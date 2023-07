Lidl fait sensation avec une maison de rêve à prix mini pour Barbie : seulement 29,99 euros !

Vous en avez sûrement entendu parler ces derniers jours, la fièvre Barbie est de retour avec la sortie d'un nouveau film. Et partout, on peut trouver une multitude de produits dérivés mettant en avant cette célèbre poupée.

Lidl ne fait pas exception à la règle et propose une superbe maison de rêve pour que les plus petits puissent s'amuser.

Un manoir rose idyllique à prix abordable

La maison de rêve Barbie proposée par Lidl est tout simplement le manoir rose le plus idyllique jamais conçu. Ce jouet est actuellement disponible au prix incroyable de 29,99 euros seulement. Il s'agit d'une maison à deux étages entièrement personnalisable selon les envies de chacun. Elle comprend 4 pièces (cuisine, salon, salle de bain et chambre) ainsi qu'un jardin pour que les enfants puissent créer des histoires enchantées avec leur poupée préférée.

Des meubles et accessoires inclus

En plus des pièces principales, la maison de rêve Barbie de Lidl est également livrée avec divers meubles et accessoires. Vous y trouverez 2 chaises longues, un canapé, une petite table, deux tabourets, un bureau et une grande clôture. Tout est prévu pour recréer un environnement complet et réaliste pour les jouets des enfants. Une notice d'instructions est également incluse pour faciliter le montage de la maison.

La poupée n'est pas incluse

Il est important de noter que la poupée Barbie n'est pas incluse avec la maison de rêve proposée par Lidl. Cela permet aux enfants de choisir leur poupée préférée pour l'accompagner dans cette fabuleuse demeure. Cependant, si vous le souhaitez, Lidl propose également une version de la maison de vacances Barbie avec meubles et poupée inclus, le tout pour seulement 39,99 euros.

Une offre à ne pas manquer

Que vous ayez des enfants à la maison ou que vous soyez tout simplement fan de Barbie, cette offre ne vous laissera sûrement pas indifférent. Et pour vous convaincre, Lidl a encore une fois mis le doigt sur le clou en proposant une réduction de 10 euros sur le prix initial. En effet, la maison de rêve Barbie était initialement proposée à 39,99 euros, mais vous pouvez l'obtenir pour seulement 29,99 euros si vous vous dépêchez.

