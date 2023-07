Lidl : Découvrez le sac à dos multifonction avec glacière intégrée, le must-have de cet été !

Profitez pleinement de vos journées ensoleillées à la plage, à la montagne ou à la piscine en dégustant votre repas et vos boissons à la température idéale. Avec le sac à dos réfrigérant proposé par Lidl, cette solution pratique est désormais à portée de main pour seulement 8,99 euros.

Pratique et fonctionnel

Le sac à dos réfrigérant Lidl est fabriqué en polyester imperméable et offre une capacité de stockage de 10 litres. Avec des dimensions de 17 x 21 x 38 centimètres, il est suffisamment spacieux pour contenir tous vos repas et boissons pour une journée d'été parfaite.

Grâce à sa conception ingénieuse, ce sac isotherme peut garder vos aliments au frais pendant environ 5 heures, sans avoir besoin de compresses froides. Il dispose d'un compartiment principal spacieux avec une poche en filet, un couvercle et une fermeture éclair à double sens. Les sangles de compression réglables et les sangles élastiques sur le couvercle permettent de ranger facilement les accessoires. De plus, le rembourrage dorsal avec maille “Airmesh” offre un confort optimal lors de vos déplacements.

Design moderne à prix abordable

En plus de ses fonctionnalités pratiques, le sac à dos réfrigérant Lidl se distingue par son design moderne et attrayant, disponible en gris et bleu. Et le meilleur de tout, c'est son prix abordable de moins de 10 euros. Ne dépensez plus une fortune pour avoir un sac isotherme de qualité pour vos sorties estivales.

L'accessoire incontournable de l'été

Ce produit star de Lidl deviendra rapidement votre compagnon indispensable pour toutes vos escapades estivales. Que ce soit pour une journée à la plage, une randonnée en montagne ou une séance de détente à la piscine, ce sac à dos réfrigérant est la solution idéale pour manger et boire presque comme à la maison.

