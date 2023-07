Marre des oiseaux qui salissent votre fenêtre ? Essayez ces méthodes étonnantes pour les tenir à distance !

Les pigeons et autres oiseaux peuvent parfois être une nuisance à la maison, mais heureusement, il existe plusieurs astuces simples pour les éloigner de votre fenêtre.

L'une de ces astuces populaires consiste à utiliser du papier d'aluminium, qui a prouvé son efficacité pour éloigner les oiseaux. Découvrez comment utiliser cette méthode ainsi que d'autres alternatives pour vivre plus sereinement dans votre maison.

Le tour du papier d'aluminium contre les pigeons

Vous avez peut-être remarqué que ces derniers temps, de nombreuses personnes mettent du papier d'aluminium sur la fenêtre et vous vous demandez pourquoi elles le font. Derrière, il y a la solution à un problème qui est vraiment ennuyeux et qu'il faut s'attaquer.

En ce sens, de plus en plus de personnes connaissent une astuce très utile pour le bien-être au sein de la maison, et qui repose sur l'utilisation de papier aluminium. C'est un matériau très utile dans la cuisine, utilisé, entre autres, pour recouvrir les plaques du four, pour cuire des plats sur le barbecue et aussi à d'autres fins.

Vous ne le savez peut-être pas, mais si vous mettez une généreuse couche d'aluminium sur la rambarde, vous pourrez enfin vous débarrasser des pigeons et autres oiseaux. Pour cette raison, cette utilisation est devenue populaire ces dernières années, car il s'agit d'un remède très simple, rapide et bon marché.

Le but du papier d'aluminium n'est autre que d'éloigner les oiseaux de votre garde-corps ou de votre fenêtre, ce qui vous procurera une plus grande tranquillité d'esprit et améliorera la situation dans votre environnement domestique. Lorsque les rayons du soleil tomberont sur la feuille, ils se refléteront et dérangeront beaucoup les oiseaux, qui fuiront l'endroit.

Autres façons d'effrayer les pigeons loin de la fenêtre

En plus de recourir à l'utilisation de papier d'aluminium, il existe d'autres alternatives utiles pour effrayer les pigeons de la fenêtre, que vous devriez connaître ainsi que quelques recommandations :

Répulsifs visuels

Tenant compte du fait que le hibou est l'un des prédateurs dont les pigeons ont le plus peur, acheter et installer un répulsif visuel basé sur cet animal est l'une des techniques les plus efficaces qui peuvent être mises en pratique pour essayer de se débarrasser des gênants les pigeons qui viennent aux fenêtres ou aux terrasses de nos maisons.

Le truc du CD

L'une des stratégies les moins chères et les plus efficaces pour se débarrasser de ces oiseaux est de revenir à l'astuce bien connue du CD. Pour ce faire, il suffit d'accrocher de vieux CD au rebord de la fenêtre, du balcon ou du toit, qui, lorsque les rayons du soleil tombent sur eux, émettent des reflets très gênants pour ces oiseaux et les empêchent de se poser, sans être affectés par eux, ne faites pas de mal.

Ces disques peuvent également être remplacés par des rubans, des ballons ou tout autre objet produisant le même effet visuel.

Appareils à ultrasons

Une autre option, bien que dans ce cas elle soit moins économique et ne convient donc pas à tous les budgets, consiste à recourir à l'utilisation d'appareils à ultrasons, en plus du fait que ceux-ci sont quelque peu invasifs. L'installation de ces dispositifs est efficace, et bien qu'ils ne causent aucun dommage aux pigeons, ils provoquent chez eux une sensation d'alarme qui a un effet dissuasif. Pour l'homme, c'est inaudible.

Eau et épicé

Les épices et les oiseaux ne sont pas de très bons amis, vous avez donc la possibilité de faire une solution d'eau et de poivre de Cayenne, de piment ou d'un autre type d'épices et, plus tard, à l'aide d'un pulvérisateur, vaporisez le balcon, la terrasse ou le rebord de la fenêtre. C'est une bonne technique pour effrayer ces oiseaux.

Éliminer toutes les sources de nourriture

Les pigeons sont des animaux omnivores qui mangent tout ce qui se présente à eux. L'une des recommandations les plus importantes à prendre en compte est donc de supprimer toute source de nourriture près de votre fenêtre ou de votre terrasse, car cela réduira les chances qu'ils viennent se reposer à proximité. de votre maison.

Pointes anti-pigeon

L'une des solutions les plus efficaces consiste à placer un système de pointes anti-pigeon dans les zones où ils se perchent habituellement, comme les patios intérieurs, les fenêtres, les terrasses, les balcons…, afin de réduire les chances qu'ils atterrissent.

Ce sont des bandes avec des pointes et des pointes qui maintiennent les bâtiments et les corniches à l'abri de ce type d'oiseau, étant adaptables à tous les types de constructions.

Bardage incliné

Les pigeons adorent se percher sur des surfaces lisses, donc un moyen efficace de les empêcher de s'approcher de votre fenêtre est de choisir de placer un revêtement en pente, car cela les empêchera de se percher car ils ne peuvent pas se tenir debout ou marcher. L'idéal dans ce sens est d'obtenir un angle compris entre 40 et 60 degrés pour être efficace.

Réseaux

Une autre option idéale pour pouvoir empêcher les pigeons et tout autre oiseau de se percher sur nos corniches, fenêtres, balcons, etc., est de recourir à l'utilisation de filets. Bien que sur le plan esthétique elles ne soient pas jolies, elles sont efficaces, et elles sont même une bonne mesure de sécurité pour protéger davantage les enfants qui pourraient y vivre.

