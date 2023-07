Les signes évidents pour remplacer vos chaussures de marche

Une fois que vous avez trouvé une bonne paire de chaussures de marche, il peut être difficile de dire au revoir. Mais si vous portez régulièrement vos chaussures préférées, sachez qu'elles ne sont pas faites pour durer éternellement.

Les chaussures s'usent avec le temps et si vous ne les remplacez pas, vous risquez de développer différents problèmes de pieds au fil du temps. Alors, comment savoir quand il est enfin temps de s'en débarrasser ? Nous avons demandé à des experts les drapeaux rouges à surveiller. Lisez la suite pour découvrir cinq signes indiquant qu'il est temps de remplacer vos chaussures de marche.

Des chaussures qui se plient au mauvais endroit

Il pourrait être plus facile de mettre des chaussures qui ne sont pas trop rigides, mais cela ne signifie pas que des chaussures très souples sont meilleures pour vous. Si vos chaussures de marche se plient au milieu du pied plutôt qu'à l'avant, elles doivent être remplacées, selon Samantha Landau, DPM, une spécialiste des pieds et médecin traitant du New York College of Podiatric Medicine en orthopédie. “Si le médio-pied commence à se plier, la chaussure n'est plus adaptée à l'usure”, prévient Landau. Dans ce cas, cela signifie probablement que la semelle intermédiaire de votre chaussure s'est compressée, Sandeep Singh, MD, un chirurgien orthopédique chez ClinicSpots, partage. “Pour tester la semelle intermédiaire, tournez le spectacle du talon aux orteils. S'il se plie facilement ou excessivement, cela signifie que la semelle intermédiaire a perdu son intégrité et sa stabilité”, explique Singh. “Lorsque la semelle intermédiaire est compressée, vos chaussures perdent leur rebond et leur réactivité, ce qui peut affecter votre confort et vos performances.”

L'amorti est usé

L'intégrité structurelle de votre chaussure pourrait également être compromise de l'intérieur. Mauricio Garcia, MD, un chirurgien orthopédique et le coordinateur du support de projet pour les baskets orthopédiques d'Hyper Arch Motion, dit que vous devez faire attention à savoir si le rembourrage à l'intérieur est plus plat ou moins favorable au fil du temps. “L'amorti réduit à l'intérieur de la chaussure ne parvient pas à absorber correctement l'impact de chaque pas”, prévient Garcia. “Cela provoque une pression accrue sur vos pieds et peut contribuer à l'inconfort des pieds, à la fatigue et potentiellement même à des problèmes structurels.” Comme Josh Weight, un physiothérapeute et le directeur de Gravity Physio, explique en outre, vous voulez que vos chaussures de marche donnent l'impression de marcher sur des “guimauves moelleuses” à tout moment. “Si vous avez plutôt l'impression de marcher sur du béton, c'est un signe révélateur que vos chaussures ont perdu leur amorti”, dit-il.

Les chaussures ne sont plus à la bonne taille

Beaucoup de gens ne réalisent pas que leurs pieds peuvent changer de taille avec le temps, Cameron Bennet, un podologue qualifié et propriétaire de My Family Podiatry, raconte Best Life. “Ainsi, une chaussure qui était autrefois parfaitement ajustée peut ne plus vous convenir”, déclare Bennett. “Le port de chaussures qui ne sont pas à la bonne taille peut provoquer des ampoules, des callosités, des cors et des ongles incarnés, ainsi qu'une altération de votre démarche, ce qui peut entraîner des problèmes de cheville, de genou, de hanche ou de dos.” Pour vérifier l'ajustement de vos chaussures de marche, Singh recommande de les enfiler et de marcher quelques minutes. “Vous devez vous sentir à l'aise et en sécurité dans vos chaussures, avec suffisamment d'espace pour que vos orteils bougent et que votre talon reste en place”, dit-elle. Ou, vous pouvez également vérifier la largeur et la longueur de vos chaussures de marche en traçant votre pied sur un morceau de papier pour le comparer au contour de vos chaussures. “Si votre pied est plus large ou plus long que la chaussure, cela signifie que vos chaussures sont trop petites pour vous”, explique Singh. “Si votre pied est plus étroit ou plus court que la chaussure, cela signifie que vos chaussures sont trop grandes pour vous.”

Modèles d'usure inégaux

Les semelles de vos chaussures de marche vont naturellement s'user avec le temps. Mais si cela provoque des irrégularités, c'est un drapeau rouge majeur, selon Garcia. “Des modèles d'usure inhabituels, en particulier si l'usure se situe dans une zone spécifique de la semelle, sont un bon indicateur que le support et l'alignement de la chaussure sont en panne”, dit-il. Si vous continuez à porter des chaussures de marche avec des chaussures inégales, vous pourriez vous mettre en danger à plus d'un titre. “Des modèles d'usure inégaux sur les semelles peuvent affecter la répartition des forces lors de la marche, entraînant des déséquilibres, une démarche altérée ou une mécanique de marche anormale, ainsi qu'un stress accru sur diverses parties de vos pieds pouvant entraîner des douleurs et des blessures aux pieds”, Garcia dit.

Usure visible de la chaussure

Les chaussures de marche sont généralement considérées comme “usées” si elles ont été utilisées entre 300 et 500 miles, Bruce Pinker, DPM, un podiatre certifié et chirurgien du pied, raconte Best Life. Mais si vous ne savez pas depuis combien de temps vous marchez dans la vôtre, regardez la chaussure elle-même. Le contrefort du talon est-il usé ? “Le port de la chaussure avec un contrefort de talon usé, qui est la zone de la chaussure de marche derrière le talon du pied, peut éventuellement entraîner des frottements et des irritations dans la région du talon”, déclare Pinker. Vous voudrez également vérifier l'usure visible de la partie supérieure en tissu de la chaussure, ajoute Singh. “Regardez les côtés, l'avant, l'arrière et le dessus de la chaussure et recherchez des signes d'usure. Si vous voyez des trous, des déchirures, des déchirures, des taches ou des points lâches, il est temps d'acheter de nouvelles chaussures”, a-t-il déclaré. “Lorsque la tige est endommagée, vos chaussures perdent leur forme et leur ajustement, ce qui peut provoquer des frottements, des pressions ou des irritations sur vos pieds.”

En conclusion, si vous remarquez l'un de ces signes dans vos chaussures de marche, il est temps de les remplacer. Les chaussures usées peuvent entraîner des problèmes de pieds et même des blessures. Il est important de garder vos pieds en bonne santé en portant des chaussures adaptées et en les remplaçant régulièrement.

