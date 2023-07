L’influence de la super lune de l’esturgeon sur les signes du zodiaque révélée

La deuxième super lune de l'été est déjà à portée de main. Après la Lune du Cerf en juillet dernier, le mois d'août nous apporte deux phénomènes astronomiques de cette ampleur : l'un, le 1er août (Lune de l'Esturgeon) ; un autre, le 31 août (Blue Moon).

La Lune orbite autour de la Terre dans une ellipse, un ovale qui la rapproche et l'éloigne de la Terre lors de sa rotation. À quelle distance ? À environ 363 300 kilomètres de la Terre. Grâce à ce phénomène, la lune est observée avec une plus grande taille et une luminosité particulière. Et elle arrive le 1er août, sous le signe du Verseau. On peut l'admirer dans toute sa splendeur à 19h31 en Espagne. C'est à ce moment-là qu'elle paraîtra plus grande et plus lumineuse.

Comment la super lune affecte-t-elle les signes du zodiaque ? Chaque signe du zodiaque répond, à sa manière, à l'intense énergie lunaire qui est toujours associée aux émotions. Ce qui peut se traduire par une transformation personnelle intense selon votre position et votre relation avec le signe du zodiaque.

Voici comment cela affecte les signes du Bélier, du Taureau, des Gémeaux, du Cancer, du Lion, de la Vierge, de la Balance, du Scorpion, du Sagittaire, du Capricorne, du Verseau et des Poissons.

Le Bélier verra sa créativité boostée et monter en flèche pendant la Lune de l'Esturgeon. C'est le bon moment pour réaliser un projet lié à la culture et entreprendre quelque chose de plus risqué.

Les Taureaux ont de la chance s'ils ont à l'esprit un changement dans leurs relations étroites. C'est le moment idéal pour renforcer les liens avec des amis ou avec leur partenaire, et pour faire table rase des relations toxiques.

Les Gémeaux sont également au bon moment pour entreprendre de nouvelles idées qui se présentent sur leur chemin. Il est important de communiquer clairement pour éviter les malentendus.

Le signe du Cancer sera affecté par la super lune au niveau émotionnel. Il est temps de prendre le temps de réfléchir et de tirer le meilleur de soi-même, en prenant soin de soi avant les pensées sur les autres.

Le signe du Lion se concentrera davantage sur les autres que sur lui-même. Collaborer à des projets collaboratifs ou s'investir dans des causes sociales ouvriront des portes pour se connecter avec des personnes ayant des objectifs similaires.

Pour la Vierge, le travail est au sommet de son podium. De nouvelles carrières et de nouveaux objectifs professionnels s'ouvriront à elle, à condition de méditer sur les pas à franchir.

Pour la Balance, c'est le moment de l'apprentissage et de la connaissance. En s'appuyant sur ses capacités de communication, elle pourra s'exprimer clairement et être mieux comprise par les autres.

Le Scorpion sera influencé financièrement par la super lune. De nouvelles opportunités financières peuvent se présenter, mais il est important de méditer pour prendre de bonnes décisions.

Le Sagittaire sera influencé spirituellement pendant cette période. C'est le moment de regarder à l'intérieur de soi pour trouver des réponses aux questions laissées en suspens et de faire preuve d'empathie envers les autres.

Le signe du Capricorne verra ses relations personnelles et professionnelles affectées par la super lune. Des changements sont imminents, il est donc important de renforcer les relations solides déjà établies.

Le Verseau sera l'un des signes les plus influencés par la super lune. C'est le moment idéal pour visualiser ses aspirations et laisser derrière soi les poids du passé, pour se lancer dans de nouveaux départs.

Les Poissons navigueront dans cette super lune à travers leur monde intérieur. Il est important de profiter du temps passé seul pour faire ce que l'on aime et apprécie, en tenant compte des rêves et des prémonitions qui peuvent se révéler.

Maintenant que vous connaissez l'impact de la super lune sur chaque signe du zodiaque, suivez les sujets qui vous intéressent et préparez-vous à vivre une expérience cosmique unique !

