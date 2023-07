Les secrets de l’Aviation : 6 détails que les pilotes remarquent lorsqu’ils voyagent en avion (et qui vous effraient)

En voyageant en avion, la plupart d'entre nous profitent de l'occasion pour dormir, travailler, lire ou regarder un film afin de passer le temps. Nous observons également tout ce qui nous entoure et nous nous concentrons sur les facteurs qui affectent notre confort : la taille du siège, le comportement des autres passagers et les turbulences. Cependant, pour les pilotes de ligne et les experts en aviation, l'expérience peut être différente.

Les Détails qui Comptent

Les spécialistes de l'aviation sont formés pour être attentifs aux petits détails dans les avions. Ainsi, même lorsqu'ils ne sont pas aux commandes, ils peuvent s'asseoir dans la cabine principale et remarquer des choses que les autres passagers ne voient pas. Plusieurs pilotes de ligne ont partagé avec nous les petites choses qu'ils peuvent observer lorsqu'ils voyagent en cabine avec le reste des passagers et qui pourraient effrayer tout le monde s'ils le savaient.

Le Givre sur les Fenêtres

Il est probable que la plupart des passagers soient préoccupés par le givre, mais selon Tanya Gatlin, pilote et professeure associée à l'Université d'État métropolitaine de Denver, ce n'est pas aussi grave que la plupart des gens le pensent. “Ce n'est pas quelque chose qui peut causer un accident ou qui est un facteur de sécurité“, explique-t-elle. Gatlin précise que, lorsque cela est nécessaire, la glace et la neige sont retirées d'un avion avant le décollage. De plus, l'avion est recouvert de matériaux qui empêcheront la glace de s'accumuler pendant le vol.

Les Odeurs Suspectes

Les odeurs peuvent être l'un des indicateurs les plus forts qu'il y a un problème dans un avion, car elles peuvent signaler des problèmes avec le moteur ou les systèmes de stockage de carburant. “Les sons sont toujours utiles, mais une cabine de passagers est souvent assez isolée de tout bruit qui pourrait indiquer un problème. Cependant, les odeurs se propagent assez librement et certaines (comme le carburant, le fluide hydraulique ou l'air surchauffé) sont facilement reconnaissables“, explique Tom Quarrier, ancien directeur de la sécurité de l'Association de Transport Aérien.

Le Changement d'Angle de la Lumière

Les pilotes expérimentés savent qu'un changement soudain de l'angle de la lumière qui entre par la fenêtre de la cabine peut être le premier signe que le pilote change de cap. “Un changement inattendu et significatif de l'angle du soleil peut être le premier signe qu'un changement de cap est en cours“, note Quarrier.

La Communication des Retards

De nombreux voyageurs ne demandent pas d'explications claires lorsque leur vol est retardé, mais ils le devraient, selon Patrick Smith, pilote et auteur du blog de voyages aériens ‘Ask the Pilot‘. “Je suis très frustré quand il y a un retard ou que l'avion s'arrête sur une piste de taxi pendant 25 minutes sans raison et qu'on n'explique rien“, dit-il. Les raisons des retards ne sont pas trop compliquées pour que les passagers les comprennent. “Il y a toujours quelque chose que tout le monde peut comprendre si vous utilisez le bon langage et que vous êtes assez patient“, ajoute Smith.

La Routine de l'Atterrissage

Les pilotes et les hôtesses de l'air ont des routines minutieusement chronométrées qu'ils utilisent pour se préparer à l'atterrissage. Les annonces pour mettre votre siège et la table de la tablette en position verticale sont familières à la plupart des voyageurs, mais certains pilotes peuvent prédire le moment de cette routine à quelques secondes près. “La plupart des passagers ne remarquent pas le nivellement qui se produit souvent lorsque l'avion est sur le point d'entrer dans l'environnement d'approche ou de descendre en dessous de 10 000 pieds“, explique le pilote Hachi Ko. “Quand je sens ce petit nivellement pour que l'avion ralentisse, j'imagine les pilotes en train de vérifier la liste de contrôle. Au bon moment, je me tourne vers mon compagnon de voyage et je dis ‘Ding!‘”, raconte-t-il.

Les Sorties de Secours

Beaucoup de passagers n'écoutent pas pendant que l'on explique les consignes de sécurité, mais les pilotes comprennent à quel point cela peut être important. En cas d'atterrissage forcé, vous n'aurez peut-être pas le temps ou la capacité de trouver où se trouvent les sorties. “D'une part, je cherche toujours la sortie de secours la plus proche. Ensuite, je compte le nombre de sièges entre cette sortie et moi“, explique John Chesire. “Je le fais au cas où il serait nécessaire d'y arriver dans l'obscurité, sous l'eau, s'il y a de la fumée ou si l'avion est à l'envers. Je sais à l'avance où se trouve la sortie et je peux compter aveuglément le nombre de sièges en les touchant et arriver à la rangée de sortie de secours“, ajoute-t-il.

Quand vous voyagez en avion la prochaine fois, souvenez-vous que les pilotes et les experts en aviation vivent une expérience différente. Ils sont attentifs à des détails que la plupart des passagers ignorent, mais qui sont essentiels pour la sécurité et le bon fonctionnement du vol.

