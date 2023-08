Optimisez votre maison avec le Feng Shui : une clé pour une vie romantique épanouie !

Le Feng Shui vient de deux caractères chinois : feng (风), qui signifie vent ; et shui (水), qui signifie eau. Basées sur la philosophie taoïste, toutes les règles fondamentales du Feng Shui se reflètent dans la nature.

Ce concept dérive d'un poème ancien qui parle de la vie humaine connectée et fluide avec l'environnement qui l'entoure.

À la maison, le Feng Shui consiste à aménager la maison d'une certaine manière pour créer un équilibre avec le monde naturel. Le but est d'essayer de capter les forces énergétiques et enfin d'établir une harmonie entre un individu et son environnement. Ainsi, il existe diverses fonctions comme attirer la richesse, la santé ou encore l'amour.

La bonne nouvelle est qu'appliquer les idées du Feng Shui est beaucoup plus facile qu'on pourrait l'imaginer. Il n'est pas nécessaire de se lancer dans une rénovation complète de la maison, mais avec quelques petits changements, voire des détails décoratifs, vous pouvez changer l'énergie de la maison et attirer l'amour. Et si vous avez déjà la personne de vos rêves, utiliser les astuces du Feng Shui peut vous aider à apporter de l'harmonie dans la relation.

Le coin de l'amour

Le coin sud-ouest de la maison, souligne dans un article Sophie Cullen, c'est le « coin de l'amour ». Pour favoriser cet espace, dit-il, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de miroirs, de plantes ou d'autres objets liés au travail. “Des choses comme celle-ci ne fonctionnent pas dans les coins relationnels.” Pour accélérer ce processus, vous pouvez également incorporer des couleurs comme le rose, le rouge ou le blanc, qui attirent l'amour selon le Feng Shui.

Les choses par paires

Pour entretenir ou attirer une bonne relation amoureuse, selon la tradition Feng Shui, les objets doivent être exposés par paires. Par exemple, deux canards mandarins encouragent particulièrement la romance, bien qu'ils puissent également former d'autres couples d'animaux. Les autres objets qui doivent être placés par paires sont les tables de chevet, les chaises ou les lampes.

Faites une vérification de la chambre

Le lit, pointe dans un autre article Diana Hathaway a une grande influence sur la chance amoureuse du Feng Shui. « Commencez par la tête de lit, car elle constitue la base de votre lit. Choisissez une tête de lit robuste, attrayante et dotée d'un cadre ou d'une plateforme solide”, explique l'auteur. De plus, étant l'élément le plus important, Hathaway indique que vous devez choisir un matelas confortable qui favorise un sommeil réparateur et une énergie positive.

D'autres conseils proposés par Hathaway sont les suivants : évitez de placer la tête de lit sous une fenêtre, car le chi positif pourrait quitter la chambre ; un lit placé dans un coin peut faire en sorte que votre partenaire se sente piégé ; placer le lit avec les pieds pointant directement vers une porte est considéré comme très peu propice en Feng Shui ; placer des tables de nuit et des lampes assorties de chaque côté du lit crée une énergie romantique en couple.

Débarrassez-vous de votre téléviseur

Ayant une télévision dans la chambre, expliquent-ils depuis un lien Feng Shui, est une distraction pour la romance et dormir dans la chambre. Ainsi, une télévision allumée dans la pièce détourne une attention qui devrait être portée sur l'être aimé. De la même manière, certains experts du Feng Shui recommandent de ne pas emporter de travail dans la pièce et de laisser à l'extérieur les appareils électroniques tels que les ordinateurs portables ou les téléphones portables. Et selon le Feng Shui Nexus, se souvenir constamment génère un stress qui peut affecter négativement la relation.

L'art pour attirer et garder l'amour

Selon les experts du Feng Shui, la décoration de votre chambre doit intégrer des œuvres d'art qui reflètent l'amour et le partenariat. Cullen souligne qu'il ne s'agit pas d'accrocher des photos pleines de cœurs, mais plutôt de trouver un imprimé ou une photographie qui évoque en vous un sentiment d'amour.

