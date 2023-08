Les talons hauts ne sont pas réservés aux jeunes femmes : voici comment les porter après 65 ans

Les talons hauts ont toujours été une préférence pour de nombreuses femmes en quête de hauteur et d'élégance. Mais que se passe-t-il lorsque l'on atteint la soixantaine et au-delà ? Beaucoup pensent qu'il est impossible de porter confortablement des talons hauts à cet âge. Heureusement, ce n'est pas le cas.

Selon Daniel Pledger, podiatre et fondateur d'ePodiatres, il est tout à fait possible de porter des talons, tant que l'on choisit des chaussures adaptées et offrant un bon soutien. Dans cet article, nous vous donnerons des conseils de stylistes et de podiatres sur la façon de porter des talons après 65 ans, quels sont les meilleurs styles et comment prendre soin de vos pieds.

1. Choisissez un talon moins élevé pour plus de stabilité

Si vous voulez préserver la santé de vos pieds en vieillissant, il est préférable d'opter pour un talon d'un à deux pouces de hauteur. Selon Derek Roach, propriétaire d'une entreprise de chaussures orthopédiques et de confort, “tout ce qui est plus élevé compromet la stabilité et peut exercer une pression supplémentaire sur vos pieds et vos chevilles, ce qui peut entraîner des problèmes tels que des cors ou des callosités”.

2. Évitez les talons aiguilles et optez pour des talons plus épais

Non seulement les talons aiguilles sont très hauts, mais ils sont également très fins, rendant l'équilibre plus difficile. Selon Liza Egbogah, chiropraticienne de célébrités et experte en posture, il est préférable de choisir des talons d'au moins 1 cm de diamètre pour plus de stabilité. Les talons plus épais offrent plus de hauteur sans fatiguer votre corps.

3. Évitez les chaussures où le talon est tout au fond

Une autre chose à prendre en compte est la position du talon dans la chaussure. Si le talon est pressé contre l'arrière de la chaussure et qu'il y a un espace important entre le talon et la plante du pied, votre équilibre sera compromis. Il est donc préférable de choisir des chaussures où le talon est bien positionné pour assurer une bonne stabilité.

4. Optez pour des talons à bout arrondi ou à bout ouvert

Les talons pointus peuvent être très élégants, mais ils peuvent aussi causer de l'inconfort et entraîner des problèmes tels que la fasciite plantaire, les orteils en marteau ou les oignons. Il est préférable de choisir des talons avec une pointe arrondie pour permettre à vos pieds de s'étaler naturellement et réduire les points de pression sur l'avant-pied. Vous pouvez également opter pour des talons à bout ouvert, qui peuvent être plus confortables pendant les mois les plus chauds.

5. Essayez des alternatives aux talons aiguilles

Si vous êtes prêt à abandonner les talons aiguilles, il existe de nombreuses alternatives élégantes à essayer. Une option recommandée par Margaret Manning, la fondatrice du blog Soixante ans et moi, sont les cales. Elles peuvent être portées avec des robes, des tuniques, des pantalons, des jeans, etc. Les petites robes de soirée ou les pantalons à la cheville plus serrés sont également de bonnes options pour accompagner des petits talons. Une autre suggestion est d'opter pour des bottes habillées classiques à talons courts, qui peuvent être portées avec tout, des robes aux jeans. Enfin, les plates-formes sont un choix intelligent car elles offrent de la hauteur sans l'instabilité des talons.

6. Assurez-vous d'avoir la bonne pointure

Il est important de choisir la bonne pointure de chaussures à talons, car elle peut être différente de celle des baskets ou des sandales. Il est recommandé de faire du shopping pour des chaussures après 17h00, lorsque vos pieds sont déjà un peu plus enflés. Vous pouvez également prendre une demi-taille ou une taille complète pour donner à vos pieds de la place pour gonfler. N'oubliez pas de prendre en compte si vous porterez vos talons avec des chaussettes ou des collants lors du choix de la taille.

7. Recherchez des talons offrant un bon soutien

Avec l'âge, nos pieds perdent leur coussinet adipeux naturel et nos arches ont tendance à s'affaisser. Il est donc important de choisir des talons qui offrent un soutien et un amorti adéquats. Recherchez des chaussures avec une semelle intérieure profilée et un soutien de la voûte plantaire. Les sangles de cheville peuvent également fournir une stabilité supplémentaire à vos pieds et à vos chevilles.

8. Ajoutez des coussinets pour plus de confort

Si vous possédez déjà une paire de talons magnifiques mais inconfortables, vous pouvez ajouter des coussinets de chaussures ou d'autres inserts pour plus de confort. Par exemple, vous pouvez utiliser des coussinets en silicone doux pour la plante du pied. Pour les talons à bout ouvert, vous pouvez demander à un cordonnier de glisser un coussin moelleux sous la semelle intérieure. Ces astuces simples peuvent rendre vos talons beaucoup plus confortables à porter.

Il est tout à fait possible de porter des talons après 65 ans, à condition de choisir des chaussures adaptées et de prendre soin de vos pieds. Les talons moins élevés, les talons plus épais, les talons à bout arrondi ou à bout ouvert, les cales, les bottes habillées classiques à talons courts et les plates-formes sont d'excellentes alternatives aux talons aiguilles. N'oubliez pas de choisir la bonne pointure et d'opter pour des talons offrant un bon soutien. Et si vous avez déjà une paire de talons inconfortables, vous pouvez ajouter des coussinets pour plus de confort.

