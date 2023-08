Les qualités innées des personnes qui sont toujours appréciées et aimées

La façon dont nous interagissons avec les autres a un impact direct sur leur perception de nous-mêmes. Mais, et si être aimé n'était pas si suggestif ?

C'est précisément ce que défendent plusieurs experts, en s'appuyant sur l'analyse de certains comportements sociaux habituels. Découvrez les conseils pour être apprécié et aimé par les autres, selon des études scientifiques.

La clé pour être aimé : posez des questions

Il est essentiel de se montrer ouvert et intéressé par les autres. Poser activement des questions est la première clé. “La plus grande erreur que les gens commettent lorsqu'il s'agit d'écouter est qu'ils sont tellement concentrés sur ce qu'ils vont dire ensuite ou sur la façon dont ce que l'autre personne dit les affectera, qu'ils n'écoutent pas ce qu'ils disent réellement. Un moyen facile d'éviter cela est de poser beaucoup de questions. Les gens aiment savoir que vous écoutez, et quelque chose d'aussi simple qu'une question de clarification montre que non seulement vous écoutez, mais que vous vous souciez également de ce qu'ils disent”, expliquent les experts Talent Smart.

Une étude intitulée “It Doesn't Hurt to Ask: Question-Asking Increases Liking” publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology, conclut que “les personnes qui posent beaucoup de questions, celles qui s'intéressent aux autres, sont perçues comme plus réceptives et sont plus aimées.”

Être ouvert d'esprit et éviter les jugements

Rester ouvert à d'autres pensées et opinions crée une plus grande prédisposition à être aimé. “Être ouvert d'esprit fait de vous une personne accessible et intéressante pour les autres. Personne ne veut avoir une conversation avec quelqu'un qui s'est déjà fait une opinion et qui n'est pas prêt à écouter”, expliquent les experts de Talent Smart.

“Pour supprimer les idées préconçues et les jugements, vous devez voir le monde à travers les yeux des autres. Cela ne vous oblige pas à croire ce qu'ils croient ou à approuver leur comportement, cela signifie simplement que vous arrêtez de porter des jugements assez longtemps pour vraiment comprendre ce qui les motive. Ce n'est qu'alors que vous pourrez les laisser être ce qu'ils sont.”

Adopter une posture corporelle positive

Votre posture en dit long sur vous-même. Avoir une posture corporelle positive, comme les bras ouverts, un sourire et un contact visuel, renforce une image positive. Être assis droit et penché vers la personne à qui vous parlez transmet confiance et respect, comme l'explique la psychiatre Rachel Riess dans son livre “The Empathy Effect: Seven Neuroscience-Based Keys for Transforming the Way We Live, Love, Work and Connect Across Differences.”

De même, les personnes les plus appréciées sont celles qui sont également capables d'identifier quand une personne accepte ou apprécie le contact physique.

Être discret et humble

La discrétion et l'humilité sont deux autres clés pour être apprécié par les autres. L'attention ne doit pas être recherchée à tout prix. “Les gens sont opposés à ceux qui veulent désespérément de l'attention. Vous n'avez pas besoin de développer une personnalité extravertie pour être sympathique. Il suffit d'être gentil et attentionné pour ‘conquérir' les gens”, expliquent les experts de Talent Smart.

Lorsque vous parlez d'une manière amicale, confiante et concise, vous remarquerez que les gens sont beaucoup plus attentifs que si vous essayez de leur montrer que vous êtes important. Les gens comprennent rapidement votre attitude et sont plus attirés par la bonne attitude que par le nombre de personnes avec lesquelles vous interagissez.

Avoir confiance en soi

La confiance en soi peut favoriser la confiance des autres envers vous. “Les personnes ayant un degré adéquat de narcissisme sain ont une attitude positive envers elles-mêmes et peuvent reconnaître et apprécier leurs forces et leurs faiblesses. De plus, ils peuvent atteindre leurs objectifs de croissance personnelle et établir des relations interpersonnelles saines et satisfaisantes tout en respectant les limites des autres”, expliquent les experts de Buencoco.

