse d'augmenter. Chaque année, la prestigieuse chaîne hôtelière Four Seasons offre la possibilité de faire le tour du monde en jet privé le plus exclusif. Les places sont très limitées et la proposition, totalement sur mesure, inclut certaines des expériences les plus uniques de la planète. Le nouveau circuit, baptisé Ancient Explorer, emmènera les 48 passagers chanceux vers dix destinations sur les cinq continents pendant 24 jours.

