Les pièges verbaux à éviter : des conseils d’un psychologue de Harvard pour préserver votre relation

Dans une relation de couple, il est normal de traverser des hauts et des bas. Cependant, certaines phrases peuvent s'avérer extrêmement toxiques et nuire à la relation de manière irréparable.

La psychologue de Harvard, spécialisée dans les relations de couple, le Dr Courtney Warren, a identifié huit phrases à éviter absolument. Dans cet article, nous vous détaillons ces phrases toxiques et vous expliquons pourquoi il est préférable de les remplacer par des formulations plus constructives.

1. “Tu ne me mérites pas”

Cette phrase exprime un mépris profond envers votre partenaire. Au lieu de cela, il est préférable d'exprimer votre sentiment de manière moins blessante, par exemple en disant “Je te vois comme moins précieux que moi et j'ai besoin d'y travailler”.

2. “Arrête de me demander si ça va, tout va bien”

Ignorer les problèmes et adopter un comportement passif-agressif ne fera qu'aggraver les conflits. Selon le Dr Warren, il vaut mieux traiter les problèmes de manière directe et ouverte. Au lieu de dire cette phrase toxique, vous pouvez simplement expliquer que vous n'êtes pas prêt à en parler pour le moment, ce qui permettra d'ouvrir le dialogue ultérieurement.

3. “Tu es pathétique”

Réduire votre partenaire à un attribut négatif est particulièrement blessant. Au lieu de cela, exprimez votre insatisfaction en expliquant que vous n'aimez pas la façon dont il a géré la situation. Cela permettra d'initier une discussion constructive et de comprendre les raisons qui vous ont dérangé.

4. “Je te déteste”

Utiliser un langage aussi négatif peut causer beaucoup d'insécurité chez votre partenaire, et cela peut même influencer les moments de bonheur partagés. Le Dr Warren recommande plutôt d'exprimer votre difficulté à être avec votre partenaire dans l'instant présent, ce qui laisse la possibilité de prendre du recul avant de dire des choses que vous pourriez regretter.

5. “Tu es un mauvais père/mère”

Attaquer les insécurités de l'autre personne en utilisant leur rôle parental est non seulement blessant, mais cela mine également la confiance en utilisant une faiblesse pour se mettre en valeur. Au lieu de cela, essayez de comprendre les difficultés de votre partenaire et proposez une solution constructive pour résoudre le problème ensemble.

6. “Je ne ressens pas la même chose”

Il est courant que les sentiments évoluent dans une relation. Cependant, exprimer brutalement un changement de sentiment risque de créer de l'instabilité et de l'insécurité chez votre partenaire. Il est préférable de communiquer vos doutes de manière moins abrupte, en exprimant votre besoin de réflexion ou en proposant une conversation sérieuse pour discuter de l'état de votre relation.

7. “Tu es si nécessiteux”

Cette phrase laisse entendre à votre partenaire que ses besoins vous importent peu, ce qui peut provoquer une grande détresse émotionnelle. Si vous souhaitez obtenir plus d'espace dans la relation, il est préférable de l'exprimer d'une manière plus compréhensive, en expliquant que vous comprenez ses besoins mais que vous avez également besoin de temps seul.

8. “Tu agis comme un fou”

Utiliser un tel terme peut déformer la réalité de la relation et attaquer directement l'estime de soi de votre partenaire. Si vous n'êtes pas d'accord avec sa réaction à une situation, il est préférable de s'exprimer de manière plus affirmée, en expliquant pourquoi vous n'êtes pas d'accord et en proposant des solutions constructives.

Il est essentiel de réfléchir avant de parler dans une relation de couple. Les phrases toxiques peuvent causer des dommages importants et compromettre la confiance mutuelle. Il est préférable de choisir des formulations plus constructives qui favorisent le dialogue et la compréhension mutuelle.

