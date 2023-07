Les nuances de rouge à lèvres parfaites pour sublimer les yeux marrons

Quelles couleurs de rouge à lèvres sont magnifiques pour les personnes aux yeux bruns ? Que vous portiez le même look de maquillage signature tous les jours ou que vous changiez de style d'une heure à l'autre, il est utile de savoir quelles nuances vous flattent le plus.

La clé est de s'inspirer des différents tons de couleur de votre peau, de vos cheveux et de vos yeux, qui peuvent tous influencer votre palette de couleurs dans un sens ou dans l'autre. Les femmes aux yeux marrons peuvent porter une gamme particulièrement large de couleurs de rouge à lèvres puisque le marron est un mélange des trois couleurs primaires, disent les experts.

“Puisque le marron est considéré comme une couleur neutre, la bonne nouvelle est qu'il existe une infinité d'options pour complimenter les yeux marron”, déclare maquilleuse de célébrités Neil Scibelli. “Les yeux bruns peuvent vraiment fonctionner avec une gamme de nuances de maquillage. La clé est d'utiliser des nuances qui complètent votre nuance de brun, qu'il s'agisse d'une couleur audacieuse pour compenser votre nuance de brun plus foncé ou d'un ton chaud pour faire ressortir les caractéristiques noisette de vos bruns.”

Lisez la suite pour entendre Scibelli et d'autres experts en beauté sur les nuances de rouge à lèvres qui sont magnifiques pour les personnes aux yeux bruns.

1. Baie ou prune

Scibelli dit que les tons de baies sont “certaines des nuances de rouge à lèvres les plus couramment utilisées parmi les yeux bruns”. “Les tons de baies – qui peuvent inclure des prunes, des mauves et des roses plus foncés – peuvent vraiment compléter les yeux bruns moyens à foncés, car ces tons sont suffisamment audacieux pour créer cet équilibre avec la couleur des yeux”, dit-il. Haute couture maquilleur Elaina Badro convient que les tons de baies sont idéaux, surtout si vous avez “des nuances de rouge foncé ou de cannelle dans vos yeux bruns”. Elle suggère d'essayer MAC Cosmetics Amour brûlant, Buxom Cosmetics' Chariot ou de Tom Ford Aphrodite.

2. Rouge rubis profond

Badro suggère également une lèvre rouge rubis intense pour les personnes aux yeux bruns. En associant ce look à un œil plus neutre – pensez à l'or brillant, au champagne, au bronze ou au taupe – vous créerez un vieux look hollywoodien qui apportera un effet dramatique. Les tons chauds et chatoyants aideront à ajouter de la dimension à la teinte plus foncée de l'œil. Scibelli recommande Neutrogena Bâtons de couleur MoistureSmooth, qu'il appelle ses meilleurs produits pour les lèvres préférés de tous les temps. “Leur gamme de couleurs est parfaite pour les yeux marrons”, dit-il.

3. Corail

Les femmes aux yeux bruns devraient également se sentir à l'aise de sortir de leur zone de confort et de jouer avec des lèvres de couleur plus vive. Badro suggère d'essayer des nuances de corail pour un look vivant et recommande spécifiquement Dior's 636 Ultra Dior. “Ce rouge à lèvres a une finition très brillante, vous pouvez donc ignorer le brillant”, a-t-elle déclaré à Best Life. Des tons neutres de brun, de pêche ou d'or sur les yeux aideront à compléter l'effet de votre lèvre audacieuse. Alternativement, l'utilisation d'échos de la même teinte corail sur les yeux et les joues peut également créer un look monochrome chic.

4. Rose tendre ou rose poussiéreux

Pour un maquillage sans maquillage, les femmes aux yeux bruns peuvent opter pour une teinte rose tendre ou rose poussiéreux, explique Badro. En particulier, elle recommande Nars' 888 Dolce Vita. Cependant, les nuances de vos yeux et de votre peau peuvent affecter la teinte exacte que vous choisissez. “Les nuances de peau froides sont superbes dans les roses avec des nuances bleues et violettes. Les tons de peau chauds sont meilleurs avec des nuances plus chaudes. En règle générale, les tons neutres conviennent à l'un ou l'autre”, note Badro.

5. Nu

Enfin, une lèvre nue est un excellent choix de tous les jours pour les femmes de toutes les couleurs d'yeux, mais c'est une option particulièrement attrayante pour celles qui ont les yeux bruns. Ce look à peine visible peut être associé à un fard à paupières subtil et neutre dans des bruns doux, des cuivres et des ors pour un look naturel et ensoleillé. Une lèvre nude peut également aider à équilibrer une touche de couleur plus dramatique sur l'œil, un look qui a été populaire sur la piste ces derniers temps. En particulier, les femmes aux yeux bruns peuvent trouver les ombres à paupières violettes particulièrement flatteuses lorsqu'elles sont compensées par une lèvre neutre. Associer des teintes de fard à paupières vert et bleu aux tons de bijoux avec une lèvre nude est également sûr de faire une impression mémorable.

Ces couleurs de rouge à lèvres sont magnifiques pour les femmes aux yeux bruns. Que vous préfériez des teintes de baie audacieuses, un rouge rubis intense, un corail vif, un rose tendre ou une lèvre nude, il y a une multitude d'options pour tous les goûts et toutes les occasions. Trouvez la nuance qui vous fait vous sentir le plus confiant et le plus belle, et amusez-vous avec votre maquillage !

3.8/5 - (13 votes)