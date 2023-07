Ne plus être dévoré par les moustiques : découvrez les 5 astuces pour devenir un véritable aimant à repousser

Les moustiques sont de véritables ennemis de l'été. Ils peuvent gâcher nos soirées en extérieur, nous envahir de piqûres et même transmettre des maladies. Alors, si vous avez récemment chassé ces petits ravageurs comme un fou, vous n'êtes pas seul.

L'été est la saison de pointe pour les moustiques, et cette année, il y a une cause supplémentaire de préoccupation. Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) viennent de découvrir le premier cas de paludisme acquis localement aux États-Unis depuis 20 ans. Mais ne vous inquiétez pas, il y a des choses que vous pouvez faire pour éloigner ces suceurs de sang, et cela commence par connaître les raisons pour lesquelles vous les attirez. Découvrez cinq choses qui font de vous un aimant à moustiques.

Vos choix vestimentaires : attention aux couleurs sombres

Vos choix vestimentaires sont plus importants que vous ne le pensez si vous cherchez à éviter les moustiques. Selon Charles van Rees, scientifique de la conservation et naturaliste, les moustiques sont plus attirés par les couleurs sombres et celles qui se situent du côté rouge du spectre. Lors de tests sur la vision des moustiques, il a été prouvé qu'ils sont moins attirés par les nuances plus claires et les couleurs plus froides telles que le vert, le bleu et le violet. Donc, la prochaine fois que vous choisirez votre tenue estivale, évitez les vêtements noirs ou tout ce qui est d'une couleur rouge ou orange très saturée.

L'alcool : un aimant à moustiques

L'été est également synonyme de barbecues et de fêtes en plein air, où l'alcool coule à flots. Cependant, il est important de savoir que l'alcool peut faire de vous un véritable aimant à moustiques. Selon Roger May, spécialiste des nuisibles, les boissons fermentées provoquent l'expansion des capillaires, ce qui envoie plus de sang à la surface de la peau et la fait chauffer. Cette augmentation de chaleur produit plus de sueur, de dioxyde de carbone et d'acide lactique, ce qui attire les moustiques. Pour éviter cela, May conseille de changer vos préférences en matière de boissons et d'opter pour une boisson non alcoolisée et sans sucre lorsque vous êtes à l'extérieur cet été.

L'hygiène : attention aux parfums floraux et fruités

Votre routine d'hygiène peut également favoriser l'attirance des moustiques. Les parfums floraux ou fruités présents dans vos savons, shampooings, lotions et produits capillaires peuvent attirer ces petits ravageurs. Les moustiques ont un sens aigu de l'odorat et sont particulièrement attirés par ces odeurs. Pour éviter d'être la cible des moustiques, optez pour des produits sans parfum lorsque vous prévoyez de passer du temps à l'extérieur. Vous pouvez également utiliser un insectifuge pour masquer ces odeurs et vous protéger des piqûres.

La chaleur : un facteur clé dans l'attraction des moustiques

La chaleur joue un rôle majeur dans l'alimentation des moustiques. Ces parasites peuvent détecter les signatures thermiques à un mètre de distance en utilisant leur super sens. C'est pourquoi, lorsque vous faites de l'exercice à l'extérieur, vous devenez une cible privilégiée pour les moustiques. L'exercice crée de nombreux signaux pour les moustiques, tels qu'une chaleur corporelle intense couplée à de la sueur et une augmentation du CO2 due à une respiration lourde. Pour éviter les piqûres de moustiques, il est préférable de faire de l'exercice à l'intérieur lorsque le soleil n'est pas aussi fort. En effet, les moustiques sont plus actifs à l'aube et au crépuscule, il est donc préférable d'éviter de sortir pendant ces moments de la journée.

Les activités nautiques : un paradis pour les moustiques

Les activités nautiques sont très attrayantes en été, mais pas seulement pour les humains. Les moustiques pondent leurs œufs dans l'eau stagnante, il est donc logique qu'ils soient attirés par les plans d'eau. Même une petite quantité d'eau stagnante peut suffire à attirer les moustiques. Donc, si votre jardin a des flaques d'eau ou des plantes trop arrosées, si vous faites des activités près d'étangs ou de lacs, ou si vous avez un bain d'oiseaux ou un bol pour animaux de compagnie près de vous, vous êtes beaucoup plus susceptible de rencontrer un moustique. Il est donc recommandé d'éviter ces zones si vous ne voulez pas être picoté.

En appliquant tous ces conseils, vous pourrez réduire considérablement votre attractivité pour les moustiques et ainsi profiter pleinement de vos activités estivales en extérieur. N'oubliez pas de vérifier régulièrement votre jardin pour éliminer toute eau stagnante et utilisez un insectifuge pour vous protéger des piqûres.

