Partager des moments sur les réseaux sociaux : une recette pour une meilleure santé !

Prendre une photo par jour pour booster sa santé mentale

Une habitude bénéfique pour la santé

La photographie est devenue une partie intégrante de nos vies, que ce soit en tant que passe-temps ou obsession. Et selon une étude, cette pratique aurait un impact très positif sur notre santé. En effet, prendre une photo par jour a été démontré comme ayant des effets bénéfiques sur notre bien-être.

L'étude intitulée “La pratique numérique quotidienne comme forme de soin de soi : utiliser la photographie pour le bien-être quotidien“, publiée dans la revue Health, a examiné les habitudes et les sentiments de 33 participants qui se sont engagés à prendre et à partager une photo chaque jour.

Dirigée par Andrew Cox de l'Université de Sheffield et Liz Brewster de l'Université de Lancaster, cette recherche a révélé que cette habitude permettait de générer une structure et une routine chez les participants qui n'étaient pas habitués à avoir une vie structurée. Certains participants ont même témoigné que cela les encourageait à sortir de chez eux et à explorer de nouveaux endroits.

Une personne interrogée a expliqué : “Parfois, cela m'encourage à sortir de chez moi alors que je pourrais simplement m'asseoir avec une tasse de thé. Parfois, je me dis que je vais me promener le long de la promenade et avant même de m'en rendre compte, je suis à trois kilomètres de la côte. C'est quelque chose que je ne ferais peut-être pas si je n'avais pas d'objectif.”

La sensation de se promener avec un appareil photo et de photographier le monde a également été comparée à celle de posséder un chien. “Lorsque je me promène, j'aime avoir un objet en tête et j'ai toujours l'appareil photo. C'est comme avoir un chien, vous savez, vous n'avez pas l'air bizarre si vous portez un appareil photo ou un chien“, a ajouté un participant.

La dictature du “like”

Outre l'aspect créatif et le plaisir de prendre des photos, cette étude a également mis en lumière l'impact social de la photographie. Partager ses photos permet de créer un sentiment de communauté et de connexion. Cependant, il est important de ne pas laisser l'envie de “likes” prendre le dessus.

Il a été démontré que les “likes” fonctionnent comme une chambre de conditionnement opérant, où notre comportement est conditionné par la récompense sociale que représente le nombre de “likes”. Des études ont montré que les personnes ayant une faible estime de soi ou un faible statut social accordent une importance plus importante aux réponses sur les réseaux sociaux, tels que les “likes” et les followers.

Il est donc essentiel de se rappeler que la valeur de nos photos ne réside pas dans le nombre de “likes” qu'elles reçoivent, mais dans les souvenirs personnels qu'elles représentent.

Externalisation des souvenirs

Une autre raison pour laquelle nous sommes enclins à prendre des photos est l'immortalisation des souvenirs. Les photos nous permettent de revivre des moments précieux et de retracer l'histoire de notre vie. Cependant, prendre trop de photos peut avoir des conséquences négatives sur notre capacité de mémorisation.

Selon des études, prendre trop de photos peut réduire la capacité du cerveau à retenir les souvenirs. En se reposant sur la photographie pour se souvenir à notre place, nous “externalisons” notre mémoire. En conséquence, nous ne prêtons pas autant d'attention au moment présent, car nous comptons sur notre appareil photo pour capturer le moment à notre place.

Les chercheurs soulignent donc l'importance de trouver un équilibre entre l'immortalisation des souvenirs par la photographie et l'expérience directe du moment présent. Il est essentiel de profiter pleinement des moments sans se laisser distraire par la recherche constante de la photo parfaite.

3.8/5 - (13 votes)