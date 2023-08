Mattel met fin à sa collaboration avec Daryl Hannah suite au scandale de la Barbie étrange

Le film Barbie a officiellement pris le contrôle de la culture pop et a offert aux entreprises et aux influenceurs de nombreuses façons de capitaliser sur son succès. (Il y a de fortes chances que vous ayez vu beaucoup plus de rose dans votre flux ces dernières semaines.)

Mais la tentative d'une star de surfer sur la vague Barbie a en fait été dénoncée par la société de jouets de la poupée, Mattel. L'actrice Daryl Hannah a partagé une vidéo sur les réseaux sociaux qui comprenait une fausse déclaration sur la future production de poupées Barbie. Les efforts de la star de Splash ont été si fructueux que les publications ont en fait rendu compte de l'actualité, c'est-à-dire avant que Mattel ne publie une déclaration qualifiant la campagne d'Hannah de “canular”. Continuez de lire pour en savoir davantage.

Au cœur de cette histoire, il y a une vidéo que Daryl Hannah a publiée sur les réseaux sociaux le 1er août, intitulée “Sans plastique avec Daryl Hannah”. Dans cette vidéo, l'actrice aborde le problème de la pollution plastique causée par les jouets Barbie et fait une annonce surprenante de la part de Mattel. Elle déclare avec fierté que d'ici 2030, tous les jouets Mattel, y compris la célèbre poupée Barbie, seront fabriqués sans plastique. Elle ajoute également que Mattel soutiendra une interdiction fédérale de tous les plastiques dans les jouets pour enfants et les plastiques à usage unique.

La vidéo d'Hannah va encore plus loin en proposant un “plan” pour les nouvelles Barbies sans plastique. Un diagramme montre des matériaux alternatifs qui pourraient être utilisés, tels que l'ortie et le chanvre pour le tissu, et la peau de mycélium et la résine à base de varech pour les cheveux et le corps de Barbie. La vidéo présente également une ligne de Barbies inspirées par d'importants écologistes tels que Phoebe Plummer, Julia Butterfly Hill, Greta Thunberg, Nemonte Nenquimo et l'actrice elle-même.

En plus de la vidéo, un site Web faux de Mattel a été créé pour promouvoir cette fausse campagne. La page d'accueil du site portait le titre évocateur de “La nouvelle ligne Mattel Decomposable Barbie célèbre la fin du plastique et pleure les morts”. Sur ce site, une fausse déclaration a été attribuée au vice-président exécutif et chef de la marque de Mattel, expliquant que l'entreprise souhaite que les gens se voient en Barbie, mais pas au point que la poupée devienne un microplastique dans notre circulation sanguine.

La fausse nouvelle de Barbie a été reprise par certains points de vente, qui pensaient que c'était une véritable annonce de Mattel. Cependant, après enquête, ces publications, notamment People, The Washington Times et MarketWatch, ont retiré leurs articles. Il s'avère que la campagne a été lancée par la Barbie Liberation Organization, qui cible les poupées Barbie depuis 1993. L'activiste Mike Bonanno, membre de l'organisation, a expliqué que l'objectif de la campagne était de révéler que tout cela était un canular et de lutter contre la désinformation propagée par l'industrie du plastique et des combustibles fossiles.

Mattel, de son côté, a confirmé que cette campagne n'était en aucun cas liée à l'entreprise. Dans une déclaration au New York Post, un porte-parole de Mattel a précisé que “c'était un canular et n'avait rien à voir avec Mattel ou l'un de ses produits”. Cependant, Mattel n'est pas totalement en reste en matière de prise de mesures pour réduire l'utilisation du plastique. L'année dernière, l'entreprise a annoncé son intention de réduire les emballages en plastique de 25% d'ici 2030 et de privilégier les matériaux recyclés, recyclables ou biosourcés dans ses produits et emballages.

En conclusion, cette histoire de fausse campagne pour des Barbies sans plastique a pris de court de nombreux médias. Bien que l'intention était de dénoncer l'impact néfaste du plastique, la campagne a finalement été qualifiée de canular. Cela souligne l'importance de vérifier les sources et de ne pas tout prendre pour argent comptant sur les réseaux sociaux. Mattel continue de travailler sur des initiatives pour réduire l'utilisation du plastique, mais il semble que la réalité soit encore loin des annonces sensationnelles faites par Daryl Hannah.

