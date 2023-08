Mal de tête? Découvrez des astuces naturelles pour soulager la douleur sans médicaments

Prendre une pilule pour soulager un mal de tête peut être un défi pour de nombreuses personnes. Certaines préfèrent éviter les médicaments et cherchent des alternatives pour apaiser la douleur.

Heureusement, il existe différentes astuces et méthodes qui permettent de contourner le processus d'avaler une pilule. Dans cet article, nous vous présenterons quelques-unes de ces méthodes.

1. Connaître les migraines

Il est important de savoir que tous les maux de tête ne se ressemblent pas et qu'il est indispensable de consulter un médecin si la douleur persiste. Les migraines sont l'un des types de maux de tête pour lesquels il est recommandé de consulter un professionnel. Elles peuvent varier d'une douleur modérée à intense, pouvant durer de quelques heures à quelques jours. Si vous avez déjà un membre de votre famille qui a été diagnostiqué avec des migraines, il est probable que vous soyez également sujet à ce type de douleur. Il est important de réagir dès les premiers signes annonciateurs de la migraine, comme une vision floue ou des taches devant les yeux. De plus, certaines pilules contraceptives peuvent aggraver les migraines, notamment celles contenant de l'œstrogène. Si vous remarquez que votre mal de tête s'est intensifié depuis que vous prenez la pilule contraceptive, il est possible que celle-ci soit en cause.

2. Se protéger de la lumière et du bruit

Lorsque vous souffrez d'un mal de tête, vous pouvez être particulièrement sensible à la lumière et au bruit. Il est donc conseillé de se protéger de ces stimuli. Une méthode couramment utilisée consiste à s'abstenir de lumière vive et à trouver un endroit calme et silencieux pour se reposer. Vous pouvez également essayer de porter des lunettes à filtre bleu pour protéger vos yeux des rayons lumineux des écrans d'ordinateur et de téléphone.

3. Utiliser le froid

Le réflexe de placer une serviette mouillée sur le front lorsqu'on a mal à la tête est bien connu et fonctionne réellement. L'application de froid pendant un certain temps peut apporter un soulagement significatif. Si vous êtes en déplacement ou au travail, vous pouvez simplement prendre une bouteille d'eau froide et la passer sur votre visage, en insistant sur des zones comme le front et la nuque.

4. Manger et boire

Il arrive souvent que la douleur de tête, ainsi que d'autres douleurs, surviennent lorsque nous ne nous sommes pas alimentés depuis un certain temps et que notre corps manque d'énergie. Il est donc essentiel de manger quelque chose pour recharger nos batteries. Certains aliments, comme les noix (amandes, noisettes, etc.) et certains fruits (pastèque, par exemple), peuvent aider à soulager la douleur en apportant des nutriments et de l'hydratation. Il est également important de boire suffisamment d'eau, car la déshydratation peut déclencher des maux de tête. Cependant, veillez à ne pas en boire trop, car une surconsommation d'eau peut causer l'hyponatrémie. Buvez toujours de l'eau avec modération. La caféine peut également être bénéfique pour soulager les maux de tête, mais il est préférable de la consommer avec modération et de ne pas en faire une habitude.

5. Essayer l'acupression

L'acupression est une méthode peu connue, mais qui s'avère très efficace pour de nombreuses personnes. Elle consiste à appliquer une pression sur des points spécifiques du corps afin de soulager la douleur. Ces points, appelés points d'acupuncture, sont utilisés en médecine traditionnelle chinoise. Pour soulager un mal de tête, vous pouvez utiliser l'acupression en appliquant une pression sur le point Hegu, qui se trouve sur le dos de la main, entre la base du pouce et l'index. L'exercer régulièrement peut aider à apaiser l'inconfort.

6. Opter pour un massage

Les massages peuvent également être efficaces pour atténuer les maux de tête. Par exemple, vous pouvez masser délicatement votre cou en effectuant des mouvements de haut en bas et du centre vers les côtés pendant quelques minutes. Un autre massage consiste à entrelacer vos mains derrière votre tête, puis à les faire glisser vers l'avant, tout en utilisant vos pouces pour masser les côtés de votre crâne.

7. Tester le “verre d'eau”

Une astuce étonnante qui a aidé de nombreuses personnes à soulager leur mal de tête consiste à utiliser un verre d'eau et une serviette. Il vous suffit de placer la serviette sur votre tête et d'inverser le verre d'eau au-dessus de celle-ci, de manière à ce que toute l'eau tombe sur la serviette. Pendant que l'eau coule, des bulles peuvent se former dans le verre, mais ne vous inquiétez pas. Une fois que toutes les bulles auront disparu, la douleur devrait diminuer.

8. Le piercing daith

Enfin, une méthode plus moderne et audacieuse pour soulager les maux de tête est le piercing daith. Il s'agit d'un perçage du cartilage de l'oreille, dans une zone spécifique traditionnellement utilisée en acupuncture chinoise. Certaines personnes affirment avoir constaté une amélioration significative de leur douleur de tête après avoir fait ce piercing. Cependant, cette méthode doit être considérée avec précaution, et il est toujours recommandé de consulter un spécialiste pour évaluer si elle est adaptée à votre cas.

Il est important de noter que toutes ces astuces dépendent de la personne et de la douleur qu'elle ressent. Il est toujours judicieux de prendre des mesures supplémentaires, telles que la prise d'un analgésique, ou de consulter un professionnel de santé si la douleur persiste ou s'aggrave.

3.8/5 - (13 votes)