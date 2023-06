L’impact étonnant du moment idéal pour se soulager sur les performances sportives et la fatigue, soutenu par la recherche scientifique

Boostez vos performances de course en allant aux toilettes ! Une étude récente révèle comment la défécation avant une course peut améliorer vos performances et retarder l'apparition de la fatigue. Découvrez les bénéfices de cette pratique et les astuces pour favoriser un transit intestinal régulier.

Pourquoi la course à pied stimule la défécation

Lorsque vous faites de l'exercice, votre tractus intestinal est stimulé, ce qui augmente le risque de défécation. Selon le gastro-entérologue Jeff Crespin, l'activité physique entraîne une augmentation de la motilité de la partie supérieure de l'estomac, ce qui se répercute sur le tractus gastro-intestinal inférieur. De plus, boire beaucoup d'eau pendant une course peut ramollir les selles et faciliter leur évacuation. Plus vos selles sont molles et humides, plus elles atteignent rapidement le rectum et sont faciles à déloger. Ainsi, aller à la selle avant de courir peut vous aider à éviter les désagréments pendant une course.

Comment favoriser le transit intestinal

Pour encourager un transit intestinal régulier, il existe plusieurs méthodes efficaces. Tout d'abord, boire une boisson chaude telle que du café, du thé ou simplement de l'eau chaude peut stimuler votre système digestif. Selon la gastro-entérologue Felice Schnoll-Sussman, le liquide chaud agit comme un vasodilatateur. Après avoir bu votre boisson chaude, prenez quelques minutes pour vous asseoir sur les toilettes, même si vous n'avez pas immédiatement besoin d'y aller. Cette simple action peut déclencher l'envie d'aller aux toilettes.

En plus de ces conseils, il est important de maintenir une hydratation adéquate en buvant huit verres d'eau par jour. Une alimentation riche en fibres, qu'il s'agisse d'aliments ou de suppléments, favorise également un transit régulier. Évitez les aliments à base de farines raffinées et les aliments gras, qui peuvent perturber votre système digestif. Enfin, pour les coureurs, il est recommandé de se lever suffisamment tôt le matin de la course afin d'avoir le temps de passer par toutes les étapes de votre routine matinale, y compris les pauses toilettes.

Ne laissez plus la peur de la défécation gâcher vos courses ! Suivez ces conseils simples pour optimiser votre transit intestinal et améliorer vos performances. À vos marques, prêts, courez !

