Optimisez votre climatiseur avec ces 5 astuces économiques !

Il a été si brutal cet été que vous avez probablement été tenté de baisser votre thermostat aussi bas que possible.

Peut-être avez-vous même cédé pour obtenir ce doux soulagement de l'air froid. C'est agréable, bien sûr, jusqu'à ce que vous receviez votre facture d'électricité par la poste. Mais vous n'avez pas à payer un prix élevé pour lutter contre la chaleur dans votre maison. En discutant avec des experts, nous avons découvert comment les gens peuvent augmenter l'efficacité de leur climatisation cet été sans avoir à dépenser plus d'argent. Lisez la suite pour découvrir cinq façons rentables d'augmenter la puissance de votre climatiseur.

1. Utilisez vos ventilateurs de plafond

Votre climatiseur peut grandement bénéficier d'une aide extérieure. Afin d'augmenter sa puissance sans augmenter votre facture d'énergie, vous devriez utiliser vos ventilateurs de plafond plus souvent, selon Traci Fournier, une spécialiste CVC et le vice-président des opérations pour One Hour Heating & Air Conditioning. “L'effet de refroidissement éolien créé par les ventilateurs de plafond vous aide à vous sentir à l'aise sans avoir à régler le thermostat, ce qui est également une excellente stratégie pour réduire les coûts énergétiques”, explique Fournier. “Inversez le moteur pour déplacer les pales dans le sens inverse des aiguilles d'une montre afin de créer un effet de brise en été.” Cependant, ce n'est pas seulement votre ventilateur de plafond qui peut vous aider. Vous pouvez également utiliser des ventilateurs de sol ou des ventilateurs d'extraction dans votre cuisine et votre salle de bain pour aider à faire circuler l'air frais de votre AC, Josh Mitchell, un technicien CVC et propriétaire d'AirConditionerLab, dit. “Ne sous-estimez pas la puissance d'un ventilateur bien placé”, conseille-t-il.

2. Ajoutez plus de verdure

Une autre bonne façon de maximiser le refroidissement de votre maison ? Ajoutez plus de verdure. “Les plantes peuvent bloquer une partie du soleil qui entre par les fenêtres, ce qui gardera les pièces plus fraîches tout au long de la journée”, explique Fournier. Vous pouvez également planter des arbres ou des arbustes à l'extérieur pour ajouter de l'ombre autour de votre climatiseur, ajoute Mitchell. “L'ombre aide à garder votre climatiseur plus frais, réduisant la quantité de travail qu'il doit faire pour refroidir l'air qu'il aspire”, partage-t-il. “Assurez-vous simplement de garder les plantes à au moins deux à trois pieds de l'unité pour assurer une circulation d'air adéquate et un accès facile pour l'entretien.”

3. Installez un thermostat programmable

Éteindre votre thermostat est une mise à niveau abordable qui peut vraiment vous aider à réduire vos coûts de climatisation sans sacrifier sa capacité de refroidissement. Tom Allan, un chauffage, plomberie et électroménager expert qui est directeur général d'Easy Boilers, dit à Best Life qu'il recommande à tout le monde d'installer un thermostat programmable, ce qui pourrait vous coûter aussi peu que 20 $, selon l'endroit où vous l'achetez. “Avec un thermostat programmable, vous pouvez régler les températures en fonction du moment où les gens sont à la maison ou dans l'entreprise, et éteindre le système lorsque personne n'est présent”, explique Allan. “Cela aidera à réduire les coûts énergétiques, tout en offrant un confort constant en cas de besoin.”

4. Évitez de cuisiner pendant les heures chaudes

Faites le choix conscient de ne pas cuisiner avec votre cuisinière ou votre four pendant les moments les plus chauds de la journée cet été, Edmund Augustin, un appareil technicien d'entretien et de réparation chez Fantastic Services, recommande. Comme il l'explique, “S'il y a de la chaleur supplémentaire produite à l'intérieur de votre maison, votre climatiseur sera naturellement obligé de travailler plus fort.” En réduisant l'utilisation des gros appareils qui produisent de la chaleur, vous remarquerez une différence significative dans le coût de la climatisation de votre maison. “Ne les utilisez que la nuit lorsque les températures sont plus fraîches”, conseille Augustin. “Si vous devez les utiliser pendant la journée, allumez les ventilateurs d'extraction de la cuisine et de la salle de bain pour dissiper la chaleur.”

5. Changez régulièrement le filtre

L'un des moyens les plus rentables d'augmenter la puissance de votre climatiseur est celui que beaucoup d'entre nous oublient de faire : changer le filtre. “Le fait de garder les filtres à air propres aide votre système à fonctionner de manière optimale et plus efficace, lui permettant d'atteindre sa capacité de refroidissement maximale”, a déclaré Jeff Ault, un expert virtuel en CVC pour Frontdoor, dit. Non seulement cela, mais négliger cette tâche peut également mettre à rude épreuve votre système et potentiellement l'endommager, entraînant des réparations coûteuses, prévient Augustin. “Donc, n'oubliez pas de nettoyer ou de remplacer régulièrement les filtres à air”, dit-il. “Cela devrait généralement se produire tous les un à trois mois, selon la fréquence d'utilisation de l'appareil.”

3.8/5 - (13 votes)