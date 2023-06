Les signes subtils qui dévoilent un narcissique, un psychopathe ou une personnalité antisociale

Parfois, les gens ne sont pas un livre ouvert, mais plutôt un labyrinthe complexe que nous ferions mieux de ne pas parcourir. En apprenant à connaître quelqu'un, nous découvrons des traits de personnalité qui nous semblent familiers ou attrayants.

Pourtant, du jour au lendemain, ils peuvent nous surprendre avec quelque chose d'inattendu et hors de notre cadre social habituel. Par exemple, Marion, la protagoniste du célèbre film “Psychose”, a probablement trouvé ce jeune homme dénommé Norman Bates plutôt “sympa”.

Narcissisme et psychopathie : deux faces de l'antisocial

Le narcissisme et la psychopathie ont ceci en commun qu'ils sont classifiés comme des troubles de la personnalité antisociale. Ces troubles apparaissent lorsque une personne est incapable de distinguer le bien du mal (“en rejetant les principes moraux”) ou ignore et méprise les droits et sentiments des autres. Cela peut résulter d'une égolâtrie démesurée (narcissisme) ou d'un manque d'empathie et de sens moral (psychopathie).

Le narcissisme : une menace sournoise

Les narcissiques peuvent nous rendre la vie très difficile si nous les laissons entrer dans nos vies. Cela est particulièrement vrai si vous traversez une période de doute ou de faiblesse. Comme le rappelle la Clinique Mayo : “Le trouble de la personnalité narcissique se manifeste quand une personne a un sens démesuré de sa propre importance, un besoin profond d'attention excessive et d'admiration, des relations conflictuelles et un manque d'empathie pour les autres”.

Comment détecter les personnalités antisociales ?

Comment donc repérer une personne qui présente ces traits ? Souvent, ils se cachent derrière d'autres attitudes plus détendues. Par exemple, ils ont tendance à être des manipulateurs nés, que ce soit de manière directe par la tromperie consciente ou de manière plus subtile par le chantage émotionnel. Si quelqu'un dans votre entourage vous reproche constamment des choses, en particulier celles qui ne sont pas encore arrivées, soyez vigilant, il peut essayer de vous manipuler en utilisant l'arme la plus puissante qui soit : les émotions.

L'impulsivité : un trait alarmant

Un autre trait caractéristique des narcissiques ou des psychopathes est leur impulsivité, qui peut entraîner des comportements agressifs ou imprudents. C'est particulièrement dangereux lorsqu'ils mettent d'autres personnes en danger de manière inutile. Cela nous amène à une autre caractéristique pour repérer un psychopathe : leur absence de remords lorsqu'ils savent pertinemment que leurs actes ont causé du tort.

Le déni : un signal d'alarme pour identifier un manipulateur

La façon la plus efficace de reconnaître un manipulateur né est de le surprendre en train de mentir, et pourtant, il continue à nier la vérité ou à réfuter ce mensonge par d'autres mensonges. Si vous vous retrouvez dans de telles situations, il vaut mieux se méfier. Au début, ils peuvent réussir à tromper, mais une fois que vous les avez attrapés, la confiance est ébranlée. Et quand vous sentez que tout ce qui sort de leur bouche est mensonge, et pourtant vous restez à ses côtés, il est préférable de mettre fin à la relation le plus tôt possible : si vous savez de manière objective qu'il ne cesse de vous mentir et que vous êtes toujours là, c'est parce qu'il a atteint son objectif, à savoir vous manipuler pour que vous l'excusiez même lorsque la vérité est devant vous.

