L’influenceur Remi Lucidi perd la vie tragiquement à Hong Kong : chute mortelle du 68e étage

L'univers d'Internet est en deuil suite au décès tragique de l'influenceur français Remi Lucidi, également connu sous le nom de Remi Enigma.

Célèbre pour avoir escaladé certains des bâtiments les plus hauts du monde, il était suivi par des milliers de personnes à travers le monde. Malheureusement, sa passion pour les défis risqués lui a coûté la vie lors de sa dernière aventure à Hong Kong.

Une montée audacieuse pour obtenir des milliers de followers

Remi Lucidi était un créateur de contenu intrépide, toujours prêt à repousser les limites et à offrir un point de vue différent sur les lieux emblématiques du monde entier. Il était célèbre sur les réseaux sociaux pour ses photos et vidéos prises du sommet des gratte-ciel les plus impressionnants. Ses publications ont accumulé des centaines de milliers de vues et d'interactions.

Sa dernière aventure tourne au drame

Malheureusement, cette fois-ci, la passion de Remi Lucidi pour les défis extrêmes a fini par lui coûter la vie. Alors qu'il tentait de grimper au sommet de la tour Tregunter à Hong Kong, il a été victime d'un terrible accident et a chuté du 68e étage. La nouvelle de sa mort a suscité une vague d'émotion parmi ses nombreux followers, qui l'avaient encouragé à continuer ses exploits audacieux.

Les détails choquants de l'accident

Selon le média asiatique South China Morning Post, Remi Lucidi aurait été victime de l'accident le 29 juillet vers 18h00. Pour pouvoir accéder au bâtiment, il a élaboré un plan astucieux pour échapper à l'équipe de sécurité. Il prétendait avoir un rendez-vous avec un ami résidant au 40e étage, ce qui lui permettait de passer sans encombre. Cependant, cette ruse a fini par être découverte trop tard par les autorités.

Une chute tragique

Une fois à l'intérieur de la tour, Remi Lucidi a entrepris son ascension sans encombre. Les caméras de sécurité ont capturé son parcours via les escaliers et ont alerté les agents de sécurité de sa présence. Malheureusement, lorsqu'ils sont arrivés au 68e étage, ils ont découvert la trappe du toit ouverte, mais aucune trace de l'influenceur. Il semblerait qu'il ait trébuché et chuté dans le vide, mettant ainsi un terme tragique à sa vie.

Les derniers moments de Remi Lucidi

Les autorités de Hong Kong ont rapporté que Remi Lucidi a été vu pour la dernière fois vivant à 19h38. Une femme du personnel de nettoyage a été témoin de l'accident, alors qu'il frappait violemment une vitre, apparemment pour demander de l'aide. Inquiète, elle a immédiatement contacté la police. Cependant, lorsque les agents sont arrivés sur les lieux, l'influenceur avait déjà disparu.

Une enquête révèle des détails sur la vie de Remi Lucidi

Suite à la découverte du corps de Remi Lucidi, les autorités ont retrouvé sa caméra contenant toutes ses aventures, y compris celle qu'il tentait de réaliser au moment de sa mort. En consultant les enregistrements, il est apparu que Remi Lucidi avait prévu de faire de la randonnée et d'explorer la région pendant son séjour à Hong Kong. Ses activités audacieuses faisaient partie intégrante de sa personnalité.

Une mort tragique pour un passionné d'extrême

Les autorités ont conclu que Remi Lucidi était probablement resté coincé à l'extérieur du grenier pendant qu'il pratiquait son sport extrême. Frappant à la fenêtre pour demander de l'aide, il a fini par chuter accidentellement. Sa carte d'identité française trouvée près de son corps a été utilisée pour confirmer son identité.

