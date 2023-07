Les signes du Zodiaque les plus malheureux, selon les astrologues

Il est évident que le soleil, les arcs-en-ciel et les sourires ne sont pas pour tout le monde. Certaines personnes traversent la vie avec une attitude de “verre à moitié vide” et semblent incapable de trouver de la joie en quoi que ce soit.

Elles se déplacent trop rapidement pour apprécier les petits moments de la vie. Certes, elles pourraient simplement être de mauvaise humeur, mais les astrologues affirment que leur horoscope pourrait également expliquer pourquoi ces personnes sont si mélancoliques. Continuez à lire pour découvrir les signes du zodiaque les plus malheureux, de légèrement triste à profondément morose.

La vie intérieure intense des Poissons

Il est difficile d'être heureux quand on est toujours en train d'échapper à la réalité. Les Poissons ont souvent tendance à rater des choses, et ils peuvent être exclus de temps en temps parce qu'ils sont constamment piégés dans leur tête. Tara Bennet, astrologue et coach spirituelle chez Mediumchat, note qu'ils trouvent de la joie dans leur imagination, mais cela ne suffit pas. “Dans la vie, ils ont tendance à se sacrifier pour le bien des autres puis à se poser en victime.”

Ils ne semblent pas pouvoir échapper à cette voie de tristesse même si elle est émotionnellement malsaine. Et bien qu'ils puissent sembler heureux par moments, ils sont généralement plus abattus que la plupart des autres.

Capricorne : des attentes élevées source de malheur

Les Capricornes ont des normes élevées et des attentes pour tout le monde, y compris pour eux-mêmes. Mais ce besoin de réussite peut voler leur joie.

Lauren DeGolia, consultante en clarté et astrologue chez Fresh Start Registry, souligne que leur détermination laser peut être une bonne chose, mais que cela peut aussi causer beaucoup de malheur quand rien ne semble jamais assez bon.

Ces signes de terre ancrés ont rarement l'occasion de prendre des risques car ils ont trop peur de l'échec. Le fait de toujours jouer la prudence les empêche assurément de vivre des choses excitantes et heureuses.

Virgo : la quête de la perfection génératrice de stress

Comme le Capricorne, le Virgo a également des normes irréalistes pour lui-même – ce sont les perfectionnistes du zodiaque, après tout. À cause de cela, ils ne sont jamais vraiment heureux. “Avec la barre placée si haut, peu importe ce qu'ils font ou à quel point ils travaillent dur, cela aurait toujours pu être mieux”, dit Bennet.

Sans place pour le désordre ou la spontanéité dans leur vie, le manque de joie est réel.

Cancer : un dévouement épuisant

Le Cancer est altruiste, mettant toujours les autres en premier. “Imaginez ce que ça fait d'être constamment en train de donner et de ne jamais recevoir… c'est plutôt épuisant et décourageant”, dit DeGolia.

Elle explique que le Cancer est programmé pour penser qu'ils doivent être le liant qui maintient tout le monde ensemble. Il y a beaucoup de pression qui accompagne ce rôle, ce qui peut les rendre malheureux et insatisfaits.

Et quand ils se sentent ainsi, ces crabes se replient dans leur coquille, surtout lorsqu'ils ont été blessés.

Scorpion : une intensité émotionnelle source de malheur

“Les Scorpions sont le signe le plus intense du zodiaque et ressentir des émotions aussi intensément conduit au malheur,” dit Bennet. Si ils sont blessés, cette blessure est profonde, surtout s'ils ont été trahis par quelqu'un de proche.

Ces signes d'eau émotionnels sont fermés, mais ils veulent être aimés autant que n'importe quel autre signe. Ils ont tendance à s'accrocher aux choses trop longtemps, ce qui prolonge essentiellement leur propre misère.

“Les Scorpions sont des experts à absorber les ‘mauvaises vibrations' des autres [même] s'ils n'en sont pas conscients”, dit DeGolia. “Cela peut les laisser enchaînés avec une énergie dense qui ne leur appartient probablement pas et provoque un raz-de-marée de malheur.”

Le Bélier et l'insatisfaction permanente

Le Bélier est toujours à la poursuite de ce qu'il veut. S'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, leur humeur se transforme en celle d'un enfant capricieux — après tout, ils sont les premiers nés du zodiaque.

Ils se préoccupent trop du résultat final au lieu de profiter du voyage, ce qui fait d'eux le signe du zodiaque le plus malheureux, selon DeGolia. Leur ego n'aide pas non plus.

Ces signes de feu sont toujours en mouvement, donc ralentir pour profiter des petits plaisirs de la vie n'est pas vraiment dans leurs pensées. Ne soyez pas surpris s'ils froncent constamment les sourcils ou font la grimace, car les sourires sont rares pour eux.

