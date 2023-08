Nettoyer les toilettes : La technique infaillible que vous ne pourrez plus vous passer de répéter !

Vous pensez peut-être que les tablettes pour lave-vaisselle appartiennent uniquement et exclusivement à cet appareil, mais la réalité est qu'elles ont de nombreux autres utilitaires intéressants et toutes sortes d'utilisations surprenantes dont vous n'êtes pas au courant.

L'une d'entre elles est dont vous pourrez bénéficier dans certaines pièces de la maison comme la salle de bain et plus précisément comme allié nettoyant pour vos toilettes.

La salle de bain : un nid à germes

Comme nous l'avions prévu, la salle de bain est l'un de ces endroits de la maison où plus de germes et de bactéries ont tendance à s'accumuler, mais sans aucun doute la zone la plus exposée est la toilette. Un endroit qu'il faut toujours désinfecter et nettoyer et pour lequel on utilise souvent des produits d'entretien classiques, mais et si on vous disait qu'une simple pastille lave-vaisselle peut faire tout le ménage à votre place ? Oui, vous avez bien lu et tout cela avec un résultat de nettoyage incroyable.

Pourquoi mettre une tablette lave-vaisselle dans les toilettes

Et c'est que nettoyer les toilettes n'est la tâche préférée de personne et que le nettoyer complètement est généralement une tâche plutôt fastidieuse, mais que nous ne devons pas reporter précisément pour empêcher les bactéries de se propager à travers elle. Heureusement, il existe une astuce de nettoyage simple pour les toilettes avec laquelle vous pouvez les laisser complètement propres et désinfectées en très peu de temps et en n'utilisant rien de plus qu'une pastille pour lave-vaisselle. Nous vous expliquons comment cela fonctionne.

Comment nettoyer les toilettes avec une tablette lave-vaisselle

Pour commencer à nettoyer les toilettes, nous vous conseillons de faire un premier nettoyage des toilettes avec du citron et du bicarbonate de soude. Une fois cette première étape franchie, il sera temps de placer une pastille lave-vaisselle dans le fond du WC et de mettre de l'eau chaude par-dessus.

Laissez-le se dissoudre avec la chaleur et dissoudre progressivement. De cette façon, l'intérieur de vos toilettes restera désinfecté, propre et avec une odeur fraîche, éliminant ainsi les mauvaises odeurs typiques. De plus, vous économiserez sur l'investissement dans des produits de nettoyage coûteux qui impliquent généralement beaucoup plus de travail que de jeter une simple tablette pour lave-vaisselle.

Autres astuces maison efficaces pour nettoyer les toilettes

En plus de l'astuce de la tablette lave-vaisselle, il existe de nombreuses autres astuces de nettoyage faciles et efficaces que vous pouvez mettre en pratique pour désinfecter vos toilettes et qui vous permettront également d'économiser sur des produits d'entretien spécifiques. Prends note.

Vinaigre blanc et bicarbonate de soude : Mélangez environ 1/2 tasse de bicarbonate de soude avec 1 tasse de vinaigre blanc. Versez le mélange dans les toilettes et laissez reposer pendant 15 à 30 minutes avant de brosser et de rincer. Le bicarbonate de soude et le vinaigre aideront à éliminer les taches et les résidus.

Sel et citron : saupoudrez de sel l'intérieur des toilettes, puis frottez avec un demi-citron. L'acidité du citron et l'abrasion du sel aideront à éliminer les taches et les odeurs.

Bicarbonate de soude et huile essentielle : Mélangez du bicarbonate de soude avec quelques gouttes de votre huile essentielle préférée (par exemple, arbre à thé ou huile de lavande) pour créer une pâte. Appliquez la pâte à l'intérieur de la cuvette des toilettes et laissez-la pendant un moment avant de frotter et de rincer.

Peroxyde d'hydrogène : Versez du peroxyde d'hydrogène dans les toilettes et laissez-le reposer pendant environ 30 minutes avant de le nettoyer et de le rincer. Le peroxyde d'hydrogène est utile pour enlever les taches et désinfecter.

Tablettes de bicarbonate de soude et de vinaigre : Vous pouvez fabriquer des tablettes de toilette effervescentes en mélangeant du bicarbonate de soude avec un peu d'eau et de vinaigre blanc pour faire une pâte. Façonnez de petits comprimés et laissez-les sécher. Ensuite, déposez simplement une tablette dans les toilettes et laissez-la se dissoudre avant de brosser et de rincer.

Si vous mettez l'une de ces astuces à l'épreuve, n'oubliez pas de toujours porter des gants et assurez-vous d'aérer la zone pendant le nettoyage des toilettes. Ces astuces pour la maison sont efficaces pour l'entretien et le nettoyage réguliers des toilettes, mais si vous avez des taches tenaces ou des problèmes plus graves, vous pourriez avoir besoin d'un nettoyant spécialisé ou envisager une assistance professionnelle.

