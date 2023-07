Les profils Instagram les plus inspirants pour étirer vos muscles

Rester assis pendant des heures, avoir une mauvaise posture ou faire peu d'exercice sont quelques-uns des facteurs qui influencent la façon dont notre corps souffre à long terme.

Par conséquent, il est important d'inclure dans notre routine des exercices d'étirement qui nous permettent de renforcer nos muscles.

Il existe déjà des milliers d'utilisateurs d'Instagram connus sous le nom de yoggis et fans de pratiques axées sur la tonification et l'étirement du corps. Beaucoup d'entre eux affirment que des dynamiques comme le Pilates ou le yoga ont changé leur vie et aussi leur apparence.

Avoir une plus grande flexibilité signifie améliorer les performances lors de la réalisation d'activités physiques, réduire le risque de blessure, augmenter le flux sanguin vers les muscles et leur permettre de travailler plus efficacement. En outre, un autre des avantages de l'étirement est qu'il ne laisse aucune place à une grande partie d'une excuse (en plus de la paresse). C'est gratuit, vous ne pouvez passer que cinq minutes de votre temps et le faire depuis chez vous.

Si vous avez besoin de trouver de la motivation, voici cinq profils Instagram qui vous aideront à être constant et vous proposeront de nouveaux exercices presque quotidiennement.

@Adriana_sintes

Adriana est une instagrammeuse minorquine de naissance, diplômée en éducation physique et sciences du sport, qui a déménagé à Barcelone à l'âge de 18 ans. Sur son Instagram, elle partage qu'elle aime voyager, manger et son chien Bali. De plus, elle est co-fondatrice des événements Conscious Entrepreneur, une initiative pour renouer avec l'essence de chacun. Dans son profil, vous trouverez des recettes et des conseils sur l'alimentation responsable et les exercices de Pilates et d'étirement. Si vous souhaitez vous concentrer davantage sur votre style de vie et prendre des décisions pour améliorer votre santé globale, ce compte est fait pour vous.

@patrickbeach

Patrick Beach est reconnu mondialement pour sa pratique du yoga. En plus de fonder sa propre académie, il a également créé plusieurs cours en classe en ligne. Les leçons qu'il enseigne sont principalement axées sur l'obtention d'une plus grande force et flexibilité et sur l'établissement d'un lien puissant entre le corps et l'esprit. Patrick compte déjà plus de 500 000 abonnés sur Instagram et est considéré comme l'un des gourous du yoga les plus influents.

@xuanlanyoga

Cet instructeur de yoga et écrivain français s'est fait connaître sur Internet en partageant des vidéos sur YouTube en tant que coach de yoga et de méditation. Elle est également connue pour avoir fondé Free Yoga, un mouvement qui tente d'apporter la discipline à tous gratuitement. De plus, elle a reçu les Elle Women Awards dans la catégorie bien-être en 2020 et a été professeur de yoga dans l'édition OT 2018.

@OliverMassage

Ce kinésithérapeute et kinésiologue établi à Santiago du Chili a la solution à toute douleur. Qu'il s'agisse du bas du dos, des coudes, du cou ou des épaules, vous trouverez sur sa page Instagram des astuces pour soulager l'inconfort au quotidien.

@Alejandrolalli_osteopata

Dans la même ligne, nous avons Alejandro Lalli. Dans sa description Instagram, vous pouvez lire : “Je vous accompagne pour vous libérer de la douleur physique et atteindre votre état de santé maximal et votre tranquillité d'esprit grâce à ma méthode d'ostéopathie biopsycho-émotionnelle.” Qu'attendez-vous pour le suivre ?

