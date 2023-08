Peur d’être célibataire : Comment surmonter l’anuptaphobie ?

Il se peut que dans votre tête se trouvent des pensées du type : “je ne retrouverai plus jamais quelqu'un qui m'aime de la même façon”, “je ne sais pas si je saurai être seul ou seule”…

Si tous ces des pensées vous entourent et vous vous retrouvez sans partenaire ou tout simplement la peur d'être seul ne vous laisse pas agir et mettre fin à la relation, nous sommes peut-être face à un cas d'anuptaphobie ou ce qui revient au même, peur d'être sans partenaire. Un problème qui pourrait aussi être courant en Espagne, où le nombre de personnes sans partenaire (divorcés et célibataires) atteint déjà 36 % de la population, soit quelque 14,4 millions de personnes selon une étude réalisée par IPG Mediabrands.

Qu'est-ce que l'anuptaphobie ?

Avec l'anuptaphobie, comme son nom l'indique, on parle d'une phobie mais dans ce cas associée à la peur d'être sans partenaire. C'est un problème qui peut toucher aussi bien les personnes en couple que les célibataires. Une phobie par laquelle la personne développe une peur irrationnelle et incontrôlable d'être seule ou seule et sans partenaire sur qui s'appuyer. Une situation qui simplement en l'imaginant, génère déjà chez la personne une réaction d'anxiété et de panique voire de blocage. Les personnes qui en souffrent, une fois qu'elles ont trouvé un partenaire avec qui partager leur quotidien, font tout leur possible pour préserver cette relation, même si avec le temps cette relation a tendance à tomber dans la routine, dans la monotonie ou à ne pas les combler du tout. Tout cela signifie que ces personnes ont une certaine tendance à se comporter de manière malsaine au sein de la relation.

Quels sont les symptômes courants de l'anuptaphobie ?

Parmi les symptômes que l'on identifie habituellement chez les personnes souffrant d'anuptaphobie ou de peur d'être seul, on retrouve certains symptômes courants tels que :

Courtes périodes de célibat ou absence de célibat tout au long de la vie.

Recherche immédiate de couples qui arrivent même à la conclusion d'une relation, se chevauchant l'un avec l'autre.

Pensées négatives et extrêmement catastrophiques sur le célibat.

Peur, angoisse, inconfort physique, troubles du sommeil ou de l'alimentation, liés à l'inquiétude de ne pas avoir de partenaire.

Hypervigilance envers l'autre personne, essayer d'être avec lui tout le temps, envoyer constamment des messages ou des appels pour savoir où il se trouve ou ce qu'il fait.

Pensées obsessionnelles et récurrentes envers les autres couples, focalisant l'attention sur la façon dont ils y seront parvenus.

Faible estime de soi, combinée à des croyances irrationnelles sur le manque de valeur personnelle en raison de l'absence d'un partenaire ou sur la façon dont sa propre valeur est déterminée par celle de son partenaire.

Si vous avez un partenaire, vous accordez la priorité à votre partenaire par-dessus tout, y compris vous-même, votre travail, votre famille et vos amis.

Causes entourant la peur d'être célibataire

Parmi les facteurs qui influencent les gens à développer cette peur d'être sans partenaire ou anuptaphobie, on retrouve certaines peurs, insécurités ou facteurs de conditionnement communs :

– Pression sociale :

La pression générée par l'absence de partenaire chez certaines personnes est directement liée à l'idéal social d'avoir un partenaire. Et c'est que des phrases du type “le riz te manque” ou “à ton âge il ne faut pas perdre de temps”, ne font que montrer comment la société continue de faire pression sur l'idéal traditionnel de la famille et sur l'idée que le simple fait d'obtenir mariés ou avons des enfants, nous aurons déjà une vie bien remplie. Des idées et des pensées qui ne font que générer encore plus de pression chez certaines personnes pour trouver un partenaire ou un partenaire avec qui partager leur vie, mais qui sont vraiment loin du vrai bonheur, qui peut aussi être apprendre à se découvrir et à s'amuser ou à trouver un partenaire partageant les mêmes idées sans pression et sans cesser de prendre soin de nous.

– Dépendance émotionnelle :

L'une des caractéristiques communes de l'anuptaphobie est également la dépendance émotionnelle, qui peut amener la personne à avoir tendance à établir des relations malsaines, voire traumatisantes, sans pouvoir y mettre fin. Ces personnes se caractérisent généralement par un grand manque de confiance en soi, un manque d'autonomie, avec des épisodes d'anxiété de séparation, de peur de la solitude… Tout cela tend à amener cette personne à générer des stratégies de contrôle avec l'autre personne pour faire en sorte que votre côté.

– Attachement précaire :

Une autre cause possible de l'anuptaphobie est l'attachement insécure, dû au fait que la personne n'a pas pu développer en elle-même une base de sécurité dans le lien avec les autres. Cela a beaucoup à voir avec la façon dont cette personne a vécu son enfance, celle-ci étant une étape clé dans le développement de la personnalité et la façon dont nous nous lions avec les autres même dans notre vie d'adulte. Ce mode de relation et de lien est généralement lié à des étapes compliquées de l'enfance, à d'éventuels traumatismes, à l'absence physique ou émotionnelle des parents, à des relations sentimentales néfastes…

Comment vaincre l'anuptaphobie et commencer à s'amuser

Le plus important est que si vous détectez que vous pourriez souffrir de ce type de peur d'être célibataire et que cela provoque chez vous des sentiments d'angoisse ou d'anxiété incontrôlables, n'hésitez pas à vous mettre entre les mains d'un psychologue expert qui saura vous écouter pour vous et vous donner les conseils les mieux adaptés à votre cas particulier. En plus de cela, il est essentiel que vous soyez capable de prendre conscience de la situation et de pouvoir l'accepter, une fois que vous l'aurez acceptée, il sera temps de commencer à faire les premiers pas pour la surmonter :

Vous devrez commencer à identifier et changer vos pensées et vos croyances sur la solitude, les relations, l'échec…

Apprenez à profiter des moments avec vous et sans partenaire, en vous assurant du temps de qualité seul ou avec votre partenaire si vous en avez un.

Prenez également le temps d'interagir avec d'autres personnes et de rencontrer des gens, que vous soyez en couple ou célibataire. Profitez-en pour faire des projets avec vos amis et votre famille et donnez-vous l'occasion de rencontrer des gens.

Essayez d'être autonome et de résoudre vos propres problèmes sans attendre que quelqu'un d'autre le fasse pour nous. Vous devez travailler votre indépendance.

Essayez de travailler sur votre estime de soi et d'améliorer votre sentiment de valeur de l'intérieur. Cela apportera plus de stabilité et de bonheur à votre vie.

