Pamela Anderson se confie : Son mariage avec Kid Rock, la plus grande erreur de sa vie

Pamela Anderson, célèbre mannequin et actrice, a connu cinq mariages au cours de sa vie. Bien que ces unions aient été de courte durée, l'une d'entre elles a particulièrement marqué la star.

En effet, en 2006, elle épouse le chanteur Kid Rock, mais leur mariage ne dure que quatre mois avant qu'elle ne demande le divorce. Anderson a récemment révélé qu'elle avait immédiatement su que cette décision était une erreur. Découvrons ensemble les détails de cette histoire.

Retour sur leur relation tumultueuse

Anderson et Kid Rock, dont le vrai nom est Robert Ritchie, ont commencé à fréquenter en 2001 et se sont fiancés l'année suivante. Cependant, ils annulent leur engagement en 2003 en raison de désaccords concernant leur lieu de résidence et de problèmes liés à leur accord prénuptial.

Malgré cette première séparation, le couple décide de se remettre ensemble trois ans plus tard et se marie rapidement lors d'une cérémonie sur un yacht à Saint-Tropez. Kid Rock qualifie ce mariage de hâtif en déclarant “Allons juste [expletive] nous marier et en finir”. Cette union est également qualifiée de “meilleur mariage le plus romantique de tous les temps” par Anderson sur son site Web. Cependant, leur bonheur ne dure que quatre mois et deux cérémonies supplémentaires avant qu'ils ne demandent le divorce en février 2007.

Le moment où tout a basculé

Lors d'une interview en janvier 2023, Pamela Anderson a été interrogée par Howard Stern sur son mariage avec Kid Rock. Elle a avoué qu'elle avait immédiatement réalisé que c'était une “formidable [expletive] erreur” dès le moment où elle s'est mariée. L'animatrice lui a alors demandé si elle avait eu un doute pendant la cérémonie, ce à quoi elle a répondu en riant : “Eh bien, juste après. Évidemment, pas à temps.”

Le poids des précédents mariages

Avant Kid Rock, Pamela Anderson a été mariée au batteur de Mötley Crüe, Tommy Lee, de 1995 à 1998. Le couple a eu deux enfants ensemble et leur relation a été notoirement tumultueuse. Anderson admet que son mariage avec Tommy Lee avait créé en elle l'espoir d'une nouvelle romance tout aussi passionnée avec Kid Rock. Elle confie : “C'est terrible, je sais. C'est embarrassant. C'est juste un défaut. Je ne sais pas. C'est comme, j'ai juste l'impression de sauter dans quelque chose, parce que Tommy et moi l'avons fait, et nous avons eu cette connexion incroyable. Mais ensuite vous sautez dans quelque chose et c'est comme, oh, ce n'est pas cette connexion incroyable. C'est ça… juste quelque chose d'autre.”

Les raisons du divorce

Dans son livre “Love, Pamela” publié en 2023, Anderson explique que sa relation avec Kid Rock a pris fin à cause d'un épisode de la comédie “Borat” sorti en 2006. Lors d'une projection à laquelle ils ont assisté ensemble, elle a réalisé qu'une partie du film faisait référence à sa célèbre “sex tape” avec Tommy Lee. Kid Rock l'a mal pris et a réagi de manière impulsive en l'insultant. À la maison, il a même détruit une photo d'elle accrochée au mur. Anderson affirme que c'est à partir de ce moment-là que leur relation s'est détériorée, entraînant finalement leur divorce.

Réconciliation et explications de Kid Rock

Lors d'une interview avec Howard Stern en 2007, Kid Rock a contesté la version d'Anderson concernant la fin de leur mariage. Il a déclaré que leur rupture n'avait rien à voir avec le film “Borat” et qu'elle avait inventé cette histoire parce qu'elle était “psycho”. Selon lui, leur séparation était due à des problèmes financiers et familiaux. Il a également expliqué qu'il avait décidé de se remettre avec elle après leur première rupture car il savait que le feu brûlait toujours entre eux.

Malgré leur séparation, Anderson et Kid Rock se sont retrouvés une dernière fois lors des MTV Video Music Awards 2007, où ils ont assisté à une dispute publique entre Tommy Lee et Kid Rock. Depuis lors, ils n'ont plus eu de contact.

En conclusion, le mariage de Pamela Anderson et Kid Rock a été de courte durée, mais il a laissé des souvenirs amers à la star de Baywatch. Entre les doutes dès le début, les souvenirs de son mariage précédent avec Tommy Lee et les désaccords liés au film “Borat”, leur relation était vouée à l'échec. C'est ainsi que Pamela Anderson a su que s'engager avec Kid Rock était une erreur. Dans le monde des célébrités, les mariages ne sont pas toujours synonymes de contes de fées.

