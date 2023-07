Les tests de QI ne sont pas le seul indicateur d’intelligence

Être “doué” signifie avoir des qualités intellectuelles qui dépassent la normale. Cependant, identifier qui entre dans cette catégorie est une tâche complexe. Différentes méthodes et définitions existent pour déterminer si une personne est douée ou surdouée.

L'ICA en Espagne

En France, environ un million de personnes présentent des capacités élevées, dont seulement environ 50 000 ont été diagnostiquées. Dans le domaine de l'éducation, seuls 0,49% des étudiants sont identifiés comme doués, un chiffre bien inférieur aux estimations qui s'élèvent à 10%.

Comment vous identifiez-vous ?

En France, trois aspects sont pris en compte pour déterminer si un étudiant a une capacité intellectuelle élevée : un rapport des familles, un autre du groupe d'orientation de l'école, et des tests d'intelligence mesurant des domaines tels que le raisonnement logique, la mémoire, la créativité et le raisonnement fluide. Un élève est considéré comme doué lorsqu'il est au-dessus du 75e centile dans tous les domaines d'intelligence étudiés (surdoué), au-dessus de 80 dans trois d'entre eux (talent complexe ou multiple), ou au-dessus du 95e centile dans un domaine spécifique.

Dépasser les tests d'intelligence

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) définit comme douées les personnes ayant un QI de 130 ou plus. Cependant, les tests d'intelligence ne sont pas toujours exacts et ne sont pas les seuls critères pris en compte par les spécialistes du diagnostic de Haute Capacité. Une évaluation multidimensionnelle est recommandée, prenant en compte des indicateurs quantitatifs et qualitatifs tels que la créativité, le style d'apprentissage, l'évolution du développement, et d'autres caractéristiques de haute capacité.

Une définition alternative

Une autre définition de la haute capacité intellectuelle est celle de l'Association nationale des enfants surdoués, qui affirme que les personnes douées sont celles qui démontrent un niveau exceptionnel ou une compétence dans un ou plusieurs domaines. Ces domaines peuvent être de nature intellectuelle (mathématiques, langage) ou sensori-motrice (peinture, danse).

Un profil paradoxal

Contrairement à certaines idées préconçues, les étudiants doués ne sont pas nécessairement les meilleurs élèves. Ils peuvent être désemparés, moins travailleurs, désordonnés ou désobéissants. Parfois, ils peuvent même être confondus avec des élèves présentant des troubles de l'attention ou d'autres troubles d'apprentissage. Il est également possible qu'une personne douée présente des difficultés d'apprentissage, masquant ainsi sa capacité élevée.

