Nettoyer la porte de votre four facilement avec ces 2 recettes maison

Découvrez comment nettoyer la porte de votre four de manière efficace et écologique grâce à ces deux recettes maison simples et économiques. Apprenez également quelques astuces pour entretenir votre four au quotidien.

Recette n°1 : Le bicarbonate de soude et le vinaigre blanc

Le bicarbonate de soude et le vinaigre blanc sont deux ingrédients naturels et économiques qui peuvent vous aider à nettoyer la porte de votre four sans effort. Voici comment procéder :

Mélangez 3 cuillères à soupe de bicarbonate de soude avec de l'eau pour obtenir une pâte épaisse.

Appliquez cette pâte sur la porte du four, en insistant sur les zones les plus sales.

Laissez agir pendant au moins 15 minutes, voire une heure pour les taches les plus tenaces.

Pendant ce temps, versez du vinaigre blanc dans un vaporisateur.

Après le temps de pause, vaporisez le vinaigre blanc sur la pâte de bicarbonate de soude. Cela créera une réaction effervescente qui décollera les saletés.

Frottez avec une éponge humide ou une brosse douce, puis rincez à l'eau claire.

Séchez avec un chiffon propre et admirez le résultat !

Recette n°2 : Le savon noir et les cristaux de soude

Le savon noir et les cristaux de soude sont également très efficaces pour nettoyer la porte de votre four. Voici comment les utiliser :

Diluez 2 cuillères à soupe de savon noir dans un litre d'eau chaude.

Ajoutez 2 cuillères à soupe de cristaux de soude et mélangez bien.

Imbibez une éponge ou un chiffon propre avec cette solution et frottez la porte du four.

Laissez agir pendant 15 minutes, puis rincez à l'eau claire.

Séchez avec un chiffon propre et admirez la propreté retrouvée de votre four !

Astuces pour entretenir votre four au quotidien

Maintenant que vous savez comment nettoyer la porte de votre four avec ces deux recettes maison, voici quelques astuces pour entretenir votre four au quotidien :

Après chaque utilisation, pensez à essuyer les projections de graisse et les miettes avec un chiffon humide. Cela évitera l'accumulation de saletés et facilitera le nettoyage.

Utilisez une feuille de cuisson réutilisable pour protéger la sole de votre four des éclaboussures et des débordements.

Pour éviter les mauvaises odeurs, placez un bol d'eau chaude contenant quelques gouttes de vinaigre blanc ou de jus de citron dans votre four éteint et laissez agir pendant une heure.

Enfin, n'oubliez pas de nettoyer régulièrement les grilles et les accessoires de votre four. Vous pouvez les faire tremper dans un mélange d'eau chaude et de cristaux de soude avant de les frotter avec une brosse douce et de les rincer à l'eau claire.

En suivant ces conseils et en utilisant ces deux recettes maison, vous pourrez nettoyer la porte de votre four facilement et sans produits chimiques. Votre four sera ainsi toujours propre et prêt à l'emploi !

