Perdre du poids assis : découvrez l’exercice révolutionnaire qui ne nécessite aucun effort physique !

Avec l'arrivée de l'été et la hausse des températures en France, faire de l'exercice pour rester en forme et perdre du poids peut être trop difficile ces mois-ci.

Une période de l'année où les promenades sur la plage peuvent être l'activité que nous voulons le plus faire, surtout si vous avez déjà découvert la bonne façon de marcher pour perdre du poids selon Harvard. Mais et si on vous disait qu'il existe aussi un exercice très efficace pour perdre du poids, qui n'impliquera pratiquement aucun effort physique et que vous pourrez faire même sans vous lever de votre chaise ?

Oui, vous avez bien lu. C'est ce qu'a transmis un récent étude menée par l'Université de Houston. Un type d'exercice parfait pour tous les âges, qui peut aider le corps à brûler les graisses tout en accélérant le métabolisme et avec lequel vous pouvez également améliorer la circulation dans les jambes, l'un des problèmes les plus fréquents chez les femmes. Nous vous disons de quel exercice il s'agit et quel est le muscle impliqué.

Le muscle clé pour faire de l'exercice et perdre du poids

Si vous n'avez toujours pas identifié ce muscle dans le corps avec son nom, nous prévoyons que le soléaire est le muscle qui va du genou au tendon d'Achille dans le talon et l'activer correctement, selon cette étude, peut faire beaucoup pour notre santé et aider à accélérer le métabolisme. Son emplacement exact correspond au mollet, juste derrière le gastrocnémien, qui est le gros muscle le plus proche de la surface et que l'on connaît mieux sous le nom de mollet.

De plus en plus de personnes, principalement en raison des longues heures de travail au bureau, doivent rester assises pendant trop d'heures. C'est quelque chose qui, à long terme, peut causer des problèmes circulatoires comme les varices, le surpoids, l'obésité… Mais une étude récente menée par l'Université de Houston a découvert un exercice simple associé au muscle soléaire, avec lequel vous pouvez réactiver votre métabolisme et brûler les graisses même sans vous lever.

Voici comment le soléaire peut améliorer votre santé métabolique

L'auteur de cette étude, Marc Hamilton, professeur de santé humaine et de performance, souligne dans cette étude que le muscle soléaire, bien qu'il ne représente que 1 % du poids corporel, peut être d'une grande aide pour améliorer notre santé métabolique dans le reste du corps, surtout si nous parvenons à l'activer correctement. La preuve en est que la flexion soléaire augmente efficacement le métabolisme musculaire pendant des heures, même en position assise.

Dans cette étude, Marc Hamilton a eu 25 personnes de sexe, d'âge et de corps différents, qu'il a assis dans une position confortable, pendant qu'il les surveillait pour voir si l'exécution de ces pompes soléaires pendant quatre heures et demie par jour modifiait leur métabolisme ou leur glycémie. Les résultats ont montré comment cet exercice simple pouvait aider à prévenir et à traiter des problèmes tels que l'obésité et le diabète, car avec l'activation du soléaire, les niveaux de sucre ont été réduits de 52 % et les besoins en insuline de l'organisme de 60 %.

Il a également été démontré que les effets de cet exercice duraient plus de trois heures et que le métabolisme était capable de travailler deux fois plus efficacement, en réduisant la teneur en graisse.

L'exercice qui fait maigrir sans se lever de la chaise

Cet exercice a été réalisé, comme nous vous l'avons déjà dit, par un total de 25 personnes qui ont effectué cette flexion soléaire. Pour l'exécuter, ils sont simplement restés assis dans une position confortable et ont effectué cet exercice pour lequel il vous suffira de décoller le talon du sol sans lever la pointe.

Un exercice que vous devrez faire assis, les pieds à plat sur le sol et les muscles détendus. Lorsque le talon atteint le sommet du mouvement, le pied est relâché passivement pour redescendre.

Avec ce mouvement, nous raccourcirons simultanément le muscle du mollet, tandis que le soléaire est naturellement activé par le motoneurone.

C'est un mouvement que l'on peut aussi faire en marchant, mais dans ce cas on le fera assis. La différence est que pendant la marche, notre corps est conçu pour minimiser la quantité d'énergie utilisée, en raison du mouvement du soléaire ; Avec cette méthode Hamilton, ce que nous faisons est d'inverser ce mouvement et de faire en sorte que le soléaire utilise le plus d'énergie possible pendant une longue période de temps.

L'importance du métabolisme oxydatif

Le métabolisme oxydatif est le processus par lequel l'oxygène est utilisé pour brûler des métabolites tels que le glucose ou les graisses, mais cela dépend en partie des besoins énergétiques du muscle lorsqu'il fonctionne.

Dans ce cas, le soléaire utilise du glucose et des graisses pour pouvoir fonctionner pendant que nous marchons et courons. À son tour, la faible dépendance du soléaire au glycogène, qui est le glucide qui alimente normalement les muscles, vous aide à travailler pendant des heures sans fatigue.

