Nettoyer les stores extérieurs en hauteur : une astuce infaillible et rapide !

Le nettoyage général de la maison peut être stressant, mais il peut également procurer une grande satisfaction.

Cependant, certains rechignent à nettoyer les stores, trouvant cette tâche fastidieuse et compliquée. Pourtant, il existe une astuce simple qui rendra ce processus beaucoup plus supportable. Découvrez comment nettoyer rapidement et facilement vos stores, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, sans risquer votre vie.

Le nettoyage des stores : une mission impossible ?

Beaucoup considèrent le nettoyage des stores comme une mission impossible, surtout lorsqu'ils sont situés à l'extérieur. Passer votre bras dans le trou inférieur pour les atteindre, laver votre fenêtre depuis l'extérieur ou grimper sur le trottoir peuvent sembler des solutions extrêmes, voire dangereuses. Heureusement, il existe une méthode plus simple et sûre pour nettoyer vos stores.

La clé : le tiroir du store

L'astuce consiste à ouvrir le tiroir où est rangé votre store. Lorsque vous soulevez le store, il s'enroule dans un espace au-dessus de la fenêtre. Souvent, le tiroir est fermé sous pression ou difficile à ouvrir, mais il suffit d'un peu de force pour y arriver. Certains tiroirs sont également équipés de vis ou de crochets à l'avant, alors cherchez comment les ouvrir.

Une fois que vous avez ouvert le tiroir et que le store est déroulé devant vous, vous pouvez commencer le nettoyage. Utilisez un chiffon avec de l'eau propre et du savon neutre, ou une brosse si vous préférez. Passez le chiffon ou la brosse sur toute la partie du store visible depuis le tiroir. Si vous souhaitez un nettoyage plus approfondi, vous pouvez utiliser du vinaigre de nettoyage ou de l'ammoniaque.

Il est important de s'assurer que le tiroir est propre et ne se salit pas une fois rangé. Une fois le nettoyage terminé, fermez le tiroir. La partie la plus facile du processus reste à faire : nettoyer l'intérieur du store.

Enfin, une dernière recommandation : ne roulez pas le store tant qu'il n'est pas complètement sec. Sinon, vous risquez d'avoir de mauvaises odeurs et de l'humidité. Vous pouvez éliminer l'excès d'eau avec un chiffon sec.

Un nettoyage rapide en seulement 10 minutes

Grâce à cette astuce simple mais efficace, le nettoyage des stores devient un jeu d'enfant. Plus besoin de repousser cette tâche, en seulement 10 minutes, vous retrouverez vos stores comme neufs. Alors, n'attendez plus, prenez le temps de nettoyer vos stores et profitez d'un environnement plus propre et agréable.

