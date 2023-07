Les raisons surprenantes qui poussent les gens à rester avec leur partenaire malgré les difficultés, révélées

Dans cette analyse, nous sommes confrontés à l'intrigue de savoir pourquoi certains couples restent ensemble malgré des signes évidents de crise dans leur relation.

Découvrez les motifs cachés et les dynamiques complexes qui peuvent amener certaines personnes à rester ensemble, malgré le fait que d'un point de vue extérieur, il semble que la relation ne fonctionne pas.

La persistance du couple : un paradoxe surprenant

La principale raison pour laquelle il y a des couples qui sont ensemble mais qui ne s'entendent pas est liée au soi-disant biais de progression. Dans la culture occidentale, les rencontres sont considérées comme une phase de test pour les relations amoureuses, au cours de laquelle les gens se testent mutuellement pour savoir s'ils s'intégreront à long terme. Cependant, dans la plupart des cas, les gens traversent différentes phases de création de relations sans se demander sérieusement si leur partenaire est le bon à long terme.

Lorsqu'une personne ne ressent pas une grande attirance physique, une passion ou une satisfaction sexuelle avec son partenaire, il est recommandé d'ignorer cette préoccupation, dans la conviction que les sentiments se développent avec le temps. La même chose se produit lorsque les drapeaux rouges arrivent, qui sont mis de côté en faveur des qualités positives de l'autre personne. Au fil du temps, les deux doivent choisir et investir mutuellement dans la relation, prendre des décisions importantes telles que présenter le couple à des amis et à la famille, passer la nuit ensemble, être fidèles l'un à l'autre, planifier des activités futures, emménager ensemble et/ou se fiancer, prenant ainsi des mesures dans votre vie.

Les motivations cachées pour rester ensemble

La raison pour laquelle il y a des gens qui sont ensemble même s'ils ne semblent pas travailler tient à la difficulté de rompre le lien acquis. En ce sens, il est important de savoir que le moment où un couple se rencontre est fondamental. Si deux personnes deviennent copines quand elles sont jeunes, vous vous ferez toutes les deux si vous évoluez de la même manière, et si cela ne se produit pas, ce sera le moment où les décalages se produiront. Cependant, cela ne signifie pas que ces inadéquations se terminent toujours par un divorce ou une rupture.

En fait, dans les relations, il existe d'autres peurs plus présentes qu'on ne le pense, comme le sentiment d'abandon ou le fait d'affronter une vie dans la solitude, deux peurs qui jouent un rôle clé pour que certaines personnes continuent en couple malgré il est évident que quelque chose ne fonctionne pas. En outre, cela dépend aussi dans une large mesure de la manière dont l'autre personne peut accompagner.

En plus de la peur de la solitude, il y a parfois d'autres raisons qui poussent deux personnes à se retrouver en couple malgré le fait que ça ne va pas bien pour elles ou qu'elles ont atteint un point où elles ne s'intègrent pas complètement, comme , par exemple , les raisons économiques ou familiales de poursuivre la relation. Et c'est qu'à de nombreuses reprises, ces aspects sont essentiels, en particulier lorsqu'il y a des enfants impliqués, lorsque les deux parties du couple peuvent avoir plus de difficulté à prendre la décision de rompre.

Quand la rupture peut être la meilleure option

Tout cela fait que, face à certaines carences ou à l'absence de bonheur total, on s'accroche aux bons côtés de l'autre, confiant qu'un changement viendra sans accepter pleinement le couple. Cependant, en très peu d'occasions, il arrive que l'autre partie ait ce changement de personnalité ou de façon d'agir qui est attendu.

Si vous vous retrouvez dans l'une de ces situations, il est important de pouvoir réfléchir à la situation sentimentale dont vous souffrez, en devant être très clair sur le gain que peut apporter la rupture de ce lien, et pas nécessairement parce que vous voulez obtenir loin d'eux, mais plutôt parce que la vie peut vous apporter bien d'autres choses, toujours à la recherche du maximum de bonheur.

