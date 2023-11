Menu Nouvel An : des recettes festives pour célébrer en beauté

Le Nouvel An approche et il est temps de penser à votre menu de fête. Pour vous aider à préparer un repas inoubliable, découvrez nos idées de recettes, de l'apéritif au dessert.

Apéritif : des amuse-bouches pour éveiller les papilles

Pour commencer les festivités, rien de tel que de proposer à vos convives des amuse-bouches variés et savoureux. Voici quelques idées pour étonner et régaler vos invités :

Tartare de saumon : mélangez du saumon frais coupé en petits dés avec de l'échalote, du jus de citron, de l'aneth et un peu de crème fraîche. Servez dans des verrines ou sur des toasts.

Mini-quiches : préparez une pâte brisée et garnissez-la de différents ingrédients (lardons, fromage, légumes…). Découpez des petits cercles à l'aide d'un emporte-pièce et faites cuire au four.

Blinis au tarama : achetez ou préparez des blinis, tartinez-les de tarama et décorez avec quelques œufs de lump ou de saumon.

N'oubliez pas les boissons pour accompagner ces délicieuses bouchées : champagne, cocktails ou jus de fruits, il y en a pour tous les goûts.

Entrée : des recettes raffinées pour séduire les palais

Après l'apéritif, place à l'entrée. Pour cette étape du repas, optez pour des plats légers et élégants :

Carpaccio de Saint-Jacques : coupez des noix de Saint-Jacques en fines tranches, disposez-les sur une assiette et assaisonnez avec un filet d'huile d'olive, du jus de citron, du sel et du poivre. Parsemez de ciboulette ciselée et servez bien frais.

Velouté de potimarron : faites cuire un potimarron coupé en morceaux avec un oignon et un bouillon de légumes. Mixez le tout et ajoutez un peu de crème fraîche pour obtenir une texture onctueuse. Servez chaud avec quelques graines de courge torréfiées.

Salade de betteraves et chèvre frais : coupez des betteraves cuites en dés, mélangez-les avec du chèvre frais émietté, des noix concassées et une vinaigrette au miel. Servez sur un lit de mâche ou de roquette.

Ces entrées raffinées sauront mettre en appétit vos convives et leur donner envie de découvrir la suite du menu.

Plat principal : des mets délicieux pour régaler vos invités

Le plat principal est le moment phare de votre repas de Nouvel An. Voici quelques suggestions pour épater vos invités :

Filet de bœuf en croûte : faites revenir un filet de bœuf dans une poêle, puis enveloppez-le d'une pâte feuilletée garnie de moutarde et de champignons émincés. Faites cuire au four jusqu'à ce que la pâte soit dorée et croustillante.

Risotto aux truffes : préparez un risotto classique avec du riz Arborio, du bouillon de volaille, du parmesan et du beurre. Ajoutez des lamelles de truffe noire et servez bien chaud.

Pavé de saumon sauce champagne : faites cuire des pavés de saumon au four, puis préparez une sauce à base de champagne, de crème fraîche et d'échalote. Nappez les pavés de cette sauce onctueuse et servez avec des légumes de saison.

Accompagnez ces plats d'un bon vin ou d'un champagne pour sublimer les saveurs et ravir les papilles de vos convives.

Dessert : une touche sucrée pour terminer en beauté

Pour clore votre repas de Nouvel An sur une note gourmande, voici quelques idées de desserts festifs :

Bûche glacée : réalisez une bûche à base de glace à la vanille et de sorbet aux fruits rouges, recouverte d'un coulis de fruits rouges et de copeaux de chocolat blanc.

Tiramisu aux fruits exotiques : préparez un tiramisu classique en remplaçant les biscuits à la cuillère par des biscuits à la noix de coco et les fruits rouges par des morceaux d'ananas, de mangue et de kiwi.

Galette des rois : pour les amateurs de tradition, optez pour une galette des rois à la frangipane ou aux pommes, accompagnée d'une boule de glace à la vanille.

Terminez votre repas en beauté avec ces desserts gourmands et festifs, qui sauront ravir les papilles de vos invités. Bonne dégustation et joyeux Nouvel An !

