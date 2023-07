Ne faites pas cette erreur embarrassante lors d’un mariage ! Voici les montants d’argent idéaux pour chaque lien familial !

Combien donner d'argent en cadeau lors d'un mariage ? Voici les montants idéaux selon vos liens avec les mariés

Les mariages sont des événements très importants pour les couples et leurs familles. En Espagne, la plupart des mariages ont lieu au printemps et en été, grâce au beau temps et à la possibilité de célébrer la cérémonie dans des espaces naturels. Assistez à un mariage en tant qu'invité est également un moment spécial, mais cela soulève souvent une question : combien d'argent dois-je donner aux mariés ?

Le montant idéal selon votre relation avec les mariés

Il n'y a pas de réponse claire à cette question, mais le “Livre essentiel du mariage” publié cette année par Bodas.net peut vous aider à y voir plus clair. En général, le montant idéal à offrir en cadeau lors d'un mariage en Espagne est d'environ 150 euros. Cependant, cela peut varier en fonction de votre proximité avec les mariés.

Si vous n'êtes pas très proche du couple, il est acceptable d'offrir un cadeau de moins de 100 euros. En revanche, si vous êtes un ami proche ou un parent éloigné, le montant idéal se situe entre 100 et 200 euros. Pour un meilleur ami ou un parent très proche, vous pouvez envisager de donner entre 200 et 300 euros. Enfin, si vous êtes un frère, une sœur ou un autre parent proche, le cadeau peut aller de 300 à 500 euros, voire plus si vous êtes invité au mariage de vos propres parents.

D'autres alternatives pour offrir un cadeau de mariage

Si vous n'êtes pas sûr de la somme d'argent à offrir, Bodas.net propose d'autres alternatives. Par exemple, vous pouvez vous renseigner sur le coût du menu choisi par les mariés et donner un montant qui couvre ce coût. De cette façon, vous aidez les mariés à couvrir les frais du repas. Une autre option originale est d'utiliser une liste de cadeaux virtuelle. Vous pouvez “acheter” un produit de la liste, comme une chaise, mais les mariés recevront la valeur du cadeau plutôt que l'objet lui-même.

Assister à un mariage est un événement spécial, et offrir le bon cadeau est une façon de montrer votre affection et votre soutien aux mariés. Gardez ces indications en tête et choisissez le montant qui convient le mieux à votre relation avec les mariés.

