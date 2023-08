Nettoyer sa maison naturellement : optez pour des produits faits maison et sans produits chimiques

Phtalates, perchloroéthylène, 2-butoxyéthanol… Les produits de nettoyage que l'on trouve habituellement en vente dans les supermarchés espagnols et les plus utilisés se distinguent par le fait qu'ils contiennent tous types d'ingrédients chimiques toxiques.

Un type de produits qui, en plus de ne pas être respectueux de l'environnement, leur contact peut également entraîner de graves risques pour la santé. Justement pour éviter que ceux-ci continuent de mettre notre santé en jeu, pour protéger l'environnement et aussi pour éviter les dépenses excessives liées à l'achat de ce type de produits, nous vous proposons cette fois quelques idées de produits de nettoyage faits maison que vous pouvez facilement fabriquer à la maison et avec lequel vous pouvez également assurer la propreté de votre maison.

Avantages de l'utilisation de ce type de nettoyants faits maison à la maison

Avec ce type de nettoyants naturels et faits maison, nous disposons d'une alternative plus saine, plus sûre et plus durable pour garder la maison propre et fraîche. Parmi les avantages significatifs que l'on peut obtenir en utilisant ce type de nettoyants naturels par rapport aux produits de nettoyage commerciaux on retrouve :

Santé et bien-être : Les nettoyants naturels sont fabriqués avec des ingrédients naturels et ne contiennent pas les produits chimiques agressifs que l'on trouve dans de nombreux produits commerciaux. Cela peut contribuer à réduire l'exposition à des substances toxiques et potentiellement nocives, bénéficiant ainsi à la santé des habitants de la maison et réduisant les risques d'irritations cutanées, d'allergies ou d'autres problèmes de santé connexes.

Respect de l'environnement : les nettoyants naturels utilisent des ingrédients biodégradables et ne polluent pas l'environnement et ne contribuent pas à l'accumulation de produits chimiques nocifs dans l'eau et le sol. En optant pour des nettoyants naturels, vous prenez une décision plus respectueuse de l'environnement.

Économies économiques : Les ingrédients utilisés dans les nettoyants naturels faits maison, tels que le vinaigre, le bicarbonate de soude et le savon à vaisselle liquide, ont tendance à être peu coûteux par rapport aux produits commerciaux. Cela peut vous faire économiser de l'argent à long terme.

Polyvalence : De nombreux ingrédients naturels tels que le vinaigre, le bicarbonate de soude et l'huile essentielle de citron ont des propriétés nettoyantes polyvalentes. Vous pouvez les utiliser sur différentes surfaces et pour diverses tâches de nettoyage, simplifiant ainsi votre sélection de produits de nettoyage.

Réduire les odeurs fortes : Les nettoyants naturels laissent souvent un parfum frais et doux après utilisation, plutôt que les fortes odeurs chimiques laissées par certains produits commerciaux.

Personnalisation : Autre avantage, vous pouvez ajuster les formules et les parfums selon vos préférences. L'ajout d'huiles essentielles procure non seulement un arôme agréable, mais peut également offrir des avantages supplémentaires, tels que des propriétés antibactériennes ou relaxantes.

Contrôle des ingrédients : En fabriquant vos propres nettoyants, vous avez un contrôle total sur les ingrédients que vous utilisez. Vous pouvez choisir des ingrédients qui répondent à vos besoins spécifiques et qui sont sans danger pour votre maison et votre famille.

Les produits d'entretien faits maison et naturels dont vous avez besoin

Ensuite, nous vous expliquerons comment fabriquer certains de ces produits de nettoyage faits maison à base d'ingrédients naturels que vous pouvez préparer à la maison pour nettoyer votre maison. Avant de les utiliser sur une grande surface, nous vous recommandons de les tester sur une petite surface pour vous assurer que le nettoyage avec ce produit est sûr et ne causera pas de dommages :

Nettoyant tout usage : Mélangez à parts égales de l'eau et du vinaigre blanc dans un flacon pulvérisateur. Ajoutez quelques gouttes d'huile essentielle (comme du citron, de la lavande ou de l'arbre à thé) pour un arôme agréable et des propriétés antibactériennes.

Nettoyant pour vitres et surfaces brillantes : Mélangez 1 volume d'eau et 1 volume de vinaigre blanc dans un flacon pulvérisateur. Ajoutez quelques gouttes de jus de citron pour aider à éliminer les taches et ajouter de la brillance.

Nettoyant désinfectant : Dans un flacon pulvérisateur, mélangez 2 tasses d'eau, 1/2 tasse de vinaigre blanc et 1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude. Ajoutez quelques gouttes d'huile essentielle pour rehausser l'arôme et les propriétés désinfectantes.

Nettoyant abrasif : Mélangez du bicarbonate de soude avec de l'eau pour former une pâte épaisse. Utilisez cette pâte pour nettoyer les surfaces difficiles, telles que les baignoires, les éviers et les comptoirs. Puis rincez bien.

Nettoyant pour sols : Mélangez 1 tasse de vinaigre blanc dans un seau d'eau tiède. Ajoutez quelques gouttes d'huile essentielle si vous souhaitez donner un parfum frais pendant que vous nettoyez.

Désodorisant pour tapis : Saupoudrez du bicarbonate de soude sur les tapis. Laissez reposer environ 15 à 20 minutes, puis passez l'aspirateur pour éliminer les odeurs.

Nettoyant pour acier inoxydable : Humidifiez un chiffon doux avec du vinaigre blanc et frottez doucement l'acier inoxydable. Ensuite, séchez avec un autre chiffon propre pour éviter les taches d'eau.

Dégraissant de cuisine : Mélangez une tasse d'eau chaude avec 1/4 tasse de savon liquide naturel, 1/4 tasse de jus de citron frais et 10 ou 15 gouttes d'une huile essentielle que vous aimez. Ajoutez le mélange dans un flacon pulvérisateur et utilisez-le comme nettoyant et dégraissant tout usage.

