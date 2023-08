Les précautions indispensables pour une baignade en toute sécurité

Le fait est malheureusement devenu un classique ces dernières années : un touriste décède après avoir balconné. Ce n'est pas la seule pratique estivale qui se termine mal. La noyade ou la paralysie causée par le fait de sauter dans l'eau sans savoir ce qu'il y avait dessous sont des gros titres qui devraient nous faire réfléchir à la façon de profiter de nos vacances en toute sécurité.

D'autant plus lors d'étés comme celui-ci, où les vagues de chaleur successives invitent le corps à piquer une tête pour se débarrasser du bain de soleil. Une activité ludique, amusante et rafraîchissante, en mer ou en piscine, qui n'est pas exempte de risques et de dangers dont il faut tenir compte.

Comment se baigner en toute sécurité ?

Que ce soit sur la plage ou dans la piscine (naturelle et artificielle), il existe une série de règles à respecter strictement pour faire de la baignade une activité sûre.

Si la baignade est interdite, n'entrez pas. Les règles doivent être respectées et l'eau ne fait pas exception.

Si une personne veut se rafraîchir, et ne sait pas nager, l'utilisation d'un gilet de sauvetage lui sauvera la vie. Il n'est pas non plus pratique de se mettre à l'eau après avoir consommé de l'alcool et de la drogue. Loin de là, consommez-le dans l'eau.

Et si vous avez des symptômes indiquant que quelque chose ne va pas, comme la fatigue ou un malaise, vous ne devez pas réfléchir à deux fois et sortir de l'eau dès que possible. Un autre conseil est de ne pas se baigner la nuit. Et, si vous avez de jeunes enfants, soyez “un œil attentif” avec eux.

Que faire et ne pas faire dans la piscine ?

La piscine est devenue l'endroit préféré en été pour se rafraîchir. Avant, rare était la commune qui n'en avait pas. Désormais, même au sein d'une même commune, les différentes urbanisations qui ont été construites disposent d'une piscine.

Dans tous les cas, une piscine doit être surveillée. Mais cette personne a un horaire, il est donc conseillé de se baigner dans les heures établies.

Dans le cas de mineurs dont ils ont la charge, les adultes doivent être conscients que la piscine n'a pas libre accès à l'eau pour les plus petits membres de la maison. Et vérifiez que les éléments de flottaison sont utilisés correctement. Il est également pratique de regarder les grilles.

Et, bien que le jeu soit synonyme de plaisir, il peut virer au drame. Dans le cas des piscines, il est conseillé d'éviter de courir ou de jouer sur le bord du bassin. Il est également assez courant d'essayer de jeter un ami à l'eau. Une activité dangereuse puisque, une éventuelle glissade, pourrait causer une blessure, à soi-même, ou à l'autre personne.

Que faire et ne pas faire sur la plage ?

La plage, et comme les routes (qui valent la peine), a son feu particulier qui, bien sûr, doit être respecté. Ce sont les drapeaux, qui indiquent aux baigneurs s'il n'y a pas de danger, ou s'il convient de ne pas se mettre à l'eau. Rappelons-nous : la voie verte et gratuite ; jaune, prudence (et être attentif aux consignes des sauveteurs) ; rouge, ne pas se baigner.

Dans la mer, et contrairement aux piscines, il y a des courants. Si c'est le cas, il convient de nager parallèlement au rivage, jusqu'à ce que vous remarquiez que vous êtes sorti desdits courants. Donc, vous devez mettre la destination sur le rivage.

Bien que pour beaucoup se baigner la nuit soit la bombe, c'est plutôt une activité extrêmement dangereuse. Parce que, si quelque chose arrive, il est difficile pour quelqu'un de voir cette situation à risque.

Pour en revenir aux gros titres, rare est l'année où les journaux n'incluent pas un accident après avoir sauté à la mer depuis une falaise ou toute autre surface surélevée. Il n'est pas pratique de sauter tête baissée, car les blessures peuvent être très graves. Il faut vérifier la profondeur de l'eau.

Les structures gonflables font également partie du paysage estival sur les plages. Et bien qu'ils soient amusants, ils peuvent aussi être dangereux, il faut donc en profiter sans faire de “sauvages”.

