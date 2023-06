Les signes du Zodiaque les plus puissants, selon les astrologues

Imaginez-vous une personne influente, sans peur de la confrontation, qui obtient généralement ce qu'elle désire. Cette image pourrait bien être déterminée par les étoiles, selon les astrologues, qui estiment que certains signes du zodiaque sont les plus influents et dominants. Plongeons dans les sept signes les plus puissants, selon les astrologues.

Le sens pratique et l'efficacité de la Vierge

“La Vierge est souvent considérée comme un signe du zodiaque puissant en raison de son côté analytique, orienté vers les détails, perfectionniste, exigeant, doté d'un esprit critique et d'une efficacité pratique”, déclare Emily Newman, astrologue. Les Vierges prennent leurs obligations très au sérieux et sont prêtes à déployer les efforts nécessaires pour atteindre leurs objectifs.

Les Vierges sont souvent celles qui prennent l'initiative et mènent l'équipe, ce qui vous donne confiance en leur capacité à le faire.

L'optimisme et la soif d'aventure du Sagittaire

Selon Newman, le Sagittaire adopte une attitude philosophique qui est “fréquemment associée à la puissance”. “L'optimisme, l'enthousiasme et la polyvalence du Sagittaire permettent à ceux qui sont nés sous ce signe non seulement de forger de nouveaux chemins, mais aussi de rechercher une croissance continue dans tous les aspects de la vie”, déclare Bella Nguen, astrologue à Indielogy Magazine.

Les Sagittaires utilisent ensuite cette ambition pour se propulser vers l'avant, en tant que “explorateurs cosmiques“. “Leur puissance provient de leur esprit d'aventure et de leur connaissance expansive“, ajoute Rachel Clare, astrologue à Mysticsense.

Le sens de la responsabilité et l'ambition du Capricorne

“Les Capricornes méritent leur place parmi les signes les plus puissants grâce à leur ambition indéfectible, leur sens pratique et leur fort éthique de travail“, explique Raquel Rodriguez, astrologue et fondatrice de Your Zodiac. “Ils ont un sens aigu de la responsabilité et une capacité à fixer des objectifs à long terme et à les poursuivre avec détermination.”

Rodriguez note également l'approche disciplinée de la vie du Capricorne, ajoutant que “leur persévérance, patience et capacité à naviguer dans les obstacles contribuent à leur perception de la puissance“.

La volonté inébranlable et la stabilité du Taureau

“Les Taureaux sont perçus comme puissants en raison de leur détermination inébranlable, de leur stabilité et de leur fiabilité”, dit Newman. “Ils sont bien connus pour leur forte éthique de travail et leur vision pratique de la vie, qui peut conduire à de grandes réalisations.”

Nguen ajoute également les Taureaux à sa liste, citant leur détermination et leur dévouement à atteindre tout objectif qu'ils se fixent.

Le pouvoir inspirant et charismatique du Lion

Le Lion est notoirement puissant, ce signe étant représenté par le roi de la jungle, le lion. “Les Lions sont des leaders nés qui attirent l'attention et rayonnent de charisme“, dit Rachel Clare. “Leur pouvoir réside principalement dans leur capacité à inspirer et à élever les autres.”

Newman ajoute que le Lion dégage un air de “confiance, de charme et une capacité naturelle à demander l'attention“, tout ce que nous associerions à des personnes puissantes. “Le Lion s'épanouit sous les projecteurs et excelle souvent en leadership, inspirant les autres avec enthousiasme et détermination”, dit Newman.

La passion ardente et la forte intuition du Scorpion

Les Scorpions sont des leaders nés connus pour leur personnalité “ardente et passionnée“, selon Newman. Nguen explique que le Scorpion est à la fois “captivant et redoutable“, capable de surmonter tout défi. Cependant, ce signe d'eau est unique en ce qu'il n'évite pas ses sentiments.

“Leur perception émotionnelle profonde et leur forte intuition leur donnent un avantage distinct sur les autres, leur permettant de naviguer avec finesse dans les complexités de la vie”, dit-elle. “Ce sont les personnes que vous voulez à vos côtés dans une situation délicate”, ajoute Nguen. “Les Scorpions deviennent introspectifs tout en naviguant même dans les pires scénarios. Cette caractéristique les aide à créer de meilleurs plans avec le temps.”

L'esprit indomptable et la détermination du Bélier

Alors que la compétition était serrée, c'est le premier signe du zodiaque qui se distingue comme le plus puissant. Selon Clare, le fait d'être celui qui “donne le coup d'envoi” au cycle astrologique confère au Bélier un “sentiment de pouvoir et un esprit indomptable“.

Comme d'autres sur cette liste, les Béliers démontrent de l'ambition et de la vitalité et ne craignent pas de prendre des risques, mais ils possèdent également quelque chose d'unique. “Ce qui distingue les Béliers de leurs compagnons de feu, c'est leur modalité cardinale et leur symbole, le bélier”, dit Clare. “Le Bélier, avec sa détermination féroce et sa volonté de prendre des risques, fonce sans peur, initiant l'action.” Rodriguez pointe également ces pionniers comme étant parmi les personnes les plus puissantes, notant leur assertivité et “leur volonté inébranlable d'atteindre le succès“.

