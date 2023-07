Les moustiques vous préfèrent : 7 explications scientifiques qui expliquent pourquoi

Selon des études scientifiques, il existe plusieurs facteurs qui peuvent influencer l'attraction des moustiques envers vous.

Certains de ces facteurs sont liés à votre constitution génétique, tandis que d'autres peuvent être modifiés en changeant simplement votre comportement ou votre apparence. Dans cet article, nous décrivons les raisons pour lesquelles les moustiques sont attirés par certaines personnes et comment vous pouvez les arrêter.

1. Le groupe sanguin O : les moustiques ont-ils une préférence pour certains groupes sanguins ? Selon des études récentes, différentes espèces de moustiques semblent préférer différents groupes sanguins. Une étude publiée dans le Journal of Medical Entomology en 2004 a révélé que les moustiques étaient plus attirés par les personnes du groupe sanguin O que par celles des autres groupes sanguins. Les chercheurs ont découvert que ces moustiques étaient particulièrement attirés par les personnes ayant l'antigène H (du groupe sanguin O) et dans une moindre mesure par celles ayant l'antigène A (du groupe sanguin A).

2. Les odeurs corporelles : les moustiques sont attirés par certaines odeurs corporelles, telles que la sueur, l'acide lactique et l'acide urique. Chaque personne a une odeur unique qui peut la rendre plus attrayante pour les moustiques. Une étude menée par des chercheurs de Virginia Tech en 2023 a montré que l'utilisation de savons et de parfums fruités ou floraux peut rendre une personne plus susceptible d'attirer les moustiques. En imitant les arômes floraux des fleurs, ces produits parfumés peuvent tromper les moustiques en leur faisant penser qu'il y a une source de nourriture potentielle à proximité.

3. La transpiration : les moustiques peuvent être attirés par la transpiration. Une étude de 2019 publiée dans Current Biology a révélé qu'une protéine exprimée dans les antennes des moustiques leur permet de détecter l'acide lactique présent dans notre sueur. Cette découverte a été utilisée pour développer des technologies d'édition de gènes visant à perturber cette protéine chez les moustiques et ainsi les protéger contre les virus transmis par ces insectes.

4. La chaleur corporelle : les moustiques peuvent également être attirés par la chaleur corporelle. Ils sont sensibles aux changements de température et peuvent détecter le dioxyde de carbone que nous expirons. Par conséquent, lorsque votre température corporelle augmente, par exemple lorsque vous faites de l'exercice ou que vous êtes chaud, vous devenez plus attrayant pour les moustiques. Les moustiques trouvent les zones de peau exposées, comme le cou et les pieds, particulièrement appétissantes. Porter des vêtements frais qui couvrent une plus grande partie de votre corps peut aider à les éloigner.

5. La grossesse : les femmes enceintes produisent plus de chaleur corporelle et exhalent plus de dioxyde de carbone, ce qui les rend plus attrayantes pour les moustiques. Une étude publiée dans le British Medical Journal en 2000 a révélé que les femmes enceintes sont deux fois plus attirantes pour les moustiques que les femmes non enceintes.

6. La consommation d'alcool : si vous aimez boire de la bière, vous devriez peut-être réfléchir à deux fois avant de le faire à l'extérieur pendant la saison des moustiques. Une étude publiée dans le Journal of the American Mosquito Control Association en 2002 a montré que le pourcentage de moustiques attirés par les volontaires avait considérablement augmenté après qu'ils aient bu de la bière. On pense que cela est dû au fait que la bière augmente la température corporelle et fait transpirer, ce qui attire les moustiques. Éviter les sodas et les boissons gazeuses peut également être bénéfique car les moustiques sont attirés par le dioxyde de carbone.

7. Les couleurs que vous portez : les moustiques sont attirés par certaines couleurs. Des études ont montré que les moustiques détectent le dioxyde de carbone, ce qui les amène à rechercher des couleurs spécifiques associées à un hôte potentiel. Les couleurs qui les attirent le plus sont le noir, certaines nuances de bleu, de rouge et d'orange. Ces couleurs sont plus visibles pour les moustiques car elles créent un contraste avec leur environnement. Pour éviter d'attirer les moustiques, il est recommandé de porter des couleurs claires et des pastels.

En résumé, il existe plusieurs raisons pour lesquelles les moustiques sont attirés par certaines personnes. Certaines de ces raisons sont liées à votre constitution génétique, telles que votre groupe sanguin, tandis que d'autres sont liées à votre comportement ou à votre apparence, telles que votre odeur corporelle, votre transpiration, votre chaleur corporelle, votre état de grossesse, votre consommation d'alcool et les couleurs que vous portez. En modifiant certains de ces facteurs, vous pouvez réduire votre attrait pour les moustiques. Alors la prochaine fois que vous vous promenez à l'extérieur, gardez ces conseils à l'esprit et évitez les piqûres de moustiques.

