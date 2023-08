Marie Kondo révèle sa méthode infaillible pour ranger son placard après les fêtes : Les 4 boîtes magiques !

Marie Kondo révèle une astuce simple pour nettoyer son placard

Il est temps d'organiser son placard pour l'automne

Après le retour des vacances, il est temps de mettre de l'ordre chez soi, de se préparer pour la nouvelle saison, l'automne, et aussi de vérifier et nettoyer les placards à vêtements.

L'experte en ordre, Marie Kondo, en sait long sur ce sujet. Nous avons récemment commenté sur magasIN que même elle avait du mal à garder l'ordre. Maintenant, il révèle une autre astuce, très simple, pour faire face au nettoyage du placard.

La méthode des quatre cases

Il s'agit de mettre en pratique la méthode des quatre cases. Le système repose sur quatre clés : vendre, donner, économiser et jeter. Ce sont les quatre catégories qui nous permettront de sélectionner les vêtements et de les définir facilement. Cela peut également être fait avec d'autres pièces de la maison, comme la literie.

Ce système d'organisation japonais commence par obtenir quatre très grandes boîtes et nous allouerons chaque boîte à l'une de ces quatre actions.

Vendre vos vêtements

Dans la boîte destinée à la vente, incluez les vêtements que vous avez beaucoup portés, mais qui sont encore en parfait état et que vous ne souhaitez plus utiliser. Aussi, bien sûr, vous pouvez vendre des articles que vous n'avez pas portés une seule fois parce qu'ils ne vous ont pas convaincu, parce qu'ils ne vous vont pas bien, ou parce qu'ils vous l'ont donné et que vous ne savez pas quoi faire avec ça…

Il existe de nombreuses plateformes de seconde main où l'on vend des vêtements, des accessoires ou des pièces de décoration.

Faites un don de vos vêtements

Dans les villes, il y a de nombreux conteneurs de diverses organisations telles que Cáritas, la Croix-Rouge, Oxfam et Humana. Bien sûr, les vêtements que vous donnez doivent être en parfait état afin qu'ils puissent être utilisés par les personnes qui en ont besoin.

Enregistrez les vêtements que vous utiliserez

Tout ce que vous allez vraiment utiliser au cours du prochain trimestre ira dans cette boîte. Autrement dit, vous devriez vous débarrasser de tout ce que vous ne portez pas. Si vous n'avez pas porté cette pièce au cours des deux dernières années, il est probablement temps de dire au revoir.

Jetez les vêtements en mauvais état

Cette dernière case sera remplie des vêtements qui sont en mauvais état et que vous n'allez plus porter. Bien sûr, utilisez les points vêtements et chaussures pour qu'ils puissent être recyclés. Certaines entreprises de mode réutilisent les pièces pour en créer de nouvelles.

Des astuces supplémentaires pour organiser votre placard

En plus du système des quatre boîtes, l'expert a également recommandé d'autres méthodes pour mettre de l'ordre dans le placard.

Par exemple, la méthode connue sous le nom de pliage vertical ou Konmari, dans laquelle il propose de rouler ou de plier les vêtements afin qu'ils puissent être stockés verticalement.

De cette façon, beaucoup d'espace peut être économisé, une harmonie visuelle est également obtenue et les vêtements sont visibles afin qu'ils puissent être sélectionnés chaque jour.

Classer vos vêtements par catégories

Une astuce, qui semble assez évidente, mais que tout le monde ne fait pas, consiste à organiser les pièces par catégories :

Chemises, chemisiers, chandails, pantalons, jupes, manteaux, costumes, sacs, foulards, ceintures, chapeaux, etc.

Ainsi, dans le placard, il y a une section pour chaque catégorie de vêtements.

Les Japonais recommandent de placer les vêtements les plus lourds à gauche du placard et les plus légers à droite.

Les longs sont également inclus dans la catégorie lourde. Ainsi, à mesure que l'on se rapproche du côté droit du placard, la longueur des vêtements se raccourcit progressivement. Une façon serait de partir du côté gauche, les manteaux, suivis des robes, des blazers, des pantalons, des jupes et des chemisiers.

3.8/5 - (13 votes)