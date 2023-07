Pastèque : Le secret infaillible pour sélectionner toujours la pastèque la plus sucrée et juteuse

Comment choisir la meilleure pastèque ? Les astuces imparables pour ne plus se tromper

La pastèque – avec toutes nos excuses au melon – est sans aucun doute la reine des fruits d'été. En fait, il n'y a presque rien de mieux que de savourer une tranche de pastèque froide pendant les journées les plus chaudes de l'été. Et encore plus lorsqu'il s'agit d'une pastèque mûre et sucrée.

Outre le plaisir qu'elle procure, la pastèque présente de nombreux avantages pour la santé. “Elle est pauvre en calories, vous garde hydraté et fournit de nombreux autres nutriments qui peuvent vous aider à rester en bonne santé”, explique la diététicienne Lara Whitson à Cleveland Clinic.

Le lycopène, puissant antioxydant pour protéger vos cellules

Parmi les divers nutriments contenus dans ce fruit, le lycopène, responsable de la couleur rouge foncé de la chair de la pastèque, est un antioxydant puissant qui peut aider à protéger les cellules contre les dommages.

Les astuces pour bien choisir votre pastèque

Cependant, il n'est pas toujours facile de choisir une bonne pastèque. La meilleure façon de savoir si une pastèque est mûre est de la goûter ou de vérifier la couleur rouge de sa chair, mais cela n'est généralement possible qu'après l'avoir achetée. Mais ne vous inquiétez pas, il existe un certain nombre d'astuces qui peuvent vous aider à obtenir la bonne pastèque à chaque fois.

Une forme symétrique pour une pastèque de qualité

Pour choisir une pastèque, comme l'explique le magazine Healthline, la première chose à faire est de rechercher une forme uniforme. En d'autres termes, choisissez celles qui ont une forme symétrique et évitez les bosses, les creux et les coupes irrégulières. Ces dernières peuvent être le signe que la pastèque a reçu des quantités d'eau irrégulières, qu'elle n'a pas été pollinisée correctement ou qu'elle contient des insectes.

Le poids, un indicateur fiable

Deuxièmement, soulevez la pastèque et vérifiez qu'elle est lourde par rapport à sa taille. Cela indique qu'elle est pleine d'eau et donc mûre. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez prendre une autre pastèque de la même taille et vérifier laquelle est la plus lourde.

La tache jaune, signe de maturité

Une fois que vous avez vérifié le poids, retournez la pastèque et vérifiez la présence d'une tache jaune, également connue sous le nom de “tache de champ”. Une tache jaune indique que le fruit a passé plus de temps à mûrir et devrait être plus sucré. À l'inverse, une tache blanche indique que le fruit a été récolté trop tôt et qu'il n'a pas atteint sa pleine maturité.

La technique du tapotement

Une quatrième astuce réside dans la fameuse technique du tapotement, la quintessence des amateurs de pastèques. En effet, sa popularité est telle qu'elle a donné lieu à des études scientifiques pour déterminer sa validité. Bien qu'il s'agisse d'une technique difficile à maîtriser, une pastèque mûre a généralement un son profond, semblable à celui d'un ténor. En revanche, si elle a un son creux ou plat, elle est probablement trop mûre.

Le pédoncule, un indicateur supplémentaire

Enfin, une dernière technique pour déterminer la maturité d'une pastèque consiste à examiner son pédoncule. Un pédoncule vert indique généralement que la pastèque a été récoltée trop tôt, tandis qu'un pédoncule sec indique généralement que la pastèque est déjà mûre.

Même si elles ne sont pas toujours infaillibles, ces astuces vous permettront de choisir la pastèque parfaite la prochaine fois que vous irez au supermarché.

