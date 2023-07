Les répulsifs naturels les plus efficaces contre les insectes

Comment éloigner les insectes cet été ? Découvrez nos astuces pour vous protéger des moustiques et des guêpes, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de votre maison.

Des répulsifs naturels efficaces

La citronnelle : cette plante aromatique est l'un des meilleurs répulsifs naturels contre les moustiques grâce à son puissant arôme d'agrumes. Elle est facile à trouver sous forme de plantes, de sachets ou d'huile essentielle. Elle peut être utilisée pour prévenir les piqûres et désinfecter en cas de piqûre.

L'eucalyptus : en raison de son odeur forte, l'huile d'eucalyptus est également un bon remède. Elle peut être appliquée directement sur la peau ou utilisée comme insecticide dans différentes pièces de la maison. Il suffit de mélanger l'huile avec de l'eau tiède.

La lavande : cette jolie fleur violette est un allié de taille. En plus de son agréable odeur pour les humains, elle est esthétique et facile à cultiver. Elle a également un effet relaxant. Elle peut être utilisée sous forme de plantes ou d'huile essentielle.

La menthe : avec son odeur agréable pour les humains mais désagréable pour les moustiques, la menthe a tout pour plaire. En diffuseur, elle repousse non seulement les moustiques et les araignées, mais apporte également une sensation de fraîcheur grâce à ses propriétés naturelles.

La souci : en plus d'être utile pour repousser les insectes, elle permet de soigner les brûlures légères, les écorchures, réduit l'inflammation et favorise la régénération de la peau. Elle est également utilisée en infusion pour ses propriétés anti-inflammatoires.

D'autres remèdes inattendus

En plus des herbes et des huiles essentielles à usage externe, certains aliments peuvent également vous aider à repousser les moustiques. C'est le cas de l'ail et de l'oignon, qui libèrent de l'allicine par les pores de la peau, ce qui est très désagréable pour les moustiques qui tentent de nous piquer.

De même, les piments, en raison de leur piquant et de leur teneur en capsaïcine, sont irritants pour de nombreux insectes. Le vinaigre de cidre est également utile car il altère la transpiration et éloigne les insectes indésirables. Une cuillère à soupe par jour suffit.

