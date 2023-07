Les secrets pour porter élégamment des robes longues après 50 ans

La clé pour simplifier votre style d'été si vous avez plus de 50 ans: les robes longues. Ces pièces sont à la fois fraîches et confortables, vous permettant de vous habiller facilement en choisissant simplement une robe dans votre garde-robe et en ajoutant quelques accessoires.

Les robes longues sont à la mode depuis un certain temps déjà, mais ne vous inquiétez pas si vous n'en avez pas encore acheté. Pendant longtemps, les magazines de mode ont laissé penser à beaucoup d'entre nous que les robes longues étaient réservées aux personnes grandes et minces. Mais ne croyez plus en ce mythe : les robes longues conviennent à tout le monde. Nous avons recueilli les astuces préférées de stylistes personnels pour bien porter ces robes lorsqu'on a plus de 50 ans. Vous pourriez même préférer ces robes élégantes et longues à leurs homologues plus courtes.

Une coupe flatteuse pour tous : la robe qui rentre sous le buste et s'évase doucement

Lorsque vous cherchez une robe longue, la première chose à considérer est la coupe. Michelle Barrett, styliste et fondatrice de la Garde-Robe Capsule, suggère de choisir une robe qui rentre sous le buste et s'évase doucement. Selon elle, cette coupe met en valeur la partie la plus mince de votre corps et effleure le ventre, une zone avec laquelle beaucoup de femmes sont souvent mal à l'aise car la ménopause peut y ajouter du poids supplémentaire. Carol Davidson, styliste d'âge mûr basée à New York et fondatrice de Stratégie de Style de Vie, recommande également ce style de robe. Elle souligne qu'en plus d'être flatteur pour la silhouette, il donne également un coup de pouce visuel à la poitrine, ce que ses clientes de plus de 50 ans apprécient. Si vous ne souhaitez pas opter pour une coupe empire, vous pouvez choisir une robe avec une taille entre la zone sous la poitrine et la taille naturelle.

Montrer un peu de peau pour équilibrer

Étant donné que les robes longues couvrent la majorité de vos jambes, il est important de trouver l'équilibre en montrant un peu de peau. Carol Davidson suggère d'opter pour une robe à épaules dénudées si vous aimez vos épaules, un décolleté plongeant pour mettre en valeur votre buste ou une robe à fines bretelles pour montrer vos bras. Elle mentionne également que les bretelles de réservoir légèrement plus épaisses couvrent les bretelles de soutien-gorge, ce qui est une considération importante pour ses clientes de plus de 50 ans, qui n'apprécient souvent pas les soutiens-gorge sans bretelles. Si vous souhaitez une plus grande couverture, une manche flottante est une option féminine et séduisante qui offre également une certaine protection solaire pour les bras. Si vous optez pour une manche plus courte, une manche courte plus large et coupée en diagonale offre un effet de rétrécissement qui peut être flatteur.

Des matières naturelles pour les mois chauds

Étant donné que les robes longues sont souvent portées en été, le choix de la matière est important. Carol Davidson recommande des matières naturelles telles que le coton, le lin et la soie lavable. Ces matières laissent la peau respirer pendant les mois chauds et peuvent également aider à réguler la température corporelle en cas de fluctuations personnelles. De plus, ces matières sont faciles à entretenir. En revanche, il est préférable d'éviter le lycra ou tout autre tissu brillant, car ils peuvent mettre en valeur des aspects que vous ne souhaitez pas mettre en avant.

Des chaussures trapues pour compléter le look

Avec une robe longue, vous pouvez porter pratiquement n'importe quelle paire de chaussures. Cependant, si vous souhaitez vraiment faire une déclaration, optez pour des chaussures à la fois confortables et trapues. Si vous êtes petite, les sandales à plateforme ou compensées peuvent vous donner cette impression de hauteur supplémentaire dont vous avez besoin. Les talons plus fins risquent de se perdre dans une robe longue. Si vous préférez les chaussures plates, les baskets, les espadrilles ou les sandales épaisses comme les Birkenstocks sont d'excellentes options. Si vous optez pour des tongs, veillez à ce que la robe ne se coince pas dedans lorsque vous montez les escaliers. Cela évitera tout risque de trébuchement ou de chute.

Des accessoires polyvalents pour parfaire votre look estival

Les accessoires sont essentiels pour compléter votre look estival. Optez pour des accessoires qui ont un double objectif. Carol Davidson suggère d'ajouter des lunettes de soleil expressives et un chapeau à larges bords pour protéger votre peau du soleil. Ajoutez également quelques bracelets dorés, une manchette ou une bague plus large, ainsi qu'un sac en paille pour suivre les tendances accessoires de cette saison. En choisissant des accessoires polyvalents, vous pouvez facilement passer d'une tenue décontractée à une tenue plus habillée en un clin d'œil.

Avec ces astuces de stylistes personnels, vous pouvez facilement adopter les robes longues et élégantes pour votre style estival si vous avez plus de 50 ans. N'oubliez pas de privilégier une coupe flatteuse, de trouver l'équilibre entre la peau montrée et couverte, de choisir des matières naturelles pour le confort, de compléter votre look avec des chaussures trapues et d'ajouter des accessoires polyvalents pour parfaire votre tenue. Profitez de l'été avec style !

