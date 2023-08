L’université de Harvard révèle l’âge du bonheur : découvrez à partir de quand nous sommes le plus heureux !

Nous passons notre vie entière à la recherche du bonheur, un sentiment pratiquement impossible à définir et parfois difficile à trouver.

Le travail, le couple, les amis ou la famille, sont les piliers qui influencent le plus lorsqu'il s'agit de vivre une vie bien remplie ou non. Lorsque l'un d'eux échoue, la question la plus répétée par les êtres humains s'installe dans nos têtes : Suis-je vraiment heureux ?

Un avenir meilleur ou un passé plus heureux ?

Une autre erreur que nous commettons est de vivre dans l'espoir d'un avenir meilleur et d'aspirer au passé. Nous regardons en arrière et il nous semble que tout moment passé était meilleur et que nous étions plus heureux. Compte tenu de cela, sommes-nous destinés à vivre toute notre vie en aspirant à un sentiment de bonheur qui est déjà passé ?

Les résultats de l'étude de Harvard

Selon une étude de l'université de Harvard menée par le psychiatre Robert Waldinger et le psychologue Marc Schulz, il y a un âge à partir duquel les êtres humains commencent à être plus heureux : les années 60. L'université américaine a mené cette enquête qui est devenue la plus détaillée et la plus ancienne qui ait été menée sur le bonheur dans l'histoire. Il a commencé en 1983 et a analysé année après année la vie de 724 personnes réparties en deux groupes. D'une part, la vie des étudiants de Harvard a été traquée, et d'autre part, celle des personnes qui appartenaient aux quartiers les plus pauvres de Boston en situation défavorisée. 75 ans plus tard, Waldinger a révélé lors d'une conférence les leçons qu'ils avaient découvertes jusqu'à présent, déclarant que le bonheur “n'a rien à voir avec la richesse, la renommée ou le travail acharné”.

La clé du bonheur : les relations humaines

Selon Harvard, le message qu'ils ont retenu après la longue enquête était que la clé du bonheur résidait dans la qualité des relations humaines. Le psychiatre a confirmé qu'être entouré de personnes avec lesquelles on établit des liens sains et sains nous rend beaucoup plus heureux. « Nous avons appris trois choses sur les relations : la première est que les liens sociaux sont bons pour nous et que la solitude tue. La deuxième leçon est que cela n'a rien à voir avec le nombre d'amis que nous avons, ni avec le fait que nous ayons un partenaire, l'important est la qualité des relations proches. Et la troisième leçon est que de bonnes relations ne protègent pas seulement le corps, mais aussi notre cerveau », a expliqué Robert Waldinger dans la conférence susmentionnée.

Le bonheur après 60 ans

Les chercheurs affirment également qu'après l'âge de 60 ans, les gens sont beaucoup plus heureux. L'explication? À cet âge, il y a un sens différent des limites de la vie, et la pensée que la mort est quelque chose de réel se rapproche de plus en plus, alors nous changeons complètement notre façon de vivre la vie. Nous nous débarrassons des obligations, des amitiés qui ne nous rendent pas heureux ou des engagements que nous n'aimons pas.

Ce plus grand bonheur est aussi dû au fait que le cerveau donne plus de valeur au positif qu'au négatif et priorise ce qui nous rend heureux dans une période où il y a encore des choses à apprendre et à développer. “Nous sommes émotionnellement plus sages et cette sagesse nous fait nous épanouir”, souligne le psychiatre.

Comment maintenir le bonheur ?

Le professeur de psychiatrie de Harvard affirme également que le maintien des relations est la clé du bonheur, et recommande de pratiquer les “bonnes manières sociales” pour prendre activement soin de ces relations. “Nous sommes tous connectés au monde entier et nous avons besoin les uns des autres”, explique-t-elle, notant que, quelle que soit la génération, les femmes comprennent mieux l'importance d'entretenir des relations que les hommes, qui “ne travaillent pas aussi activement pour les entretenir”.

Réfléchir à notre façon de vivre

Maintenant que nous savons cela, il est peut-être temps de réfléchir à notre façon de vivre et de clarifier nos priorités, afin de vivre une vie aussi proche que possible du bonheur.

3.8/5 - (13 votes)