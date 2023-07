Plan de 31 jours pour maigrir en marchant 20 minutes chaque jour

La meilleure façon de perdre du poids à long terme est une alimentation équilibrée et l'exercice régulier, un point de vue partagé par les médecins, les nutritionnistes et les experts en alimentation.

Cependant, l'application de ces directives peut varier considérablement en fonction des aliments que nous choisissons de consommer quotidiennement et du type d'exercice que nous pratiquons. L'une des méthodes recommandées par Stephanie Mansour, une coach sportive, est la marche.

L'art de marcher pour maigrir

Marcher est un excellent moyen de réduire le stress, d'améliorer la circulation, la mobilité et d'augmenter les niveaux d'énergie, comme le révèle Mansour à Today. Si nous choisissons de le faire à l'extérieur, les avantages peuvent être multipliés, ce qui est très bénéfique pour le corps. De plus, marcher est également une excellente option pour ceux qui cherchent à perdre du poids.

En effet, “l'entraînement par intervalles”, qui consiste à alterner des périodes d'activité légère avec des périodes d'activité plus intense, est l'une des méthodes les plus recommandées pour perdre de la graisse. La nature peut également nous aider à surmonter divers problèmes de santé mentale tels que la dépression ou l'anxiété. Les études montrent que le sport en plein air améliore l'humeur et le simple fait d'être en contact avec les arbres ou d'écouter le chant des oiseaux est très positif pour notre quotidien.

Plan de marche de 31 jours pour la perte de poids

Mansour a conçu un plan de 31 jours pour ceux qui veulent perdre du poids. Ce plan divise les 31 jours en trois catégories : l'entraînement A, plus léger pour ceux qui débutent dans ce sport ; l'entraînement B, plus dur ; et enfin, plusieurs jours de repos.

Le plan de 31 jours est structuré de manière à ce que l'entraînement A soit effectué les jours 1, 3, 5, 6, 10, 14, 19 et 25 ; l'entraînement B est prévu pour les jours 8, 11, 13, 15, 18, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 30 et 31 ; et enfin, neuf jours de repos sont prévus, qui seront les jours 2, 4, 7, 9, 12, 16, 20, 24 et 28.

Détails de l'entraînement A et B

Chaque personne, qu'elle soit débutante ou avancée, peut s'engager dans ce plan destiné à la perte de poids.

Pour l'entraînement A, la séquence est la suivante : 3 minutes d'échauffement à un rythme normal, 1 minute de marche rapide suivie de 2 minutes de marche normale, puis 12 minutes d'alternance entre marche rapide et normale pour terminer par trois autres minutes de marche normale pour détendre les muscles.

L'entraînement B commence avec 3 minutes d'échauffement à un rythme normal, suivies d'1 minute de marche rapide et d'1 minute de marche normale ; puis 10 minutes d'alternance entre marche rapide et normale ; après seulement 30 secondes de repos, on alterne encore 6 minutes de marche rapide et normale, enfin trois minutes de marche normale pour détendre les muscles.

Compléter avec une alimentation équilibrée

Il est important de noter que ce plan d'exercice doit être complété par une alimentation saine et équilibrée. Avec une durée ne dépassant pas 20 à 25 minutes, ces entraînements peuvent être effectués à tout moment de la journée où vous avez un moment libre. Le but est de passer un bon moment en plein air, d'avoir envie de plus, tout en faisant le sport nécessaire pour accomplir notre processus de perte de poids.

