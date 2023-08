Les secrets du « feng shui » pour attirer la richesse et l’argent dans votre maison

Vous souhaitez attirer la richesse et la prospérité dans votre vie ? Selon le Feng Shui, l'utilisation de couleurs spécifiques peut vous aider à atteindre cet objectif.

En effet, la couleur est un outil puissant pour ajuster l'énergie d'un espace selon les principes cosmologiques du taoïsme. Voici les quatre couleurs porte-bonheur associées à la prospérité et à la richesse selon le Feng Shui : rouge, violet, vert et bleu.

Le rouge, couleur de la chance et de la prospérité

Dans la culture chinoise, le rouge est considéré comme la couleur la plus importante de toutes. Elle est synonyme de chance, de prospérité et de bien-être. On peut le constater dans des lieux emblématiques tels que la Cité Interdite ou le Temple du Ciel à Pékin, qui sont peints en rouge. Les enveloppes rouges (hong bao) utilisées pour donner de l'argent aux enfants lors du Nouvel An chinois en sont un autre exemple. Si vous souhaitez intégrer le rouge dans votre maison de manière subtile, vous pouvez opter pour des bougies, des cadres en bois, des coussins ou des figurines rouges. Cependant, il est conseillé d'éviter d'utiliser cette couleur dans les espaces de détente tels que les chambres, car elle est très activatrice et énergisante.

Le violet, couleur de noblesse et de richesse

Le violet est lié à la noblesse et à la richesse dans la tradition Feng Shui. Selon cette philosophie, il inspire le respect et peut être utilisé pour attirer le pouvoir, la prospérité et l'abondance. Pour intégrer le violet dans votre maison, vous pouvez l'utiliser en combinaison avec du blanc et de l'or, en particulier dans les espaces principaux tels que le salon. Toutefois, dans des espaces tels que la salle de bain ou la chambre, il est préférable d'opter pour des tons plus pastel comme le lilas. Pour maximiser l'effet du violet, vous pouvez peindre le mur sud-est de votre salon dans cette couleur.

Le vert, couleur de la nature et de la fertilité

Le vert est associé à la fertilité, à la sérénité et à la vie dans le Feng Shui. Il est également lié à l'élément bois, qui symbolise la croissance. Le vert est une couleur qui indique que la nature est à son apogée et peut attirer la richesse économique. Il existe de nombreuses façons d'incorporer le vert dans votre maison, que ce soit en utilisant des éléments décoratifs inspirés de la nature ou en optant pour de la peinture verte. Les plantes d'intérieur sont également un moyen simple et efficace d'ajouter du vert à votre environnement.

Le bleu foncé, couleur de l'eau et de l'abondance

Selon le Feng Shui, les tons bleus foncés représentent l'élément eau et symbolisent l'abondance et le mouvement des mers. Cette couleur est fortement associée à la richesse. Elle peut donc être utilisée dans des espaces liés à l'argent, tels que les bureaux ou les locaux commerciaux. Pour équilibrer l'énergie du bleu foncé, il est recommandé de le combiner avec du blanc ou du beige. Vous pouvez également ajouter cette couleur à votre canapé ou intégrer un aquarium dans l'espace pour maximiser son effet.

Si vous souhaitez attirer la richesse et la prospérité dans votre vie, pensez à intégrer les couleurs porte-bonheur du Feng Shui dans votre maison. Le rouge, le violet, le vert et le bleu sont autant de choix possibles pour ajuster l'énergie de votre espace et vous rapprocher de vos objectifs financiers.

3.8/5 - (13 votes)