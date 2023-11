Pour la sécurité de vos animaux de compagnie : 5 plantes d’intérieur à éviter absolument

Les plantes d'intérieur peuvent apporter une touche de verdure et de fraîcheur à votre intérieur, mais certaines d'entre elles peuvent être toxiques pour vos animaux de compagnie. Voici 5 plantes d'intérieur à éviter absolument pour assurer la sécurité de vos compagnons à quatre pattes.

1. Le Dieffenbachia

Le Dieffenbachia est une plante tropicale très populaire en raison de ses grandes feuilles vertes et blanches. Cependant, cette plante est également très toxique pour les animaux de compagnie. En effet, elle contient des cristaux d'oxalate de calcium qui peuvent provoquer des irritations de la bouche, des troubles digestifs et même des difficultés respiratoires si ingérés.

Si vous possédez déjà un Dieffenbachia, il est préférable de le placer hors de portée de vos animaux, ou de l'échanger contre une plante non toxique. Parmi les alternatives sûres, on peut citer :

Le Chlorophytum (plante araignée)

La Maranta (plante prière)

Le Calathea

2. Le Philodendron

Le Philodendron est une autre plante tropicale appréciée pour ses feuilles en forme de cœur et sa facilité d'entretien. Toutefois, comme le Dieffenbachia, le Philodendron contient des cristaux d'oxalate de calcium, rendant cette plante dangereuse pour les animaux de compagnie.

Les symptômes d'empoisonnement par le Philodendron sont similaires à ceux du Dieffenbachia et peuvent inclure des douleurs buccales, des vomissements et des difficultés respiratoires. Pour éviter tout risque, optez plutôt pour des plantes d'intérieur sans danger pour vos animaux, telles que :

Le Pilea (plante à monnaie chinoise)

Le Ceropegia (chaîne de cœurs)

Le Hoya (fleur de porcelaine)

3. Le Spathiphyllum (fleur de lune)

Le Spathiphyllum, également connu sous le nom de fleur de lune, est une plante d'intérieur très appréciée pour ses fleurs blanches élégantes et sa capacité à purifier l'air. Malheureusement, cette plante est également toxique pour les animaux de compagnie en raison de la présence d'oxalate de calcium dans ses feuilles et ses fleurs.

Les symptômes d'intoxication par le Spathiphyllum peuvent inclure des irritations buccales, des vomissements et des difficultés à avaler. Si vous souhaitez avoir une plante fleurie sans danger pour vos animaux, pensez à :

Le Chlorophytum (plante araignée)

La Calathea

Le Saintpaulia (violette africaine)

4. L'Aloe Vera

L'Aloe Vera est une plante succulente très prisée pour ses propriétés médicinales et cosmétiques. Cependant, elle contient des composés appelés saponines qui peuvent être toxiques pour les animaux de compagnie, en particulier les chats et les chiens.

Les symptômes d'intoxication par l'Aloe Vera peuvent inclure des vomissements, de la diarrhée et une léthargie. Si vous cherchez une plante succulente sans danger pour vos animaux, optez pour :

Le Sedum (orpin)

L'Echeveria

Le Graptopetalum (plante fantôme)

5. La Sansevieria (langue de belle-mère)

La Sansevieria, également connue sous le nom de langue de belle-mère, est une plante d'intérieur très résistante et facile à entretenir. Toutefois, elle contient des saponines qui peuvent être nocives pour les animaux de compagnie.

Les symptômes d'intoxication par la Sansevieria peuvent inclure des vomissements, de la diarrhée et une perte d'appétit. Pour assurer la sécurité de vos animaux, choisissez plutôt des plantes d'intérieur non toxiques comme :

Le Chlorophytum (plante araignée)

Le Pilea (plante à monnaie chinoise)

La Maranta (plante prière)

En résumé, pour garantir la sécurité de vos animaux de compagnie, il est essentiel de choisir des plantes d'intérieur non toxiques et de placer les plantes potentiellement dangereuses hors de leur portée. N'hésitez pas à consulter votre vétérinaire ou un spécialiste des plantes pour obtenir des conseils personnalisés sur les plantes adaptées à votre intérieur et à vos animaux.

